Pisos de obra nueva en East Limassol Municiplaity, Chipre

Germasogeia
6
Koinoteta Agiou Tychona
3
Demos Agiou Athanasiou
3
Koinoteta Phoinikarion
1
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Germasogeia, Chipre
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 62–114 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nuevo complejo con 10 apartamentos
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.0
447,788
Apartamentos 2 habitaciones
77.0
686,215
Apartamentos 3 habitaciones
114.0
1,02M
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Agios Tychonas, Chipre
de
$768,684
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 143 m²
2 objetos inmobiliarios 2
🌳 Evergreen 2 — Apartamentos modernos con vistas panorámicas en Agios Tychonas, Limassol 1–3 dormitorios | Superficie: 68–130 m² | Amplias terrazas | Clase energética A | Sistema VRF | Suelo radiante 🏡 Evergreen 2 es un proyecto moderno con arquitectura energéticamente eficiente en la pr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
143.0
775,778 – 1,16M
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Fremont Park
Complejo residencial Fremont Park
Complejo residencial Fremont Park
Complejo residencial Fremont Park
Complejo residencial Fremont Park
Complejo residencial Fremont Park
Limassol District, Chipre
de
$256,797
Área 96 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Fremont Park es una moderna comunidad cerrada en una prestigiosa zona de desarrollo rápido de Limassol. Situado a sólo 2 minutos de un nuevo campo de golf de 18 hoyos y junto a la Ciudad de los Sueños — Chipre sólo casino resort. Los residentes disfrutan de servicios internos, como piscina, …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
315,196
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Germasogeia, Chipre
de
$402,197
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Vision Apartments es un moderno complejo residencial en Chipre, perfecto para vivir cómodamente o vacaciones relajantes. El complejo cuenta con una piscina, gimnasio, sauna y un cómodo aparcamiento, proporcionando todo lo que los residentes necesitan para la comodidad y la relajación. Su exc…
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Cypress Grove
Complejo residencial Cypress Grove
Complejo residencial Cypress Grove
Complejo residencial Cypress Grove
Complejo residencial Cypress Grove
Complejo residencial Cypress Grove
Agios Tychonas, Chipre
de
$466,903
Área 96–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Cypress Grove es un exclusivo proyecto residencial situado en una de las zonas más deseadas de Limassol: Agios Tychonas. Rodeado de tranquilidad, el desarrollo ofrece un diseño arquitectónico moderno, una piscina común y jardines ajardinados. A solo 2 minutos en coche del prestigioso Four Se…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
315,196
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
721,113
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Flow
Complejo residencial Flow
Complejo residencial Flow
Complejo residencial Flow
Complejo residencial Flow
Complejo residencial Flow
Foinikaria, Chipre
de
$385,195
Área 96–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Flow es un desarrollo de trabajo de primera calidad que combina apartamentos de élite y oficinas modernas en un solo edificio con estilo cerca del centro de la ciudad de Limassol. Situado a solo 600 m de playas de arena y rodeado de tiendas, restaurantes, escuelas y lugares culturales. El ap…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
315,196
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
721,113
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Ace
Complejo residencial Ace
Complejo residencial Ace
Complejo residencial Ace
Complejo residencial Ace
Limassol District, Chipre
de
$327,424
Área 78–153 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Descubra un moderno complejo cerrado en una de las zonas más prometedoras de Limassol, a pocos minutos de la playa, el nuevo campo de golf de 18 hoyos, y el emblemático complejo de casino “City of Dreams”. Disfrute de instalaciones premium como piscina, gimnasio y sauna, mientras se encuentr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.2
325,664
Apartamentos 2 habitaciones
124.8
511,758
Apartamentos 3 habitaciones
153.2
616,435
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial City Palm Residence
Complejo residencial City Palm Residence
Complejo residencial City Palm Residence
Complejo residencial City Palm Residence
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
de
$369,945
Área 107–236 m²
2 objetos inmobiliarios 2
City Palm Residencia es un moderno complejo residencial en el corazón de la ciudad, combinando arquitectura elegante, calidad de construcción premium, y diseño reflexivo. Amplios apartamentos con ventanas panorámicas, acabados elegantes y balcones rodeados de palmeras. La elección perfecta p…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
106.9
273,325
Apartamentos 3 habitaciones
236.2
756,006
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Eden Rock
Complejo residencial Eden Rock
Complejo residencial Eden Rock
Complejo residencial Eden Rock
Complejo residencial Eden Rock
Complejo residencial Eden Rock
Agios Tychonas, Chipre
de
$1,21M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 223–255 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial de lujo en el centro de Limassol, en un barrio privilegiado y tranquilo de la zona turística, a aproximadamente medio kilómetro de la costa. El edificio alcanza hasta 8 plantas en altura. Los edificios están situados alrededor del jardín ajardinado, situado en el centro …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
223.2 – 232.0
2,68M – 2,98M
Apartamentos 4 habitaciones
255.0
2,97M
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Eden Roc
Complejo residencial Eden Roc
Complejo residencial Eden Roc
Complejo residencial Eden Roc
Complejo residencial Eden Roc
Complejo residencial Eden Roc
Germasogeia, Chipre
de
$1,23M
Área 96–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Eden Roc es un proyecto residencial histórico en una de las zonas más buscadas de Limassol. Ofrece apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios con diseño impresionante y interiores de alta gama de diseñadores de prestigio mundial. El edificio cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, spa, gimn…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
315,196
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
721,113
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Imperio Skyline
Complejo residencial Imperio Skyline
Complejo residencial Imperio Skyline
Complejo residencial Imperio Skyline
Complejo residencial Imperio Skyline
Complejo residencial Imperio Skyline
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
de
$339,701
Área 77–286 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Imperio Skyline es una exclusiva comunidad cerrada enclavada en las colinas de Agios Athanasios, Limassol. Este desarrollo sostenible ofrece villas de 3 dormitorios y apartamentos modernos, combinando un diseño elegante con comodidad y características ecológicas. A solo 3 km del centro de la…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
77.0
336,132
Apartamentos 2 habitaciones
193.0
575,727
Villa
286.0
944,425
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Edificio de apartamentos VOS Residences
Edificio de apartamentos VOS Residences
Edificio de apartamentos VOS Residences
Edificio de apartamentos VOS Residences
Edificio de apartamentos VOS Residences
Edificio de apartamentos VOS Residences
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
de
$780,802
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 121 m²
1 objeto inmobiliario 1
VOS está a poca distancia de los supermercados, tiendas y boutiques de la calle Kolonakiou. Camine un poco más y llegará al paseo marítimo y a la playa de arena para pasear por el agua, mientras que el centro de la ciudad está a sólo 1 km. En coche está a sólo unos minutos de la popular play…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
121.0
808,344
Asociación
BitProperty
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Germasogeia, Chipre
de
$763,830
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 100–475 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Un prestigioso complejo residencial diseñado para la excelenciaExperimente una mezcla perfecta de lujo, comodidad y potencial de inversión con este exclusivo complejo residencial en uno de los lugares más buscados de Chipre. Diseñado para compradores exigentes, este desarrollo ofrece un esti…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
100.0 – 101.0
860,683 – 907,207
Apartamentos 2 habitaciones
143.0 – 175.0
1,51M – 1,74M
Apartamentos 3 habitaciones
238.0 – 348.0
2,33M – 3,95M
Apartamentos 4 habitaciones
423.0
4,42M
Apartamentos 5 habitaciones
475.0
5,23M
Desarrollador
Livein
Desarrollador
Livein
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
