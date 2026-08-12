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Pisos de obra nueva en Paphos District, Chipre

;
Pafos
42
Peyia
9
East Paphos Municipality
27
Yeroskipou
22
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Edificio de apartamentos AURA
Edificio de apartamentos AURA
Edificio de apartamentos AURA
Edificio de apartamentos AURA
Edificio de apartamentos AURA
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Edificio de apartamentos AURA
Konia, Chipre
de
$273,848
VAT
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 73–94 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienvenido a Konia Aura, un exclusivo desarrollo residencial situado en las tranquilas colinas de Konia Village, a pocos minutos de la ciudad de Pafos y de la costa. Diseñado con arquitectura contemporánea y estética refinada, Konia Aura ofrece amplios apartamentos de uno, dos y tres dormito…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
73.0
271,206
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
369,302
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Avalon Residence
Complejo residencial Avalon Residence
Complejo residencial Avalon Residence
Complejo residencial Avalon Residence
Complejo residencial Avalon Residence
Complejo residencial Avalon Residence
Pafos, Chipre
de
$355,000
Área 89 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nuestro último proyecto residencial en el pueblo de Emba combina la comodidad moderna con la tranquilidad de la vida rural. El desarrollo cuenta con 17 amplias villas y 19 elegantes apartamentos, diseñados con materiales premium y diseños reflexivos. Idealmente situado en el corazón de Emba,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
88.8
355,000
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Complejo residencial MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Pafos, Chipre
de
$232,737
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Tipo: Moderno complejo residencial de tres edificios con piscina centralUbicación: Área universal, Paphos — uno de los barrios más deseables y tranquilos, a solo 1,7 km del mar y a 1,2 km del centro de la ciudadInfraestructura cercana:Centro de la ciudad – 1,2 kmCiudad vieja – 800 mSupermerc…
Agencia
Invest Cafe
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TekceTekce
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Mostrar todo Complejo residencial Akakia Residences
Complejo residencial Akakia Residences
Pafos, Chipre
de
$225,000
Área 57–139 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Akakia Residences es un desarrollo de apartamentos que combina el diseño moderno con una ubicación privilegiada, situado en el corazón de la ciudad de Paphos y cerca del mar. La filosofía moderna del edificio se refleja en las paredes exteriores de hormigón de caras justas y el uso de mármol…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.0
225,000
Apartamentos 2 habitaciones
139.0
427,000
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Complejo residencial Tress
Pafos, Chipre
de
$461,388
Área 93 m²
2 objetos inmobiliarios 2
TRESS es un exclusivo desarrollo residencial de tres niveles, con solo un lujoso apartamento de dos dormitorios por piso, garantizando la máxima privacidad y tranquilidad. Idealmente situado en el centro de Paphos, las residencias están a poca distancia de Kings Avenue Mall, a solo 2 minutos…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
93.0
461,628 – 519,331
Asociación
BitProperty
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Edificio de apartamentos Elements
Edificio de apartamentos Elements
Edificio de apartamentos Elements
Pafos, Chipre
de
$321,349
VAT
Año de construcción 2026
TOP DEVELOPER (since 1961) - 96 apartments in 4 buildings, 8 floors. Within 32,000m² Park of Colours (sports grounds, playground, botanical gardens, cafeteria). Views of Pafos and sea. Short stroll to old town, shops, cafes, restaurants. Perfect for investment/rental
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
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Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Yeroskipou, Chipre
de
$195,118
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Apartamento de 1 dormitorio en venta en Yeroskipou, PaphosA partir de 165.000 € Más IVAEntrega Octubre 2026Moderno apartamento de 1 dormitorio en construcción con AC, persianas eléctricas, piscina comunitaria, aparcamiento cubierto y seguridad cerrada. Cerca de la playa, los servicios y el c…
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
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Complejo residencial Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Kissonerga, Chipre
de
$290,829
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
📍 Kissonerga District (Kissonerga)Kissonerga es un acogedor pueblo costero a 8 km al norte del centro de Paphos (Chipre). Se encuentra en una colina con vistas panorámicas al mar Mediterráneo y combina un ambiente tranquilo con una cómoda accesibilidad a la infraestructura urbana. La zona es…
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
Complejo residencial Celestia
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Complejo residencial Celestia
Pafos, Chipre
de
$255,000
Área 66–104 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienvenido a Celestia, un tranquilo retiro en el borde de Kato Paphos, donde la brisa mediterránea encuentra el encanto de la vida costera. Este desarrollo boutique ofrece 16 apartamentos cuidadosamente diseñados, combinando arquitectura contemporánea con interiores elegantes para crear un s…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
65.5
254,997
Apartamentos 2 habitaciones
104.2
375,000
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Cityscape Residence
Complejo residencial Cityscape Residence
Complejo residencial Cityscape Residence
Complejo residencial Cityscape Residence
Pafos, Chipre
de
$265,000
Área 61–86 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Presentando nuestro nuevo proyecto en el corazón vibrante de Paphos, ofreciendo comodidad inigualable y fácil acceso a todas las comodidades esenciales. El desarrollo cuenta con 12 apartamentos cuidadosamente diseñados: 4 amplias unidades de dos dormitorios y 8 elegantes unidades de un dormi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0
265,000
Apartamentos 2 habitaciones
86.0
410,000
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Avalon Gardens 2
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Mostrar todo Complejo residencial Avalon Gardens 2
Complejo residencial Avalon Gardens 2
Pafos, Chipre
de
$258,000
Área 60 m²
1 objeto inmobiliario 1
Avalon Gardens 2 es un complejo situado en el encantador pueblo de Emba, que ofrece una combinación perfecta de confort, lujo y un entorno natural impresionante. Esta impresionante propiedad consta de un total de 12 estudios, 21 apartamentos y 15 villas, que ofrecen una amplia gama de opcion…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.1
258,000
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Hilltop Villa
Complejo residencial Hilltop Villa
Complejo residencial Hilltop Villa
Complejo residencial Hilltop Villa
Complejo residencial Hilltop Villa
Chloraka, Chipre
de
$1,20M
Área 182 m²
1 objeto inmobiliario 1
Exclusiva Villa Hilltop en Chloraka representa la mezcla perfecta de estilo moderno, comodidad y tecnologías inteligentes innovadoras. Situado en una parcela de 532 m2, esta residencia de cuatro dormitorios con una superficie cubierta de 181.95 m2 ofrece un diseño abierto y lleno de luz dise…
Asociación
BitProperty
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Edificio de apartamentos Oculus - 2 Bedroom
Edificio de apartamentos Oculus - 2 Bedroom
Edificio de apartamentos Oculus - 2 Bedroom
Edificio de apartamentos Oculus - 2 Bedroom
Edificio de apartamentos Oculus - 2 Bedroom
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Edificio de apartamentos Oculus - 2 Bedroom
Pafos, Chipre
de
$392,760
VAT
Opciones de acabado Con acabado
TOP DEVELOPER - 22 units total (studio, 1-bed, 2-bed). 2 blocks. Reception, fitness centre, kids playground, landscaped gardens, 80m² pool. 10-min walk to sea, Pafos harbour. Most popular area for short-term rentals. Includes: A/C, intercom, security, storage
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
Complejo residencial Almond Tree Villas
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Complejo residencial Almond Tree Villas
Pafos, Chipre
de
$1,35M
Área 255 m²
1 objeto inmobiliario 1
La villa Almond Tree es un exquisito ejemplo de lujo y comodidad en el corazón de Paphos. El uso de materiales de primera calidad como piedra, hormigón de cara justa y madera en su construcción garantiza durabilidad y atractivo estético. La villa se divide en 3 niveles, con 4 dormitorios, 4 …
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Complejo residencial TM BOUTIQUE
Pafos, Chipre
de
$523,656
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 64–100 m²
5 objetos inmobiliarios 5
TM Boutique — 5 exclusivos apartamentos de 1 dormitorio, a solo 280 m de la playa en la zona de Tumbas de los Reyes, Pafos. Superficie de 64 a 100 m². Precio desde 450 000 €. TM Boutique es un complejo boutique de primera categoría ubicado en una de las zonas más demandadas de Pafos. Solo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
64.2 – 100.5
519,331 – 623,197
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
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Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
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Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Yeroskipou, Chipre
de
$179,966
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Bosco Verde es un exclusivo complejo residencial boutique situado junto a un sereno pinar, a pocos pasos del encantador centro de Yeroskipou, Paphos. En esta ubicación única, la arquitectura exquisita se combina con un ambiente tranquilo, ofreciendo un estilo de vida definido por la eleganci…
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial The Pearl
Complejo residencial The Pearl
Complejo residencial The Pearl
Complejo residencial The Pearl
Complejo residencial The Pearl
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Complejo residencial The Pearl
Chloraka, Chipre
de
$640,000
Área 355–359 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienvenido a The Pearl, donde la artesanía excepcional cumple con un diseño innovador en el corazón de Paphos, Chipre. Nuestro compromiso con la calidad y la atención al detalle son evidentes en cada aspecto de nuestros impresionantes complejos residenciales. Cada hogar está pensadamente con…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Eden Golf
Complejo residencial Eden Golf
Complejo residencial Eden Golf
Complejo residencial Eden Golf
Complejo residencial Eden Golf
Yeroskipou, Chipre
de
$192,000
Área 53–183 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Eden Golf es un desarrollo residencial histórico en Geroskipou, a pocos minutos de Paphos. El proyecto cuenta con seis edificios modernos con 300 apartamentos elegantes, desde estudios hasta unidades de tres dormitorios. Pensadamente diseñado con líneas limpias, espaciosos diseños y balcones…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
274,000
Apartamentos 2 habitaciones
125.5
397,000
Apartamentos 3 habitaciones
182.8
480,000
Estudio
53.0
192,000
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Complejo residencial Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Complejo residencial Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Complejo residencial Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Complejo residencial Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Pafos, Chipre
de
$332,544
Área 72–411 m²
5 objetos inmobiliarios 5
La bahía de Eden es un proyecto residencial de primera calidad en Kato Paphos, mezclando curvy, arquitectura de inspiración mediterránea con excepcional comodidad y vida refinada. El desarrollo cuenta con cinco edificios con 88 residencias, desde estudios hasta amplios apartamentos y exclusi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
82.1
415,465
Apartamentos 2 habitaciones
153.7
715,523
Apartamentos 3 habitaciones
199.2
877,093
Apartamentos 4 habitaciones
411.5
1,73M
Estudio
72.0
334,680
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Germasogeia View 2
Complejo residencial Germasogeia View 2
Complejo residencial Germasogeia View 2
Complejo residencial Germasogeia View 2
Complejo residencial Germasogeia View 2
Pafos, Chipre
de
$265,000
Área 69–100 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Germasogeia View 2 es un moderno desarrollo residencial en la zona de Germasogeia de Limassol. Este edificio de tres plantas consta de sólo 8 apartamentos elegantes: 5 habitaciones de un dormitorio y 3 unidades de dos dormitorios, cada una con una terraza cubierta. El punto culminante del át…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0
265,000
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
375,000
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Lazzero Park
Complejo residencial Lazzero Park
Complejo residencial Lazzero Park
Complejo residencial Lazzero Park
Complejo residencial Lazzero Park
Mostrar todo Complejo residencial Lazzero Park
Complejo residencial Lazzero Park
Pafos, Chipre
de
$417,737
Área 110–120 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El Parque Lazzero es un desarrollo residencial premium situado en la animada zona turística de Kato Paphos (Universal), a pocos pasos de la costa, el puerto y el centro comercial King’s Avenue. El proyecto cuenta con 5 edificios con 56 apartamentos de lujo y una gran variedad de servicios de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
110.0 – 120.0
409,696 – 507,791
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Complejo residencial Amber Homes
Kissonerga, Chipre
de
$546,909
Área 222–288 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Amber Homes es un proyecto inmobiliario premium de Medousa Developers, con 10 villas modernas de 3 dormitorios en la pintoresca zona de Kissonerga, Paphos. Estas elegantes villas ofrecen impresionantes vistas al mar y comodidad excepcional con sistemas climáticos LG VRF y calefacción por sue…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial KONIA PANTHEA
Complejo residencial KONIA PANTHEA
Complejo residencial KONIA PANTHEA
Complejo residencial KONIA PANTHEA
Complejo residencial KONIA PANTHEA
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Complejo residencial KONIA PANTHEA
Konia, Chipre
de
$679,766
Área 450–570 m²
2 objetos inmobiliarios 2
KONIA PANTHEA es un prestigioso proyecto residencial que consta de solo 3 villas de lujo, ubicadas en la zona serena y lujosa de Konia, a pocos minutos del centro de la ciudad de Paphos. El diseño arquitectónico moderno se combina perfectamente con el entorno natural, ofreciendo una conexión…
Asociación
BitProperty
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Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Edificio de apartamentos IKARIA Suites
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Edificio de apartamentos IKARIA Suites
Pafos, Chipre
de
$454,999
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 61–175 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Ikaria Park es un nuevo desarrollo que ofrece un diseño fresco y único en Paphos. Con su arquitectura moderna, este proyecto cuenta con una selección de elegantes apartamentos de 1 y 2 dormitorios, así como áticos de lujo. Los residentes pueden disfrutar de las comodidades de primera categor…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.0
478,939
Apartamentos 2 habitaciones
105.0
628,968
Apartamentos 3 habitaciones
175.0
1,49M
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Eva Homes
Complejo residencial Eva Homes
Complejo residencial Eva Homes
Complejo residencial Eva Homes
Complejo residencial Eva Homes
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Complejo residencial Eva Homes
Pafos, Chipre
de
$676,617
Área 266 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bienvenido a EVO Homes — una colección de 12 villas de lujo en la prestigiosa zona de Konia de Paphos. Cada villa de 3 dormitorios es una mezcla de diseño atemporal e innovación sostenible, con calefacción por suelo radiante, refrigeración VRV, sistemas fotovoltaicos y acabados premium. Con …
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Mostrar todo Complejo residencial Vista Gardens
Complejo residencial Vista Gardens
Kissonerga, Chipre
de
$231,161
Área 71–175 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Vista Gardens es un desarrollo premium que ofrece 14 apartamentos de lujo 1, 2 y 3 dormitorios y áticos en dos elegantes bloques. Diseñado con estética moderna y tecnología de hogar inteligente, cada residencia cuenta con amplios interiores llenos de luz natural y impresionantes vistas al ma…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
71.3
230,814
Apartamentos 2 habitaciones
98.5
328,910
Apartamentos 3 habitaciones
174.6
484,709
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial MESOYI RESIDENCE 8
Complejo residencial MESOYI RESIDENCE 8
Complejo residencial MESOYI RESIDENCE 8
Complejo residencial MESOYI RESIDENCE 8
Complejo residencial MESOYI RESIDENCE 8
Complejo residencial MESOYI RESIDENCE 8
Tremithousa, Chipre
de
$513,294
Área 201 m²
1 objeto inmobiliario 1
MESOYI RESIDENCES 8 es un desarrollo residencial a gran escala situado a más de 35.000 m2 de paisaje rural sereno, a pocos minutos del centro de la ciudad de Paphos y los servicios clave. El proyecto cuenta con más de 80 villas modernas con 3 a 6 dormitorios, parcelas de 270 a 360 m2, y zona…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Pine Park
Complejo residencial Pine Park
Complejo residencial Pine Park
Complejo residencial Pine Park
Pafos, Chipre
de
$453,039
Área 98 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Pine Park es un desarrollo boutique de 12 apartamentos de lujo contemporáneos de 2 dormitorios, situados en las atractivas Tumbas de la zona de Reyes de Kato Paphos, a pocos minutos del mar, restaurantes y lugares culturales.Cada apartamento cuenta con amplios interiores, grandes balcones cu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
98.0
444,317 – 502,020
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial City View Villas
Complejo residencial City View Villas
Complejo residencial City View Villas
Complejo residencial City View Villas
Complejo residencial City View Villas
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Complejo residencial City View Villas
Paphos District, Chipre
de
$221,400
Área 59–254 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Ciudad Vistas es una colección boutique de 12 lujosas villas de 3 dormitorios con piscinas privadas, situadas en las tranquilas colinas de Konia, Paphos. Diseñado con arquitectura moderna y acabados premium, cada villa disfruta de vistas panorámicas al mar y excepcional privacidad. Situado a…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Complejo residencial ORION
Pafos, Chipre
de
$986,217
Área 410–455 m²
2 objetos inmobiliarios 2
ORION VILLAS es un exclusivo desarrollo residencial compuesto por 10 villas (4 bungalows y 6 casas de dos plantas), situado en el prestigioso pueblo de Tala, a solo 4 minutos del centro de la ciudad de Paphos, la playa y el campo de golf. Cada villa cuenta con 3 a 4 dormitorios y se encuentr…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
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Complejo residencial SEAVIEW
Kissonerga, Chipre
de
$1,04M
Área 268–324 m²
2 objetos inmobiliarios 2
MITO Seaview — Complejo residencial moderno con vistas al mar impresionantes, PaphosMITO Seaview es un desarrollo elegante de apartamentos contemporáneos, casas adosadas y villas, situado en una ubicación elevada que ofrece vistas al mar sin obstáculos. Diseñado con arquitectura minimalista …
Asociación
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Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
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Complejo residencial Baia
Yeroskipou, Chipre
de
$746,999
Área 202–334 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Baia es un exclusivo desarrollo frente a la playa situado a orillas de la playa de Geroskipou en Paphos, que ofrece 17 villas contemporáneas con acceso directo al mar. Cada residencia cuenta con arquitectura mediterránea moderna, piscina privada, jardines ajardinados, amplias terrazas y acab…
Asociación
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Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
Complejo residencial AQUARIUS
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Complejo residencial AQUARIUS
Kissonerga, Chipre
de
$456,844
Área 100 m²
1 objeto inmobiliario 1
Inspirada en arquitectura contemporánea y acabados de primera calidad, AQUARIUS ofrece una mezcla refinada de elegancia y confort. Amplias interiores, aislamiento térmico y sonido avanzado, ventanas de suelo a techo y elementos de diseño elegante crean un ambiente de vida sereno y sofisticad…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
461,628
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Yeroskipou, Chipre
de
$595,288
Área 200–245 m²
2 objetos inmobiliarios 2
MARE es un exclusivo proyecto residencial con 37 villas de tres habitaciones separadas y semiconjuntas, ubicadas a solo 200 metros de la impresionante costa de Kato Paphos. Cada villa ofrece una mezcla refinada de diseño contemporáneo, eficiencia energética (clase A), y comodidad diaria, inc…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
Complejo residencial Olivia III
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Complejo residencial Olivia III
Kissonerga, Chipre
de
$666,553
Área 412 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Olivia III - Complejo Residencial en Páfos con Fuerte Potencial de InversiónOlivia III está idealmente situado a sólo 900 metros del mar, cerca del centro de la ciudad, y rodeado de hoteles de lujo y servicios esenciales. El proyecto cuenta con un diseño arquitectónico atemporal, acabados y …
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Almond Villas
Complejo residencial Almond Villas
Complejo residencial Almond Villas
Complejo residencial Almond Villas
Complejo residencial Almond Villas
Episkopi, Chipre
de
$564,000
Área 199–369 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Almond Villas es una colección exclusiva de 9 villas de lujo situadas entre almendros y olivos en las colinas pintorescas de Episkopi, Paphos. Diseñado con espaciosos interiores llenos de luz, cada villa cuenta con control climático VRV, calefacción por suelo radiante y ventanas de suelo a t…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Mostrar todo Complejo residencial Coral Bay
Complejo residencial Coral Bay
Peyia, Chipre
de
$781,476
Área 278 m²
1 objeto inmobiliario 1
Coral Bay Villas — Seaside Living in One of Paphos’ Finest LocationsA solo 500 metros de la famosa playa de Coral Bay, estas villas ofrecen la mezcla perfecta de privacidad, belleza natural y comodidad superior. A poca distancia de restaurantes, tiendas, un club de yates y resorts de lujo, l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
278.2
784,767
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Yeroskipou, Chipre
de
$718,269
Área 185 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas Azure Vista — Vivir con Vistas al Mar Panorámico en Yeroskipou, PaphosAzure Vista Villas es un proyecto residencial moderno situado en la zona elevada de Yeroskipou-Ayia Marinouda, a sólo 5 minutos de las playas de arena de Paphos y el centro de la ciudad. Cada villa de tres dormitori…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
185.0
721,293
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Mostrar todo Complejo residencial Eden Bay
Complejo residencial Eden Bay
Pafos, Chipre
de
$409,280
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 81–282 m²
5 objetos inmobiliarios 5
impresionantes vistas al mar sin obstáculoscomplejo residencial cerrado priorizando la seguridad y comodidadciudad dinámica que combina rico patrimonio históricosituado frente al mar de Kato Paphos- 5 minutos a pie de playas prístinasconvenientemente ubicado barrio con fácil acceso a infraes…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
81.3 – 111.6
415,465 – 553,953
Apartamentos 3 habitaciones
160.3 – 282.0
877,093 – 1,08M
Apartamento
110.6
484,709
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Universal Park III
Complejo residencial Universal Park III
Complejo residencial Universal Park III
Complejo residencial Universal Park III
Complejo residencial Universal Park III
Complejo residencial Universal Park III
Pafos, Chipre
de
$605,496
Área 120 m²
1 objeto inmobiliario 1
Bienvenido al Parque Universal III, donde el lujo y la sofisticación se encuentran en perfecta armonía en el tranquilo barrio Universal de Paphos. Este excepcional desarrollo ofrece una selección de apartamentos y áticos meticulosamente elaborados, cada uno diseñado para cumplir con los más …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
120.0
611,657
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Complejo residencial DOWNTOWN
Pafos, Chipre
de
$488,423
Área 96–150 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Residencias del centro — Modern Living in the Heart of Kato PaphosEl Downtown Residences, situado en el centro de Kato Paphos, ofrece apartamentos elegantes de 2 y 3 dormitorios a solo 5 minutos a pie de la playa, el puerto y la zona turística, y a sólo 10 minutos del centro comercial Kings …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
96.0
490,480
Apartamentos 3 habitaciones
150.0
571,264
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Mostrar todo Complejo residencial Olivia IV
Complejo residencial Olivia IV
Kissonerga, Chipre
de
$471,184
Área 372 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Olivia IV — Complejo residencial moderno en Paphos, cerca del mar y todas las comodidadesOlivia IV es un complejo residencial contemporáneo situado a solo 900 metros del mar, en una zona privilegiada de Paphos. Rodeado de hoteles de lujo, tiendas, escuelas y toda la infraestructura esencial,…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Mostrar todo Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Yeroskipou, Chipre
de
$218,306
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 53–156 m²
16 objetos inmobiliarios 16
🏡 Cypress Park es un complejo exclusivo con 104 apartamentos de 50 a 122 m², que ofrecen de 1 a 3 dormitorios, en la pintoresca zona costera de Geroskipou, Pafos. Con un diseño moderno, construcción eficiente (Clase A) y servicios premium, es la elección perfecta para residencia permanente, …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0 – 63.0
219,273 – 259,666
Apartamentos 2 habitaciones
94.5 – 99.5
380,843 – 415,465
Apartamentos 3 habitaciones
153.0 – 155.5
507,791 – 530,872
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
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Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Mostrar todo Complejo residencial Horizon
Complejo residencial Horizon
Pafos, Chipre
de
$277,393
Área 75–175 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Horizon es un complejo residencial de diseño que ofrece sólo 10 apartamentos exclusivos — 1, 2 y 3 dormitorios— distribuidos en tres plantas. Con diseños modernos de planta abierta, características de hogar inteligente y acabados de alta gama, cada apartamento combina luz natural con un dise…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
75.0
276,977
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
357,762
Apartamentos 3 habitaciones
175.0
473,168
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Mostrar todo Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Peyia, Chipre
de
$2,59M
Área 3 000 m²
1 objeto inmobiliario 1
Jewel of the Seacaves — Villas de lujo en una de las zonas costeras más prestigiosas de PaphosJewel of the Seacaves se encuentra en la impresionante zona de Cuevas de Mar, a solo 4 minutos a pie del mar y a 5 minutos en coche de la bahía de Coral, tiendas locales y el centro de Peyia. Cada v…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Complejo residencial Infinity
Pafos, Chipre
de
$456,370
Área 120–160 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Infinity es un desarrollo innovador situado en el mismo centro de Paphos, cerca del Ayuntamiento, parque municipal, escuelas y todos los servicios esenciales de la ciudad. Inspirada en la forma de un dragón chino, la arquitectura destaca con su diseño futurista. El complejo cuenta con una pi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
120.0 – 159.7
457,011 – 620,888
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
Complejo residencial Harmony
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Complejo residencial Harmony
Pafos, Chipre
de
$404,531
Área 118–206 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Harmony es un moderno desarrollo boutique que ofrece apartamentos de 1, 2, y 3 dormitorios con un diseño llamativo y diseños de planta abierta que maximizan el espacio y la luz natural. Situado a solo 700 metros de la playa y a poca distancia de las Tumbas de los Reyes, AUB University, y tod…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
117.6
403,924
Apartamentos 3 habitaciones
206.3
646,278
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
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Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Yeroskipou, Chipre
de
$774,971
Área 300 m²
1 objeto inmobiliario 1
Elysian Homes II - Villas modernas en el Yeroskipou Area, PaphosElysian Homes II es un nuevo proyecto residencial con villas contemporáneas con 3, 4, 5 y 6 dormitorios, situado en la prestigiosa zona de Yeroskipou-Ayia Marinouda cerca del campo de golf Elea. A solo 5 minutos de playas de are…
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Complejo residencial Noble
Pafos, Chipre
de
$321,784
Área 107–108 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Situado a pocos minutos de la playa y el casco antiguo, este elegante apartamento de dos dormitorios ofrece la mezcla perfecta de encanto costero y comodidad urbana. Parte de un edificio boutique con sólo seis residencias, cuenta con salón de planta abierta, balcones con vista al mar, acabad…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
107.0
323,139
Apartamentos 2 habitaciones
108.0
432,776 – 467,398
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
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Complejo residencial Cypress Park
Yeroskipou, Chipre
de
$216,485
Área 53–154 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Cypress Park Retirement Village es la primera comunidad independiente de 5 estrellas de Chipre, que ofrece una comodidad excepcional, seguridad y cuidado en un entorno cerrado. Con cámaras CCTV 24/7, seguridad de patrullas y botones de pánico en cada habitación, los residentes gozan de total…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
99.5
415,465
Apartamentos 3 habitaciones
154.0
530,872
Estudio
53.0
219,273
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Apollo Court
Complejo residencial Apollo Court
Complejo residencial Apollo Court
Complejo residencial Apollo Court
Yeroskipou, Chipre
de
$442,453
Área 150 m²
1 objeto inmobiliario 1
Apollo Court — Residencias contemporáneas de 3 dormitorios en Geroskipou, PaphosApollo Court es un desarrollo elegante de sólo cuatro modernas casas semi-conjuntas, cada una con tres dormitorios, situados en la prestigiosa zona Koloni de Geroskipou, cerca del campo de golf Elea. Estas amplia…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
150.0
444,317
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial UNIVERSAL ARIAD
Complejo residencial UNIVERSAL ARIAD
Complejo residencial UNIVERSAL ARIAD
Complejo residencial UNIVERSAL ARIAD
Complejo residencial UNIVERSAL ARIAD
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Complejo residencial UNIVERSAL ARIAD
Pafos, Chipre
de
$268,396
Área 59 m²
1 objeto inmobiliario 1
UNIVERSAL ARIAD — Modern Studio in the Heart of PaphosSituado en la zona universal de Paphos, UNIVERSAL ARIAD ofrece un elegante apartamento estudio ideal para vivir, vacaciones o inversión. Este desarrollo contemporáneo cuenta con una piscina desbordante, jardines ajardinados, un bar de ape…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
59.0
271,206
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Mostrar todo Complejo residencial INFINITY
Complejo residencial INFINITY
Peyia, Chipre
de
$639,769
Área 293–800 m²
3 objetos inmobiliarios 3
INFINITY es un desarrollo exclusivo de 20 villas independientes de lujo en la serena ciudad de Peyia, que ofrece casas de 3 a 5 dormitorios con piscina privada, calefacción por suelo radiante y sistemas avanzados de VRF. Diseñado para la elegancia y la sostenibilidad, cada villa cuenta con v…
Asociación
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Complejo residencial Green Heaven
Complejo residencial Green Heaven
Complejo residencial Green Heaven
Complejo residencial Green Heaven
Complejo residencial Green Heaven
Complejo residencial Green Heaven
Complejo residencial Green Heaven
Paphos District, Chipre
de
$526,980
2 objetos inmobiliarios 2
Green Heaven — Villas contemporáneas en la zona de Yeroskipou, PaphosGreen Heaven es un exclusivo proyecto residencial de sólo cuatro villas modernas y unifamiliares con 3 dormitorios, situado en la zona de Ayia Marinouda de Yeroskipou, cerca de la famosa finca Elea Golf. Estas viviendas ofr…
Asociación
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Complejo residencial ABSOLUTE
Complejo residencial ABSOLUTE
Complejo residencial ABSOLUTE
Complejo residencial ABSOLUTE
Complejo residencial ABSOLUTE
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Complejo residencial ABSOLUTE
Mesogi, Chipre
de
$513,950
Área 320–345 m²
2 objetos inmobiliarios 2
ABSOLUTE es una colección de 14 espaciosas villas de tres dormitorios, situadas en la tranquila zona residencial de Mesogi, a solo 500 metros de la Escuela Internacional de Paphos. Cada villa cuenta con una gran terraza en la azotea con un bar incorporado, que ofrece impresionantes vistas pa…
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Complejo residencial Cap St Georges
Complejo residencial Cap St Georges
Complejo residencial Cap St Georges
Complejo residencial Cap St Georges
Complejo residencial Cap St Georges
Complejo residencial Cap St Georges
Peyia, Chipre
de
$1,74M
Área 620–800 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Cap St Georges es un prestigioso complejo frente al mar en la costa suroeste de Chipre, cerca de Paphos. Ofrece villas de lujo y residencias con vistas panorámicas al mar, combina arquitectura elegante, acabados de alta gama y servicios de 5 estrellas, incluyendo una playa privada, spa, rest…
Asociación
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Complejo residencial Oasis Garden
Complejo residencial Oasis Garden
Complejo residencial Oasis Garden
Complejo residencial Oasis Garden
Complejo residencial Oasis Garden
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Complejo residencial Oasis Garden
Chloraka, Chipre
de
$405,598
Área 138 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Oasis Garden — Eco-Lifestyle in Chloraka, PaphosOasis Garden es un santuario verde en el corazón de Chloraka, Paphos, diseñado para aquellos que buscan armonía entre la vida urbana y la naturaleza. El complejo cuenta con arquitectura moderna eco-consciente, exuberante paisajismo, sistemas de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
138.0
406,232
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial TWINS
Complejo residencial TWINS
Complejo residencial TWINS
Complejo residencial TWINS
Complejo residencial TWINS
Complejo residencial TWINS
Pafos, Chipre
de
$438,319
Área 98 m²
1 objeto inmobiliario 1
TWINS es un proyecto residencial elegante que consta de dos edificios de apartamentos con un total de 25 unidades, situado a poca distancia de Paphos Old Town y a solo 3 minutos en coche de las playas de Kato Paphos. Estos apartamentos con eficiencia energética cuentan con ventanas de suelo …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
98.0
438,546
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial City 9
Complejo residencial City 9
Complejo residencial City 9
Complejo residencial City 9
Complejo residencial City 9
Mostrar todo Complejo residencial City 9
Complejo residencial City 9
Pafos, Chipre
de
$557,984
Área 132 m²
1 objeto inmobiliario 1
City 9 es un complejo residencial contemporáneo en el corazón de Paphos, Chipre, que ofrece apartamentos modernos y casas adosadas diseñados para el confort y estilo urbano. Situado a pocos minutos del centro de la ciudad, escuelas, tiendas y el mar, City 9 combina arquitectura elegante, aca…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
132.0
553,952
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial CIRVIS
Complejo residencial CIRVIS
Complejo residencial CIRVIS
Complejo residencial CIRVIS
Complejo residencial CIRVIS
Mostrar todo Complejo residencial CIRVIS
Complejo residencial CIRVIS
Chloraka, Chipre
de
$251,264
Área 62–100 m²
3 objetos inmobiliarios 3
CIRVIS es un complejo residencial contemporáneo que combina la arquitectura moderna con el confort cotidiano. Interiores brillantes, materiales de calidad y diseños bien diseñados crean un sentido de armonía y facilidad. Ya sea un acogedor apartamento de una habitación o un amplio apartament…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.0
253,895
Apartamentos 2 habitaciones
89.0 – 100.0
392,384 – 415,465
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial City Landmark
Complejo residencial City Landmark
Complejo residencial City Landmark
Complejo residencial City Landmark
Complejo residencial City Landmark
Mostrar todo Complejo residencial City Landmark
Complejo residencial City Landmark
Pafos, Chipre
de
$453,362
Área 104–166 m²
3 objetos inmobiliarios 3
City Landmark es un desarrollo residencial premium en el centro vibrante de Paphos, Chipre. Diseñado con elegancia y funcionalidad en mente, el complejo ofrece apartamentos modernos con espaciosos diseños, acabados de alta gama, y vistas panorámicas a la ciudad. A pocos pasos de tiendas, res…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
103.7
450,086
Apartamentos 2 habitaciones
129.8
600,115
Apartamentos 3 habitaciones
166.4
819,389
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Panorama apartments
Complejo residencial Panorama apartments
Complejo residencial Panorama apartments
Complejo residencial Panorama apartments
Complejo residencial Panorama apartments
Mostrar todo Complejo residencial Panorama apartments
Complejo residencial Panorama apartments
Yeroskipou, Chipre
de
$328,448
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 67–133 m²
11 objetos inmobiliarios 11
Panorama Apartments – Modernos apartamentos con vistas al mar en Geroskipou, Pafos 1–3 dormitorios | Superficie: 66–137 m² | Piscina y gimnasio comunitarios | Suelo radiante y sistema VRF incluidos Panorama Apartments es un proyecto residencial cerrado en la zona baja de Geroskipou, a …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
67.0 – 69.0
328,910 – 351,991
Apartamentos 2 habitaciones
95.0 – 133.0
392,384 – 715,523
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
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Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Mostrar todo Apart - hotel Olivia Homes
Apart - hotel Olivia Homes
Pafos, Chipre
de
$387,592
Área 50–332 m²
14 objetos inmobiliarios 14
Olivia Homes son elegantes villas en Chipre, mezclando lujo con la naturaleza. Cada villa cuenta con amplias habitaciones, modernas comodidades y acabados de alta calidad. Con impresionantes vistas del paisaje circundante, amplias terrazas y piscinas privadas, estas casas ofrecen comodidad y…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0
1,04M
Villa
264.0 – 332.0
571,264 – 617,427
Apartamento
79.0 – 90.0
444,317 – 507,791
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Oleander Homes
Complejo residencial Oleander Homes
Complejo residencial Oleander Homes
Complejo residencial Oleander Homes
Complejo residencial Oleander Homes
Mostrar todo Complejo residencial Oleander Homes
Complejo residencial Oleander Homes
Paphos District, Chipre
de
$2,79M
Área 730 m²
1 objeto inmobiliario 1
Oleander Homes es una colección exclusiva de 8 villas de gama alta situadas en la elevada zona de Armou-Konia de Paphos, que ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y el mar Mediterráneo. Esta villa de 4 dormitorios cuenta con calefacción por suelo radiante con bomba de calor, …
Asociación
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Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Complejo residencial AQUILA VILLAS
Tala, Chipre
de
$892,913
Área 685 m²
1 objeto inmobiliario 1
AQUILA VILLAS es un desarrollo exclusivo de sólo 9 villas de dos plantas con 3 o 4 dormitorios, situado en el pueblo de Tala, Paphos. Cada villa está situada en una parcela generosa y ofrece vistas panorámicas sin obstáculos del mar y la Bahía de Peyia. Diseñado con modernas líneas arquitect…
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Complejo residencial Olivelia Homes
Complejo residencial Olivelia Homes
Complejo residencial Olivelia Homes
Complejo residencial Olivelia Homes
Complejo residencial Olivelia Homes
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Complejo residencial Olivelia Homes
Yeroskipou, Chipre
de
$558,945
Área 236–277 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Olivelia Homes ofrece 19 villas de lujo de 3 dormitorios en la conveniente zona de Geroskipou de Paphos, diseñadas para la vida moderna y la comodidad a largo plazo. Cada villa cuenta con techos de 3.10m, amplios interiores y abundante luz natural. Incluye calefacción por suelo radiante de a…
Asociación
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Complejo residencial LIBRA
Complejo residencial LIBRA
Complejo residencial LIBRA
Complejo residencial LIBRA
Complejo residencial LIBRA
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Complejo residencial LIBRA
Chloraka, Chipre
de
$506,944
Área 240 m²
1 objeto inmobiliario 1
LIBRA es una urbanización cerrada de 11 villas de dos plantas con opciones de 2 y 3 dormitorios, cada una con piscina privada y vistas sin obstáculos del mar Mediterráneo. Situado en la zona muy deseable de Chloraka, a solo 1 km de la playa y a 4 km del centro de la ciudad de Paphos, el desa…
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Complejo residencial Tenera Homes
Complejo residencial Tenera Homes
Complejo residencial Tenera Homes
Complejo residencial Tenera Homes
Complejo residencial Tenera Homes
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Complejo residencial Tenera Homes
Paphos District, Chipre
de
$882,544
Área 362–370 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Esta elegante villa de 3 dormitorios en Tenera Homes se encuentra en las pintorescas colinas de Geroskipou, que ofrece vistas panorámicas del mar, la ciudad y la naturaleza circundante. Diseñado para la vida moderna, la casa cuenta con techos altos de 3,1m, ventanas de suelo a techo, e integ…
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Complejo residencial KONIA THEA
Complejo residencial KONIA THEA
Complejo residencial KONIA THEA
Complejo residencial KONIA THEA
Complejo residencial KONIA THEA
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Complejo residencial KONIA THEA
Konia, Chipre
de
$1,24M
Área 475 m²
2 objetos inmobiliarios 2
KONIA THEA es un lujoso desarrollo residencial que consiste en sólo dos villas de diseño único, situado en la prestigiosa y tranquila zona de Konia en el borde occidental de Paphos. Cada villa ofrece vistas panorámicas al mar sin obstáculos y impresionantes puestas de sol, con un enfoque en …
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Complejo residencial Sea Caves Villas
Complejo residencial Sea Caves Villas
Complejo residencial Sea Caves Villas
Complejo residencial Sea Caves Villas
Complejo residencial Sea Caves Villas
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Complejo residencial Sea Caves Villas
Peyia, Chipre
de
$673,908
Área 136–565 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Sea Caves Villas es una exclusiva colección de casas de lujo situadas en una de las zonas más prestigiosas de Paphos, cerca de las famosas Cuevas de Mar y la península de Akamas. Estas amplias villas ofrecen 3 a 5 dormitorios, piscinas privadas, jardines ajardinados, y impresionantes vistas …
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Complejo residencial ALSOS
Complejo residencial ALSOS
Complejo residencial ALSOS
Complejo residencial ALSOS
Complejo residencial ALSOS
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Complejo residencial ALSOS
Pafos, Chipre
de
$319,884
Área 94 m²
1 objeto inmobiliario 1
ALSOS es un proyecto que consta de seis lujosos apartamentos de dos dormitorios ubicados en la prometedora zona residencial de Anavargos en Paphos. El área circundante ofrece numerosas comodidades, incluyendo escuelas y un hospital general. Con acceso conveniente a la carretera, el centro de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
323,139
Asociación
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Complejo residencial Avakas Residences 2
Complejo residencial Avakas Residences 2
Complejo residencial Avakas Residences 2
Complejo residencial Avakas Residences 2
Complejo residencial Avakas Residences 2
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Complejo residencial Avakas Residences 2
Pafos, Chipre
de
$1,14M
Área 740 m²
1 objeto inmobiliario 1
Avakas Residences 2 es un complejo exclusivo de tres villas modernas enclavadas en la campiña serena de Paphos, Chipre. Rodeado de belleza natural y a un corto paseo del famoso Avakas Gorge y el mar, cada villa ofrece amplios interiores, piscinas privadas y diseño contemporáneo, perfecto par…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
740.0
1,13M
Asociación
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Complejo residencial T House
Complejo residencial T House
Complejo residencial T House
Complejo residencial T House
Complejo residencial T House
Complejo residencial T House
Pafos, Chipre
de
$1,68M
Área 762 m²
1 objeto inmobiliario 1
T House — Bungalow contemporáneo de 4 dormitorios en Geroskipou, PafosEste hermoso bungalow combina la arquitectura moderna con diseño reflexivo y acabados premium. Cuenta con una amplia sala de estar de planta abierta, una cocina elegante, calefacción por suelo radiante y una acogedora chim…
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Complejo residencial ELYSIAN HOMES I
Complejo residencial ELYSIAN HOMES I
Complejo residencial ELYSIAN HOMES I
Complejo residencial ELYSIAN HOMES I
Complejo residencial ELYSIAN HOMES I
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Complejo residencial ELYSIAN HOMES I
Ayia Marina Chrysochous, Chipre
de
$528,129
Área 230 m²
1 objeto inmobiliario 1
Elysian Homes I — Vida contemporánea en Geroskipou, PaphosElysian Homes Soy una colección premium de villas unifamiliares de 3 y 4 dormitorios situadas en la tranquila zona residencial de Yeroskipou–Ayia Marinouda, a solo 5 minutos de las playas de Paphos y del centro de la ciudad. Cada casa…
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Complejo residencial The Triangle House
Complejo residencial The Triangle House
Complejo residencial The Triangle House
Complejo residencial The Triangle House
Pafos, Chipre
de
$870,777
Área 317 m²
1 objeto inmobiliario 1
La Casa Triángulo es una villa única de 3 dormitorios en las prestigiosas Tumbas de la zona de Reyes, a pocos minutos de la playa de Venus y los servicios locales. Con arquitectura triangular icónica, calefacción por suelo radiante, refrigeración VRV, 5.2k W paneles solares, y eficiencia ene…
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Complejo residencial Adonidos Gardens
Complejo residencial Adonidos Gardens
Complejo residencial Adonidos Gardens
Complejo residencial Adonidos Gardens
Complejo residencial Adonidos Gardens
Complejo residencial Adonidos Gardens
Yeroskipou, Chipre
de
$218,965
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 59–113 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Adonidos Gardens – Modernos apartamentos en Geroskipou, Pafos Estudios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios | Superficie: de 36 a 88 m² | Terrazas: de 7 a 26 m² | Piscina y zona BBQ en la azotea | Parking privado y trastero | Clase energética A | Entrega en 18 meses Adonidos Gardens es u…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
59.0 – 64.0
219,273 – 276,977
Apartamentos 2 habitaciones
97.5 – 112.7
334,680 – 346,221
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
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Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
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Complejo residencial Luma Genesis
Yeroskipou, Chipre
de
$194,160
Área 63–90 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Luma Genesis es un desarrollo residencial boutique que ofrece 24 elegantes apartamentos de 1 y 2 dormitorios en una de las zonas más atractivas de Paphos. Idealmente situado cerca de la playa de Geroskipou y el centro de la ciudad, este apartamento de 2 dormitorios cuenta con un diseño intel…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.8
190,421
Apartamentos 2 habitaciones
90.4
317,369
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Paramount
Complejo residencial Paramount
Complejo residencial Paramount
Complejo residencial Paramount
Complejo residencial Paramount
Mostrar todo Complejo residencial Paramount
Complejo residencial Paramount
Pafos, Chipre
de
$396,149
3 objetos inmobiliarios 3
MITO Paramount — Vida urbana sofisticada en el corazón de PaphosSituado en el distrito universitario emergente de Paphos, MITO Paramount es un hito arquitectónico que ofrece una vida refinada para aquellos que valoran la cultura, el diseño y la comodidad. Inspirado por la forma natural de un…
Asociación
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Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
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Complejo residencial ATRIUM
Yeroskipou, Chipre
de
$264,090
Área 40 m²
1 objeto inmobiliario 1
Atrium es un proyecto que combina seguridad, sostenibilidad y tecnología de vanguardia para una vida moderna y cómoda. Cuenta con seguridad las 24 horas del día, sistemas de vigilancia, estacionamiento subterráneo, zonas verdes, gimnasio, accesibilidad total y medidas de reducción de ruido. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.0
275,407
Asociación
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Complejo residencial The Gallery
Complejo residencial The Gallery
Complejo residencial The Gallery
Complejo residencial The Gallery
Complejo residencial The Gallery
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Complejo residencial The Gallery
Chloraka, Chipre
de
$1,80M
Área 504–1 400 m²
2 objetos inmobiliarios 2
La Galería es una colección boutique de siete residencias privadas contemporáneas en Paphos, diseñadas con armonía, elegancia y funcionalidad en mente. Situada cerca de la playa, cada casa ofrece impresionantes vistas al mar, sin costuras interiores y arquitectura sofisticada inspirada en lo…
Asociación
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Complejo residencial Golden View
Complejo residencial Golden View
Complejo residencial Golden View
Complejo residencial Golden View
Complejo residencial Golden View
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Complejo residencial Golden View
Peyia, Chipre
de
$598,384
Área 152–201 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Oro Vista es un desarrollo exclusivo de 57 villas de lujo de 3 dormitorios con piscinas privadas, ubicadas en el corazón de Pegeia, Paphos. Construido a altos estándares, estas villas ofrecen impresionantes vistas al mar y a la ciudad. El proyecto está rodeado de todas las comodidades esenci…
Asociación
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Complejo residencial ZEUS
Complejo residencial ZEUS
Complejo residencial ZEUS
Complejo residencial ZEUS
Complejo residencial ZEUS
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Complejo residencial ZEUS
Peyia, Chipre
de
$1,79M
Área 1 166 m²
1 objeto inmobiliario 1
ZEUS Mar Caves es un exclusivo proyecto residencial situado en la prestigiosa zona costera de Paphos. Estas villas contemporáneas combinan elegancia arquitectónica con vistas panorámicas al mar y confort de alta gama. Amplias instalaciones, piscinas privadas, techos altos, ventanas de suelo …
Asociación
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Complejo residencial Quattro
Complejo residencial Quattro
Complejo residencial Quattro
Complejo residencial Quattro
Complejo residencial Quattro
Complejo residencial Quattro
Complejo residencial Quattro
Pafos, Chipre
de
$415,249
Área 110 m²
1 objeto inmobiliario 1
QUATRRO es un proyecto residencial boutique que ofrece un exclusivo apartamento por piso en cuatro niveles, garantizando la máxima privacidad y comodidad. Cada apartamento de dos dormitorios cuenta con un amplio diseño de planta abierta, ventanas de suelo a techo, aire acondicionado oculto, …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
110.0
415,465
Asociación
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Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Complejo residencial Blue Horizon Villa
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Complejo residencial Blue Horizon Villa
Peyia, Chipre
de
$1,27M
Área 582 m²
1 objeto inmobiliario 1
Blue Horizon es una villa de lujo de 4 dormitorios, 5 baños en la prestigiosa zona de Cuevas de Mar de Chipre, a solo 200 metros del mar. Rodeado de belleza natural y vecinos famosos, esta casa de 237 m2 de diseño en una parcela de 582 m2 ofrece un salón de planta abierta, vistas panorámicas…
Asociación
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Complejo residencial FAIRVIEW
Complejo residencial FAIRVIEW
Complejo residencial FAIRVIEW
Konia, Chipre
de
$516,648
3 objetos inmobiliarios 3
Fairview — Contemporary Villas en el área de Konia Prestigioso, PaphosFairview es una colección de villas modernas y energéticamente eficientes de 3 y 4 habitaciones ubicadas en la zona residencial de Konia, a solo 5 minutos del centro de la ciudad de Paphos y del mar. Cada villa cuenta con …
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Complejo residencial MESOYI RESIDENCES 7
Complejo residencial MESOYI RESIDENCES 7
Complejo residencial MESOYI RESIDENCES 7
Complejo residencial MESOYI RESIDENCES 7
Complejo residencial MESOYI RESIDENCES 7
Complejo residencial MESOYI RESIDENCES 7
Complejo residencial MESOYI RESIDENCES 7
Tremithousa, Chipre
de
$502,816
Área 300 m²
1 objeto inmobiliario 1
MESOYI RESIDENCES es un desarrollo residencial a gran escala situado en más de 35.000 m2 de paisaje rural sereno, a pocos minutos del centro de la ciudad de Paphos y de los principales servicios. El proyecto cuenta con más de 80 villas modernas con 3 a 6 dormitorios, parcelas de 270 a 360 m2…
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Complejo residencial EMBLEM
Complejo residencial EMBLEM
Complejo residencial EMBLEM
Complejo residencial EMBLEM
Complejo residencial EMBLEM
Complejo residencial EMBLEM
Paphos District, Chipre
de
$419,059
Área 100–150 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Emblema — Modern Living in the Heart of Paphos Tourist AreaEmblem es un proyecto residencial de primera calidad situado en la zona universal de Paphos, a pocos pasos del centro comercial Kings Avenue, la playa, bares, restaurantes y la Universidad Americana de Beirut. El desarrollo incluye 7…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
100.0
421,235
Apartamentos 3 habitaciones
150.0
778,997
Asociación
BitProperty
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Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Pafos, Chipre
de
$187,818
Área 63–91 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Luma Genesis es un moderno complejo residencial situado en una de las zonas más prometedoras de Paphos, a pocos minutos de la playa de Geroskipou. El proyecto consta de 24 elegantes apartamentos de 1 y 2 dormitorios, combinando arquitectura contemporánea con diseños elegantes. Los residentes…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.6
190,421
Apartamentos 2 habitaciones
90.6
317,369
Asociación
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Complejo residencial Lofos Heights
Complejo residencial Lofos Heights
Complejo residencial Lofos Heights
Complejo residencial Lofos Heights
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Complejo residencial Lofos Heights
Tala, Chipre
de
$936,278
Área 785–1 180 m²
2 objetos inmobiliarios 2
LOFOS HEIGHTS es un desarrollo residencial de lujo situado en la zona de élite Lofos de Tala, uno de los suburbios más buscados de Paphos. El proyecto cuenta con una colección de villas de 2 y 3 plantas con 3 a 4 dormitorios, cada uno construido en una parcela generosa y ofrece vistas impres…
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Complejo residencial PREMIER
Complejo residencial PREMIER
Complejo residencial PREMIER
Complejo residencial PREMIER
Complejo residencial PREMIER
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Complejo residencial PREMIER
Pafos, Chipre
de
$530,596
Área 355–390 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Premier Residences es una colección de 20 villas modernas situadas en el encantador barrio de Emba, Paphos. El proyecto ofrece una combinación perfecta de tranquilidad suburbana y comodidad urbana, con escuelas, tiendas y instalaciones de ocio a pocos minutos. Cada casa está pensada para sat…
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Complejo residencial Elite Residences
Complejo residencial Elite Residences
Complejo residencial Elite Residences
Complejo residencial Elite Residences
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Complejo residencial Elite Residences
Yeroskipou, Chipre
de
$971,078
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 255–615 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Situado en un entorno costero impresionante, Elite Residences se encuentra como una prestigiosa comunidad cerrada que redefine la esencia del lujo tranquilo. Este exclusivo enclave comprende villas opulentas, ofreciendo a los residentes un estilo de vida más allá de la comparación. Más allá …
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Complejo residencial Nadia Park
Complejo residencial Nadia Park
Complejo residencial Nadia Park
Complejo residencial Nadia Park
Pafos, Chipre
de
$416,992
Área 97 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nadia Park ofrece una colección exclusiva de seis elegantes apartamentos de dos dormitorios en la zona universal de Paphos. Diseñado para la vida contemporánea, cada residencia cuenta con un diseño de planta abierta, acabados premium, y balcones privados que invitan a la luz natural y vistas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
97.5
421,235
Asociación
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Complejo residencial Davanti Mare
Complejo residencial Davanti Mare
Complejo residencial Davanti Mare
Complejo residencial Davanti Mare
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Complejo residencial Davanti Mare
Pafos, Chipre
de
$1,59M
Área 610 m²
1 objeto inmobiliario 1
Descubre Davanti Mare, una exclusiva residencia frente al mar diseñada para aquellos que buscan elegancia, privacidad y vistas sin obstáculos del Mediterráneo. Este lujoso desarrollo combina arquitectura moderna con comodidad atemporal, ofreciendo amplios apartamentos y áticos a pocos pasos …
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Complejo residencial EVO Homes
Complejo residencial EVO Homes
Complejo residencial EVO Homes
Complejo residencial EVO Homes
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Complejo residencial EVO Homes
Konia, Chipre
de
$947,264
Área 582–662 m²
2 objetos inmobiliarios 2
EVO Homes representa un nuevo estándar de lujo viviendo en el corazón de Konia, Paphos. Estas villas modernas están pensadas con acabados de alta gama, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado VRV y sistemas de eficiencia energética, incluyendo paneles fotovoltaicos. Amplios interi…
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Complejo residencial Sunset Breeze
Complejo residencial Sunset Breeze
Complejo residencial Sunset Breeze
Complejo residencial Sunset Breeze
Complejo residencial Sunset Breeze
Kissonerga, Chipre
de
$1,44M
Área 240–245 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Sunset Breeze — Vida costera contemporánea en ChipreSunset Breeze es un moderno desarrollo residencial situado en una de las zonas costeras más buscadas de Chipre. Con arquitectura elegante, amplios diseños, terrazas privadas y vistas panorámicas al mar, ofrece una combinación perfecta de co…
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Complejo residencial LA BELLA
Complejo residencial LA BELLA
Complejo residencial LA BELLA
Complejo residencial LA BELLA
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Complejo residencial LA BELLA
Yeroskipou, Chipre
de
$239,843
Área 63–88 m²
2 objetos inmobiliarios 2
La Bella es un moderno complejo residencial a sólo 2 km del mar, situado en la encantadora ciudad de Geroskipou en la costa sur de Chipre. El proyecto cuenta con 16 apartamentos de estilo en tres edificios de 2 plantas, que ofrecen estudios, unidades de 1 y 2 dormitorios. Los residentes disf…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
63.0
242,355
Apartamentos 2 habitaciones
88.0
351,991
Asociación
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Complejo residencial La Reina
Complejo residencial La Reina
Complejo residencial La Reina
Complejo residencial La Reina
Complejo residencial La Reina
Complejo residencial La Reina
Complejo residencial La Reina
Yeroskipou, Chipre
de
$205,580
Área 66 m²
1 objeto inmobiliario 1
La Reina es un proyecto residencial boutique con solo 9 elegantes apartamentos en tres plantas, situado entre la vibrante zona universal y el tradicional pueblo de Geroskipou en Paphos. Diseñado con arquitectura moderna y acabados de alta calidad, cada unidad incluye aparcamiento privado, co…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
66.0
207,732
Asociación
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Edificio de apartamentos La Mer
Edificio de apartamentos La Mer
Edificio de apartamentos La Mer
Edificio de apartamentos La Mer
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Edificio de apartamentos La Mer
Pafos, Chipre
de
$404,444
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 66–99 m²
2 objetos inmobiliarios 2
La Mer es un lujoso proyecto residencial situado cerca de las tumbas protegidas por la UNESCO de los Reyes de Paphos. El desarrollo ofrece impresionantes vistas al mar y está a poca distancia de la playa, por lo que es una ubicación privilegiada para disfrutar de las famosas puestas de sol d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
66.0
409,695
Apartamentos 2 habitaciones
99.0
507,791
Asociación
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Complejo residencial Lyra Villas
Complejo residencial Lyra Villas
Complejo residencial Lyra Villas
Complejo residencial Lyra Villas
Complejo residencial Lyra Villas
Kissonerga, Chipre
de
$501,062
Área 137–208 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Lyra Villas es una colección exclusiva de 12 elegantes casas de 3 dormitorios, 3 baños en el encantador pueblo de Kissonerga, a solo 400 metros de la playa. Cada villa cuenta con piscina privada, unidades A/C split, productos blancos, zona BBQ, sistema solar 5kW, sistema de alarma y provisio…
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Complejo residencial ARTEMIS VILLAS
Complejo residencial ARTEMIS VILLAS
Complejo residencial ARTEMIS VILLAS
Complejo residencial ARTEMIS VILLAS
Complejo residencial ARTEMIS VILLAS
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Complejo residencial ARTEMIS VILLAS
Yeroskipou, Chipre
de
$794,980
Área 300–350 m²
2 objetos inmobiliarios 2
ARTEMIS es un desarrollo exclusivo de 23 lujosas villas de tres dormitorios y tres baños ubicadas a solo 200 metros de la playa en la zona muy deseable de Kato Paphos. Cada villa cuenta con piscina privada, jardín en la azotea con jacuzzi opcional, cargador eléctrico y sistema de alarma de a…
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