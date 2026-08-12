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Villas en venta en Chipre

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Pafos
150
Larnaca
21
Peyia
303
Ayia Napa
63
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2 439 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Stasis Estates
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Villa 4 habitaciones en Pervolia, Chipre
Villa 4 habitaciones
Pervolia, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Casa de 3 dormitorios totalmente reformada en un complejo frente al mar con acceso privado a…
$376,600
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Vendedor particular
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Villa en Souni Zanatzia, Chipre
Villa
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Una elegante villa de siete dormitorios con oficina privada, casa de huéspedes independiente…
$1,10M
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Villa en Souni Zanatzia, Chipre
Villa
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Una villa totalmente reformada de 3 dormitorios en Souni, Limassol, con 3 baños, además de u…
$646,589
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una moderna villa independiente de tres dormitorios actualmente en construcción en Germasoge…
$1,27M
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Villa en Mouttagiaka, Chipre
Villa
Mouttagiaka, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 818 m²
Planta baja : 3 parking cubierto, puerta eléctrica, piscina, 2 zonas de estar, barbacoa, hor…
$4,03M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Villa de 4 dormitorios en cuevas de mar Descubra la vida costera contemporánea, una exclusi…
$1,42M
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Villa en Pyrgos Lemesou, Chipre
Villa
Pyrgos Lemesou, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Una villa de seis dormitorios de lujo de aproximadamente 400 m2 situada en una parcela de 4.…
$1,56M
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Villa en Souni Zanatzia, Chipre
Villa
Souni Zanatzia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Una villa de lujo de cinco dormitorios ofrece fuera de plano en la zona de ladera de Souni, …
$2,53M
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Villa en Kouklia, Chipre
Villa
Kouklia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 066 m²
Villa de lujo de 5 dormitorios en Venus Rock, Kouklia, Paphos Situado en el prestigioso Ven…
$4,56M
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Villa en Pafos, Chipre
Villa
Pafos, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 555 m²
Esta nueva villa de cuatro dormitorios (más oficina) es un desarrollo fuera de plano en la z…
$2,43M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Número de plantas 5
Villa de tres dormitorios – Premier Living in Agia Fyla Una espaciosa villa de tres dormitor…
$1,38M
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Villa en Kalo Chorio Lemesou, Chipre
Villa
Kalo Chorio Lemesou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Amplia Villa de lujo con Montaña Panoramica Vistas Ubicado en el tranquilo pueblo de Kalo Ch…
$1,03M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 550 m²
7+1 BEDROOM DETACHED VILLA TEN 550 m2 TENIDO APARTAMENTO INDEPENDIEN 1-BEDROOM TEN ANTE LARG…
$1,37M
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Villa en Kouklia, Chipre
Villa
Kouklia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 066 m²
Villa de lujo de 5 dormitorios en Venus Rock, Kouklia, Paphos Situado en el prestigioso Ven…
$4,56M
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Villa en Larnaca District, Chipre
Villa
Larnaca District, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Esta moderna villa de 3 dormitorios ofrece una vida elegante y confortable en la zona coster…
$587,947
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Villa en Limassol District, Chipre
Villa
Limassol District, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Número de plantas 2
En venta es una villa independiente moderna que ofrece un estilo de vida cómodo en la presti…
$990,250
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Villa en Kato Polemidion Municipality, Chipre
Villa
Kato Polemidion Municipality, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Número de plantas 2
Este nuevo proyecto cuenta con una encantadora casa de dos dormitorios de dos niveles que of…
$431,317
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Villa en Moni, Chipre
Villa
Moni, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Una espaciosa casa de madera de 3 dormitorios pensada para familias que valoran la vida ecol…
$509,885
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Villa en Empa, Chipre
Villa
Empa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Villa de tres dormitorios con terraza y piscina en Emba, Paphos Esta elegante villa de tres…
$970,470
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Villa en Akrounda, Chipre
Villa
Akrounda, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Número de plantas 2
Venta: Descubre esta moderna villa independiente en una zona tranquila de Akrunta, cuya fina…
$594,518
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Estas residencias forman una colección cuidadosamente diseñada de villas modernas centradas …
$2,59M
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Villa en Tremithousa, Chipre
Villa
Tremithousa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 336 m²
Estas villas privadas representan una combinación única de lujo y naturaleza, garantizando u…
$1,51M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 246 m²
Venta: Esta espaciosa villa independiente en Ayia Napa ofrece la combinación perfecta de con…
$2,18M
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Área 160 m²
Descripción del objeto: El proyecto consta de 14 villas de lujo de cuatro y cinco habitacion…
$725,102
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Tsada, Chipre
Villa
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 263 m²
Petra es extremadamente espacioso y ligero este diseño de 4 dormitorios maximiza la vista de…
$3,12M
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Villa en Kouklia, Chipre
Villa
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Número de plantas 2
Venta: Una hermosa villa unifamiliar ahora está disponible en la atractiva zona de Aphrodite…
$1,65M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Área 107 m²
Proyecto consta de 20 villas privadas separadas de tres y cuatro dormitorios con un gran jar…
$413,614
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Villa en Ayia Napa, Chipre
Villa
Ayia Napa, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Villa de lujo en el corazón de Ayia Napa – Villa de 4 dormitorios con piscina y techo jardín…
$1,56M
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Villa en Kissonerga, Chipre
Villa
Kissonerga, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Parámetros de las propiedades en Chipre

con Garaje
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con Vistas al mar
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campo de golf cercano
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