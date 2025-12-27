  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Chloraka
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Chloraka, Chipre

Complejo residencial Oasis Garden
Complejo residencial Oasis Garden
Complejo residencial Oasis Garden
Complejo residencial Oasis Garden
Complejo residencial Oasis Garden
Complejo residencial Oasis Garden
Chloraka, Chipre
de
$405,598
Área 138 m²
2 objetos inmobiliarios
Oasis Garden — Eco-Lifestyle in Chloraka, PaphosOasis Garden es un santuario verde en el corazón de Chloraka, Paphos, diseñado para aquellos que buscan armonía entre la vida urbana y la naturaleza. El complejo cuenta con arquitectura moderna eco-consciente, exuberante paisajismo, sistemas de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
138.0
414,427
Complejo residencial The Pearl
Complejo residencial The Pearl
Complejo residencial The Pearl
Complejo residencial The Pearl
Complejo residencial The Pearl
Complejo residencial The Pearl
Chloraka, Chipre
de
$640,000
Área 355–359 m²
2 objetos inmobiliarios
Bienvenido a The Pearl, donde la artesanía excepcional cumple con un diseño innovador en el corazón de Paphos, Chipre. Nuestro compromiso con la calidad y la atención al detalle son evidentes en cada aspecto de nuestros impresionantes complejos residenciales. Cada hogar está pensadamente con…
Complejo residencial The Gallery
Complejo residencial The Gallery
Complejo residencial The Gallery
Complejo residencial The Gallery
Complejo residencial The Gallery
Complejo residencial The Gallery
Chloraka, Chipre
de
$1,80M
Área 504–1 400 m²
2 objetos inmobiliarios
La Galería es una colección boutique de siete residencias privadas contemporáneas en Paphos, diseñadas con armonía, elegancia y funcionalidad en mente. Situada cerca de la playa, cada casa ofrece impresionantes vistas al mar, sin costuras interiores y arquitectura sofisticada inspirada en lo…
Complejo residencial LIBRA
Complejo residencial LIBRA
Complejo residencial LIBRA
Complejo residencial LIBRA
Complejo residencial LIBRA
Complejo residencial LIBRA
Chloraka, Chipre
de
$506,944
Área 240 m²
1 objeto inmobiliario
LIBRA es una urbanización cerrada de 11 villas de dos plantas con opciones de 2 y 3 dormitorios, cada una con piscina privada y vistas sin obstáculos del mar Mediterráneo. Situado en la zona muy deseable de Chloraka, a solo 1 km de la playa y a 4 km del centro de la ciudad de Paphos, el desa…
Complejo residencial CIRVIS
Complejo residencial CIRVIS
Complejo residencial CIRVIS
Complejo residencial CIRVIS
Complejo residencial CIRVIS
Complejo residencial CIRVIS
Chloraka, Chipre
de
$251,264
Área 62–100 m²
3 objetos inmobiliarios
CIRVIS es un complejo residencial contemporáneo que combina la arquitectura moderna con el confort cotidiano. Interiores brillantes, materiales de calidad y diseños bien diseñados crean un sentido de armonía y facilidad. Ya sea un acogedor apartamento de una habitación o un amplio apartament…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.0
259,017
Apartamentos 2 habitaciones
89.0 – 100.0
400,299 – 423,846
Complejo residencial Hilltop Villa
Complejo residencial Hilltop Villa
Complejo residencial Hilltop Villa
Complejo residencial Hilltop Villa
Complejo residencial Hilltop Villa
Chloraka, Chipre
de
$1,20M
Área 182 m²
1 objeto inmobiliario
Exclusiva Villa Hilltop en Chloraka representa la mezcla perfecta de estilo moderno, comodidad y tecnologías inteligentes innovadoras. Situado en una parcela de 532 m2, esta residencia de cuatro dormitorios con una superficie cubierta de 181.95 m2 ofrece un diseño abierto y lleno de luz dise…
