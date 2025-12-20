  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Konia
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Konia, Chipre

Edificio de apartamentos AURA
Edificio de apartamentos AURA
Konia, Chipre
de
$273,848
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 73–94 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Welcome to Konia Aura, an exclusive residential development set in the peaceful hills of Konia Village, just minutes from Pafos town and the coastline. Designed with contemporary architecture and refined aesthetics, Konia Aura offers spacious one, two, and three-bedroom apartments that welco…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
73.0
275,244
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
374,800
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial KONIA THEA
Complejo residencial KONIA THEA
Konia, Chipre
de
$1,24M
Área 475 m²
2 objetos inmobiliarios 2
KONIA THEA es un lujoso desarrollo residencial que consiste en sólo dos villas de diseño único, situado en la prestigiosa y tranquila zona de Konia en el borde occidental de Paphos. Cada villa ofrece vistas panorámicas al mar sin obstáculos y impresionantes puestas de sol, con un enfoque en …
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial EVO Homes
Complejo residencial EVO Homes
Konia, Chipre
de
$947,264
Área 582–662 m²
2 objetos inmobiliarios 2
EVO Homes representa un nuevo estándar de lujo viviendo en el corazón de Konia, Paphos. Estas villas modernas están pensadas con acabados de alta gama, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado VRV y sistemas de eficiencia energética, incluyendo paneles fotovoltaicos. Amplios interi…
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial KONIA PANTHEA
Complejo residencial KONIA PANTHEA
Konia, Chipre
de
$679,766
Área 450–570 m²
2 objetos inmobiliarios 2
KONIA PANTHEA es un prestigioso proyecto residencial que consta de solo 3 villas de lujo, ubicadas en la zona serena y lujosa de Konia, a pocos minutos del centro de la ciudad de Paphos. El diseño arquitectónico moderno se combina perfectamente con el entorno natural, ofreciendo una conexión…
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial FAIRVIEW
Konia, Chipre
de
$516,648
3 objetos inmobiliarios 3
Fairview — Contemporary Villas en el área de Konia Prestigioso, PaphosFairview es una colección de villas modernas y energéticamente eficientes de 3 y 4 habitaciones ubicadas en la zona residencial de Konia, a solo 5 minutos del centro de la ciudad de Paphos y del mar. Cada villa cuenta con …
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
