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Edificios Residencial en Venta en Chipre

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Edificio rentable 6 360 m² en Ypsonas Municipality, Chipre
Edificio rentable 6 360 m²
Ypsonas Municipality, Chipre
Dormitorios 176
Área 6 360 m²
Número de plantas 4
Venta: edificio de apartamentos moderno bajo el proyecto con una superficie interior total d…
$24,30M
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Edificio rentable 1 740 m² en Germasogeia, Chipre
Edificio rentable 1 740 m²
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 17
Área 1 740 m²
Número de plantas 5
Realmente un lugar para quedarse - Lujo en su mejor momento. Diseño innovador en un área pop…
$4,08M
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Edificio rentable 381 m² en Mandria, Chipre
Edificio rentable 381 m²
Mandria, Chipre
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 381 m²
Número de plantas 2
Venta: un edificio único con proyecto de apartamento en la prestigiosa zona de Mandria. La s…
$1,82M
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TekceTekce
Edificio rentable 900 m² en Pafos, Chipre
Edificio rentable 900 m²
Pafos, Chipre
Dormitorios 22
Nº de cuartos de baño 20
Área 900 m²
Número de plantas 4
Este es un complejo residencial premium situado en el corazón de la ciudad de Paphos, a poco…
$5,13M
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Edificio rentable 1 140 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Edificio rentable 1 140 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 36
Área 1 140 m²
Número de plantas 3
Se está elaborando un nuevo proyecto de un edificio residencial de tres plantas compuesto po…
$7,63M
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Edificio rentable 795 m² en Germasogeia, Chipre
Edificio rentable 795 m²
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 11
Área 795 m²
Número de plantas 3
Este pequeño bloque de cuatro apartamentos de dos dormitorios diferentes en Limassol tiene t…
$2,12M
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Edificio rentable 1 381 m² en Kissonerga, Chipre
Edificio rentable 1 381 m²
Kissonerga, Chipre
Área 1 381 m²
El complejo de apartamentos, maisonettes y villas, situado en el pequeño pueblo costero de K…
$5,23M
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