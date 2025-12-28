  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Demos Agiou Athanasiou, Chipre

Edificio de apartamentos VOS Residences
Edificio de apartamentos VOS Residences
Edificio de apartamentos VOS Residences
Edificio de apartamentos VOS Residences
Edificio de apartamentos VOS Residences
Edificio de apartamentos VOS Residences
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
de
$780,802
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 121 m²
1 objeto inmobiliario 1
VOS está a poca distancia de los supermercados, tiendas y boutiques de la calle Kolonakiou. Camine un poco más y llegará al paseo marítimo y a la playa de arena para pasear por el agua, mientras que el centro de la ciudad está a sólo 1 km. En coche está a sólo unos minutos de la popular play…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
121.0
818,328
Complejo residencial City Palm Residence
Complejo residencial City Palm Residence
Complejo residencial City Palm Residence
Complejo residencial City Palm Residence
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
de
$369,945
Área 107–236 m²
2 objetos inmobiliarios 2
City Palm Residencia es un moderno complejo residencial en el corazón de la ciudad, combinando arquitectura elegante, calidad de construcción premium, y diseño reflexivo. Amplios apartamentos con ventanas panorámicas, acabados elegantes y balcones rodeados de palmeras. La elección perfecta p…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
106.9
276,701
Apartamentos 3 habitaciones
236.2
765,342
Complejo residencial Imperio Skyline
Complejo residencial Imperio Skyline
Complejo residencial Imperio Skyline
Complejo residencial Imperio Skyline
Complejo residencial Imperio Skyline
Complejo residencial Imperio Skyline
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
de
$339,701
Área 77–286 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Imperio Skyline es una exclusiva comunidad cerrada enclavada en las colinas de Agios Athanasios, Limassol. Este desarrollo sostenible ofrece villas de 3 dormitorios y apartamentos modernos, combinando un diseño elegante con comodidad y características ecológicas. A solo 3 km del centro de la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
77.0
340,283
Apartamentos 2 habitaciones
193.0
582,838
Villa
286.0
956,089
