Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos

Yeroskipou, Chipre
de
$181,766
ID: 27999
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/9/25

Localización

  País
    Chipre
  Barrio
    Paphos District
  Ciudad
    Yeroskipou

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Clase
    Clase
    Clase de negocios
  Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  Número de plantas
    Número de plantas
    4

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Acerca del proyecto

  • Edificio residencial boutique en 3 plantas / 9 apartamentos (estudios, 1- y 2-dormitorio), por un pinar y en acceso a pie al centro de Yeroskipu. En el techo hay una piscina climatizada con vistas panorámicas al mar. Cada apartamento tiene una plaza de aparcamiento cubierta y trastero.

  • Ubicación: 5 minutos a las playas de Yeroskipu, 10 minutos al aeropuerto / centro de Paphos / Universidad, 3 minutos antes de salir a la carretera; Limassol 35-40 minutos.

Precios y disponibilidad (julio 2025)

  • Estudios (39,5 m2 de superficie cubierta):
    • Apt 202 - 165.000 € • Apt 302 - 175.000 €

  • 1 dormitorio (73 m2):
    • Apt 203 - 210.000 € • Apt 303 - 220.000 €
    (Apt 103 - SOLD)

  • 2 dormitorios (95,5 m2):
    • Apt 201 - 310.000 € • Apt 301 - 320.000 €
    (Apt 101 - SOLD)

  • Paquetes de muebles/aplicación: estudio 10,000 €, 1-sp. 15.000 €, 2-sp. 20.000 €.

  • Permiso de planificación: concedido. Cambio: Diciembre 2026.

  • Nota: Los precios del IVA son adicionales; la disponibilidad y los detalles pueden cambiar sin previo aviso. Todas las cifras - de acuerdo con la lista de precios (pieza 1)

Localización en el mapa

Yeroskipou, Chipre
Está viendo
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Yeroskipou, Chipre
de
$181,766
