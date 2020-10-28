Complejo residencial Avalon Gardens 2

Avalon Gardens 2 es un complejo situado en el encantador pueblo de Emba, que ofrece una combinación perfecta de confort, lujo y un entorno natural impresionante. Esta impresionante propiedad consta de un total de 12 estudios, 21 apartamentos y 15 villas, que ofrecen una amplia gama de opciones de alojamiento. Cada unidad está terminada con revestimiento tradicional de piedra y madera, mezclando perfectamente con el entorno natural y creando un ambiente cálido y acogedor. Los estudios son perfectos para individuos o parejas, con una cómoda zona de dormir, una cocina totalmente equipada y un moderno baño. Los apartamentos son ideales para familias o grupos de amigos, que ofrecen amplias zonas de estar, cocinas totalmente equipadas, y balcones privados o patios para relajarse y disfrutar de las hermosas vistas. Para aquellos que buscan una experiencia más lujosa, nuestras villas son la elección perfecta. Estas amplias y bellamente diseñadas viviendas cuentan con 3 dormitorios, una piscina privada/comunal y amplias zonas al aire libre, perfectas para entretener y relajarse. Uno de los puntos más destacados del complejo es la piscina comunitaria, donde los huéspedes pueden disfrutar de un refrescante baño o simplemente lounge junto a la piscina con un buen libro. La zona de la piscina es el lugar perfecto para relajarse y remojar el sol mediterráneo.