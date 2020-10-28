  1. Realting.com
Complejo residencial Avalon Gardens 2

Pafos, Chipre
$258,000
8
ID: 27574
Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Pafos

Características del objeto

Detalles del exterior

  • Aparcamientos

  • Gimnasio

Sobre el complejo

Avalon Gardens 2 es un complejo situado en el encantador pueblo de Emba, que ofrece una combinación perfecta de confort, lujo y un entorno natural impresionante. Esta impresionante propiedad consta de un total de 12 estudios, 21 apartamentos y 15 villas, que ofrecen una amplia gama de opciones de alojamiento. Cada unidad está terminada con revestimiento tradicional de piedra y madera, mezclando perfectamente con el entorno natural y creando un ambiente cálido y acogedor. Los estudios son perfectos para individuos o parejas, con una cómoda zona de dormir, una cocina totalmente equipada y un moderno baño. Los apartamentos son ideales para familias o grupos de amigos, que ofrecen amplias zonas de estar, cocinas totalmente equipadas, y balcones privados o patios para relajarse y disfrutar de las hermosas vistas. Para aquellos que buscan una experiencia más lujosa, nuestras villas son la elección perfecta. Estas amplias y bellamente diseñadas viviendas cuentan con 3 dormitorios, una piscina privada/comunal y amplias zonas al aire libre, perfectas para entretener y relajarse. Uno de los puntos más destacados del complejo es la piscina comunitaria, donde los huéspedes pueden disfrutar de un refrescante baño o simplemente lounge junto a la piscina con un buen libro. La zona de la piscina es el lugar perfecto para relajarse y remojar el sol mediterráneo.

Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 60.1
Precio por m², USD 4,294
Precio del apartamento, USD 258,000

Localización en el mapa

Pafos, Chipre
Educación
Cuidado de la salud

Otros complejos
Complejo residencial Lake View
Complejo residencial Lake View
Complejo residencial Lake View
Complejo residencial Lake View
Complejo residencial Lake View
Kato Polemidion Municipality, Chipre
de
$280,649
Área 96–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Lake View Residence es un moderno complejo cerrado situado en el distrito central de Polemidia, Limassol. Con arquitectura elegante, diseños amplios y balcones privados, ofrece un estilo de vida urbano tranquilo a sólo 10 minutos del mar. Los residentes disfrutan de comodidades premium y exc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
317,429
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
726,222
Asociación
BitProperty
Complejo residencial Yeni Bogazici
Complejo residencial Yeni Bogazici
Complejo residencial Yeni Bogazici
Complejo residencial Yeni Bogazici
Complejo residencial Yeni Bogazici
Mostrar todo Complejo residencial Yeni Bogazici
Complejo residencial Yeni Bogazici
Chloraka, Chipre
de
$249,175
TAUNHAUSES 3 + 1 EN YENI BOGAZICI PARA 250,000 £ ? Comienza la construcción de un nuevo complejo acogedor en Yeni Bogazici, a 10 km de Famagusta. Este es un complejo residencial ideal en el lugar más tranquilo y favorito de la isla. ? El complejo está esperando a sus nuevos propietarios co…
Agencia
Эра - Недвижимости плюс
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Mostrar todo Complejo residencial SEAVIEW
Complejo residencial SEAVIEW
Kissonerga, Chipre
de
$1,04M
Área 268–324 m²
2 objetos inmobiliarios 2
MITO Seaview — Complejo residencial moderno con vistas al mar impresionantes, PaphosMITO Seaview es un desarrollo elegante de apartamentos contemporáneos, casas adosadas y villas, situado en una ubicación elevada que ofrece vistas al mar sin obstáculos. Diseñado con arquitectura minimalista …
Asociación
BitProperty
