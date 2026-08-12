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Adosados en Venta en Chipre

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Pafos
15
Peyia
4
Limasol
5
Chloraka
3
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74 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Chloraka, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Casa adosada contemporánea Diseñado para la vida costera de lujo en Paphos Descubra una exc…
$611,931
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Estamos ofreciendo una hermosa casa adosada de tres pisos en el barrio deseable. Esta espaci…
$887,288
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Agios Tychonas, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Venta: Casa moderna en construcción en la prestigiosa zona de Agios Tikhonas. El amplio área…
$804,348
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
En venta es un encantador adosado situado en la zona codiciada de Universal, perfecto para a…
$432,919
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Un complejo residencial con diseños únicos, mezclando armoniosamente la naturaleza con la ar…
$806,625
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial ubicado en uno de los barrios más prestigiosos de…
$576,161
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Larnaca District, Chipre
Adosado Adosado 4 habitaciones
Larnaca District, Chipre
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 2
Set in the rapidly developing neighbourhood of Livadia in Larnaca, this elegant three bedroo…
$343,287
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
A pocos pasos de la costa y a pocos minutos de las tumbas animadas de la zona de Reyes, esta…
$347,016
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Encantadora casa adosada de 2 dormitorios, 1 baño con un aseo adicional, situada en una zona…
$395,835
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Presentando un impresionante adosado de 2 dormitorios fuera del plan dentro del prestigioso …
$2,61M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Konia, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Casa de dos dormitorios en un complejo de lujo en Konia Village. Esta fabulosa residencia p…
$414,836
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Agios Georgios Peyeias, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agios Georgios Peyeias, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
En venta es un luminoso y espacioso adosado situado en la planta baja en la encantadora zona…
$330,945
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Pafos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
A pocos pasos de la costa y a pocos minutos de las tumbas animadas de la zona de Reyes, esta…
$347,016
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Área 308 m²
Complejo residencial de lujo en el centro de Limassol, en una prestigiosa y tranquila zona t…
$2,90M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Presentando un impresionante adosado de 2 dormitorios fuera del plan dentro del prestigioso …
$2,61M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anarita, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anarita, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Número de plantas 2
Venta de un adosado bien conservado en el mercado secundario en una zona tranquila de Anapit…
$314,745
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
En venta se encuentra un encantador adosado situado en la zona turística de Mouttagiaka. Est…
$437,882
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial ubicado en uno de los barrios más prestigiosos de…
$518,545
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Venta es un moderno adosado, que se encuentra actualmente en construcción en una de las zona…
$373,031
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Limasol, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Esta espaciosa y moderna casa de 3 dormitorios, 3 baños en Ekali, Limassol, es la opción ide…
$771,327
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Presentando un impresionante adosado de 2 dormitorios en el exclusivo Berengaria Hotel Devel…
$3,01M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 244 m²
Descubra una oportunidad única para poseer un adosado contemporáneo de 2 dormitorios ubicado…
$2,61M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Número de plantas 2
Venta: Casa adosada en construcción, que ofrece una vivienda moderna con una superficie inte…
$2,52M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Situado a solo 400 metros de las playas de arena y hoteles de 5 estrellas de Limassol, esta …
$758,710
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiti, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiti, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Venta: casa moderna, que ahora está en construcción, en una acogedora zona de Kiti. La super…
$308,916
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Kapparis, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Kapparis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
Situado en una zona de prestigio con nueva infraestructura incluyendo carreteras modernas y …
$383,361
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anarita, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anarita, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Número de plantas 2
Venta: Esta acogedora casa adosada en Anarita ofrece una cómoda sala de estar de 132 m2, ide…
$297,075
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Konia, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Casa de dos dormitorios en un complejo de lujo en Konia Village. Esta fabulosa residencia p…
$414,836
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Chloraka, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Chloraka, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Moderna casa adosada de 3 dormitorios, 2 baños en un complejo deseable en el poder Chloraka.…
$391,789
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Prodromos, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Prodromos, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 226 m²
Introduciendo una impresionante casa adosada de 2 dormitorios en el prestigioso Berengaria H…
$2,56M
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Parámetros de las propiedades en Chipre

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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De lujo
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