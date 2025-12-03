  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Koinoteta Phoinikarion, Chipre

Pafos
41
Larnaca
5
Peyia
9
Ayia Napa
2
Foinikaria, Chipre
de
$385,195
Área 96–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Flow es un desarrollo de trabajo de primera calidad que combina apartamentos de élite y oficinas modernas en un solo edificio con estilo cerca del centro de la ciudad de Limassol. Situado a solo 600 m de playas de arena y rodeado de tiendas, restaurantes, escuelas y lugares culturales. El ap…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
315,196
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
721,113
Asociación
BitProperty
