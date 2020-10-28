Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos

Acerca del proyecto
Edificio residencial boutique en 3 plantas / 9 apartamentos (estudios, 1- y 2-dormitorio), por un pinar y en acceso a pie al centro de Yeroskipu. En el techo hay una piscina climatizada con vistas panorámicas al mar. Cada apartamento tiene una plaza de aparcamiento cubierta y trastero.
Ubicación: 5 minutos a las playas de Yeroskipu, 10 minutos al aeropuerto / centro de Paphos / Universidad, 3 minutos antes de salir a la carretera; Limassol 35-40 minutos.
Precios y disponibilidad (julio 2025)
Estudios (39,5 m2 de superficie cubierta):
• Apt 202 - 165.000 € • Apt 302 - 175.000 €
1 dormitorio (73 m2):
• Apt 203 - 210.000 € • Apt 303 - 220.000 €
(Apt 103 - SOLD)
2 dormitorios (95,5 m2):
• Apt 201 - 310.000 € • Apt 301 - 320.000 €
(Apt 101 - SOLD)
Paquetes de muebles/aplicación: estudio 10,000 €, 1-sp. 15.000 €, 2-sp. 20.000 €.
Permiso de planificación: concedido. Cambio: Diciembre 2026.
Nota: Los precios del IVA son adicionales; la disponibilidad y los detalles pueden cambiar sin previo aviso. Todas las cifras - de acuerdo con la lista de precios (pieza 1)