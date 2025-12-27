  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Polemidia Municipality
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Polemidia Municipality, Chipre

Pano Polemidia Community
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Lake View
Complejo residencial Lake View
Complejo residencial Lake View
Complejo residencial Lake View
Complejo residencial Lake View
Kato Polemidion Municipality, Chipre
de
$280,649
Área 96–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Lake View Residence es un moderno complejo cerrado situado en el distrito central de Polemidia, Limassol. Con arquitectura elegante, diseños amplios y balcones privados, ofrece un estilo de vida urbano tranquilo a sólo 10 minutos del mar. Los residentes disfrutan de comodidades premium y exc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
319,062
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
729,957
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial ADIGER
Complejo residencial ADIGER
Complejo residencial ADIGER
Complejo residencial ADIGER
Complejo residencial ADIGER
Pano Polemidia, Chipre
de
$233,350
Área 50–113 m²
4 objetos inmobiliarios 4
ADIGER es un proyecto residencial moderno en el corazón de Limassol, diseñado para aquellos que aprecian estilo, comodidad y calidad de vida. Con arquitectura elegante, diseños reflexivos, acabados de alta gama y ventanas panorámicas, ofrece una sensación de espacio y luz. Equilibrando perfe…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.0 – 69.0
211,923 – 241,357
Apartamentos 2 habitaciones
83.0 – 112.7
311,998 – 364,979
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
En el mapa
Realting.com
Ir