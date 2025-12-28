  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Larnaca
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Larnaca, Chipre

Pafos
41
Peyia
9
Ayia Napa
2
Paralimni
13
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial EOS
Complejo residencial EOS
Complejo residencial EOS
Complejo residencial EOS
Complejo residencial EOS
Mostrar todo Complejo residencial EOS
Complejo residencial EOS
Larnaca, Chipre
de
$283,033
Área 72–101 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Eos es un nuevo proyecto residencial de Adwan Real Estate, situado en el corazón de Larnaca en una calle tranquila justo enfrente del complejo Helios. Ofrece el equilibrio perfecto entre la vida vibrante de la ciudad y un retiro pacífico. El desarrollo consta de sólo 8 amplios apartamentos c…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Mostrar todo Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Edificio de apartamentos REEF RESIDENCE
Larnaca, Chipre
de
$1,09M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Un amplio apartamento de 3 dormitorios 131 m2 en la 5a planta. El proyecto está situado en el prestigioso distrito Mackenzie Mackenzie con sus famosos restaurantes, bares y tabernas a solo 70 metros del mar. El apartamento tiene diseño moderno, materiales de acabado de alta calidad y diseño …
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial TERRA LIFE
Complejo residencial TERRA LIFE
Complejo residencial TERRA LIFE
Complejo residencial TERRA LIFE
Complejo residencial TERRA LIFE
Mostrar todo Complejo residencial TERRA LIFE
Complejo residencial TERRA LIFE
Larnaca, Chipre
de
$142,216
Año de construcción 2025
Terra Life in IskeleTricon Development ha presentado su nuevo proyecto, Terra Life, en Turquía. El complejo, compuesto por varios bloques de estudios de baja altura, se ubicará en la zona turística de Iskele en el norte de Chipre. La fecha estimada de finalización es el 2025 de diciembre.La …
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
TekceTekce
Complejo residencial Marina-View Residence in Larnaca
Complejo residencial Marina-View Residence in Larnaca
Complejo residencial Marina-View Residence in Larnaca
Complejo residencial Marina-View Residence in Larnaca
Larnaca, Chipre
de
$1,13M
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Experimente la combinación perfecta de lujo, comodidad y diseño moderno en esta excepcional residencia de nivel dividido situada dentro de la prestigiosa nueva zona Marina de Larnaca. Con una valoración de eficiencia energética A, esta casa ofrece una vida sostenible junto con impresionantes…
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Complejo residencial Land Of Tomorrow
Larnaca, Chipre
de
$605,936
Área 67–191 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Bienvenido a un desarrollo costero visionario que redefine el futuro de Larnaka, una comunidad costera sostenible del siglo XXI que transforma 300.000 m2 de tierras industriales antiguas en un destino de estilo de vida vibrante. El proyecto cuenta con residencias de lujo de estudios a aparta…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
89.5
765,342
Apartamentos 2 habitaciones
161.2
1,53M
Apartamento
190.5
2,07M
Estudio
67.0
612,274
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
En el mapa
Realting.com
Ir