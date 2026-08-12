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Apartamentos en venta en Chipre

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Limasol
9
Pafos
2322
Larnaca
1527
Peyia
360
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22 146 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Premium Premium
Apartamento 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 85 m²
Piso 4/4
Una rara oportunidad para convertirse en el propietario de un nuevo apartamento ático a solo…
$802,464
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Premium Premium
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 150 m²
Piso 17/37
Affacciata sulle acque scintillanti del Mediterraneo, questa splendida residenza con tre cam…
$3,57M
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Premium Premium
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 116 m²
Piso 17/27
Disfrute de una excelente experiencia de vivir frente al mar en este exclusivo apartamento d…
$2,07M
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Apartamento 2 habitaciones en Koinoteta Mouttagiakas, Chipre
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Apartamento 2 habitaciones
Koinoteta Mouttagiakas, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 80 m²
Piso 1/5
Disfrute de la elegante vida junto al mar en este moderno apartamento de 2 dormitorios, que …
$669,682
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Apartamento 4 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
TOP TOP
Apartamento 4 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Área 151 m²
Piso 3/4
Este moderno apartamento ático, situado en las prestigiosas colinas de Agios Athanasios, com…
$2,63M
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 112 m²
Piso 3/3
Las oportunidades para obtener un ático de nueva construcción en Alemania son cada vez más r…
$1,14M
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Apartamento 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 118 m²
Piso 2
A solo 200 metros de la costa mediterránea se encuentra este elegante ático en Bayview Garde…
$681,228
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
TOP TOP
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 136 m²
Piso 4/4
Este elegante apartamento, aún no construido, está situado en el corazón de Mesa Geitonia y …
$1,18M
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Apartamento 3 habitaciones en Koinoteta Mouttagiakas, Chipre
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Apartamento 3 habitaciones
Koinoteta Mouttagiakas, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 104 m²
Piso 1/5
Disfrute de la elegante vida costera en este moderno apartamento de 3 dormitorios, situado a…
$883,287
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Apartamento 1 habitacion en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 2
Apartamento de 1 dormitorio en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporáne…
$343,258
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Apartamento 5 habitaciones en Kallepeia, Chipre
Apartamento 5 habitaciones
Kallepeia, Chipre
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Situado en el pintoresco pueblo de Tsada, esta excepcional residencia ofrece la combinación …
$1,21M
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Piso 2/6
Confort contemporánea – Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios combi…
$482,517
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 2
Un moderno apartamento de tres dormitorios situado en la colina de Agios Athanasios, en una …
$548,981
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Moderna comunidad cerrada situada en una zona popular en Agios Athanasios, proporcionando fá…
$1,36M
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Apartamento 3 habitaciones en Koinoteta Mouttagiakas, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Koinoteta Mouttagiakas, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 124 m²
Piso 5/5
Experimente un estilo de vida de clase especial en este exclusivo apartamento ático con 3 do…
$2,33M
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Apartamento 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 1/3
Confort contemporánea – Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios está …
$269,143
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Apartamento 2 habitaciones en Larnaca, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Larnaca, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 1/4
Confort contemporánea – Apartamento de 2 dormitorios en Larnaca El apartamento de dos dormit…
$450,303
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Apartamento 1 habitacion en Pafos, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Pafos, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2
Apartamento de 1 dormitorio – Brand-New Development in Universal Este nuevo desarrollo resi…
$319,218
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Moderna comunidad cerrada situada en una zona popular en Agios Athanasios, proporcionando fá…
$761,070
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Apartamento 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Piso 3
El complejo difiere de todos los demás, tanto por su excelente ubicación como por sus caract…
$4,03M
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Apartamento 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 96 m²
Piso 1/5
En el corazón del bullicioso centro de la ciudad de Pafos se levanta un moderno desarrollo r…
$663,909
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Apartamento en Limasol, Chipre
Apartamento
Limasol, Chipre
Parcela de desarrollo comercial en Kapsalos, cerca del centro y todas las comodidades. La pa…
$1,10M
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Apartamento 3 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 184 m²
Piso 1
Moderno apartamento de 3 dormitorios (B104) en la primera planta del bloque B en el proyecto…
$1,04M
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Ático Ático 2 habitaciones en Aradippou, Chipre
Ático Ático 2 habitaciones
Aradippou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Piso 2/6
Confort contemporánea – Apartamento de 2 dormitorios El apartamento de dos dormitorios combi…
$461,907
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Apartamento en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2
Estudio moderno (B206) en el segundo piso del Bloque B en el proyecto, un complejo residenci…
$352,489
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Apartamento 2 habitaciones en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Apartamento 2 habitaciones
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 3
Un moderno apartamento de dos dormitorios situado en la colina de Agios Athanasios, Limassol…
$468,079
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Apartamento 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Apartamento 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Piso 2
Apartamento de 3 dormitorios – Nuevo desarrollo en Universal Este nuevo desarrollo residenc…
$688,423
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Ático Ático 6 habitaciones en Limasol, Chipre
Ático Ático 6 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 340 m²
Este ático se encuentra cerca del centro de Limassol en la zona Papas, una zona residencial …
$2,19M
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Apartamento 1 habitacion en Agia Marinouda, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Agia Marinouda, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 1
Apartamento de 1 dormitorio en una nueva comunidad residencial Descubra la vida contemporáne…
$349,037
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Apartamento 1 habitacion en Larnaca, Chipre
Apartamento 1 habitacion
Larnaca, Chipre
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 2
Un moderno apartamento de 1 dormitorio en el segundo piso de un desarrollo residencial conte…
$297,893
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Tipos de propiedades en Chipre

áticos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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