  Chipre
  Episkopi Pafou
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Episkopi Pafou, Chipre

casas independientes
2
Complejo residencial Almond Villas
Episkopi, Chipre
de
$564,000
Área 199–369 m²
2 objetos inmobiliarios
Almond Villas es una colección exclusiva de 9 villas de lujo situadas entre almendros y olivos en las colinas pintorescas de Episkopi, Paphos. Diseñado con espaciosos interiores llenos de luz, cada villa cuenta con control climático VRV, calefacción por suelo radiante y ventanas de suelo a t…
