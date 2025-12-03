  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Yeroskipou
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Yeroskipou, Chipre

5
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Complejo residencial Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Yeroskipou, Chipre
de
$179,966
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Bosco Verde is an exclusive boutique residential complex located next to a serene pine grove, just a few steps from the charming center of Yeroskipou, Paphos. In this unique location, exquisite architecture is combined with a calm atmosphere, offering a lifestyle defined by elegance, comfort…
Agencia
Invest Cafe
Edificio de apartamentos Luma Genesis
Edificio de apartamentos Luma Genesis
Yeroskipou, Chipre
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 63–90 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Moderno Apartamento de 2 dormitorios, 2 baños en LUMA Génesis – GeroskipouExperimente la vida contemporánea en este hermoso apartamento de 2 dormitorios, 2 baños dentro del exclusivo desarrollo LUMA Genesis. Ideal para familias, parejas o como inversión.Apartamento Destacados – Todo Incluido…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.8
191,909
Apartamentos 2 habitaciones
90.4
319,849
Desarrollador
Luma Developers
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Complejo residencial Azure Vista
Yeroskipou, Chipre
de
$718,269
Área 185 m²
1 objeto inmobiliario 1
Villas Azure Vista — Vivir con Vistas al Mar Panorámico en Yeroskipou, PaphosAzure Vista Villas es un proyecto residencial moderno situado en la zona elevada de Yeroskipou-Ayia Marinouda, a sólo 5 minutos de las playas de arena de Paphos y el centro de la ciudad. Cada villa de tres dormitori…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
185.0
726,928
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
OneOne
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Complejo residencial in Paphos, Geroskipou
Yeroskipou, Chipre
de
$195,118
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Apartamento de 1 dormitorio en venta en Yeroskipou, PaphosA partir de 165.000 € Más IVAEntrega Octubre 2026Moderno apartamento de 1 dormitorio en construcción con AC, persianas eléctricas, piscina comunitaria, aparcamiento cubierto y seguridad cerrada. Cerca de la playa, los servicios y el c…
Agencia
Invest Cafe
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Complejo residencial Luma Genesis
Yeroskipou, Chipre
de
$194,160
Área 63–90 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Luma Genesis es un desarrollo residencial boutique que ofrece 24 elegantes apartamentos de 1 y 2 dormitorios en una de las zonas más atractivas de Paphos. Idealmente situado cerca de la playa de Geroskipou y el centro de la ciudad, este apartamento de 2 dormitorios cuenta con un diseño intel…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.8
191,909
Apartamentos 2 habitaciones
90.4
319,849
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Complejo residencial Baia
Yeroskipou, Chipre
de
$746,999
Área 202–334 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Baia es un exclusivo desarrollo frente a la playa situado a orillas de la playa de Geroskipou en Paphos, que ofrece 17 villas contemporáneas con acceso directo al mar. Cada residencia cuenta con arquitectura mediterránea moderna, piscina privada, jardines ajardinados, amplias terrazas y acab…
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial ELPEZ
Complejo residencial ELPEZ
Complejo residencial ELPEZ
Complejo residencial ELPEZ
Complejo residencial ELPEZ
Complejo residencial ELPEZ
Complejo residencial ELPEZ
Yeroskipou, Chipre
de
$1,44M
Área 261 m²
1 objeto inmobiliario 1
La vida de lujo El Pez se encuentra donde la belleza natural y la historia se encuentran. El sitio, a 150 metros de hermosas playas de arena y es el hogar de 7 villas de lujo, estratégicamente situado para disfrutar de una vista hacia el mar Mediterráneo. Las villas no sólo representan la be…
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Panorama Apartments
Complejo residencial Panorama Apartments
Complejo residencial Panorama Apartments
Complejo residencial Panorama Apartments
Complejo residencial Panorama Apartments
Complejo residencial Panorama Apartments
Complejo residencial Panorama Apartments
Yeroskipou, Chipre
de
$325,597
Área 69–133 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Panorama Apartments in lower Geroskipou, Cyprus, ofrece una lujosa vida mediterránea con apartamentos contemporáneos que ofrecen impresionantes vistas al mar. Algunos áticos incluso cuentan con terrazas privadas en la azotea para mayor exclusividad. Estos apartamentos ofrecen una vida abiert…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0
331,479
Apartamentos 2 habitaciones
98.0 – 133.0
523,388 – 721,111
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Panorama apartments
Complejo residencial Panorama apartments
Complejo residencial Panorama apartments
Complejo residencial Panorama apartments
Complejo residencial Panorama apartments
Complejo residencial Panorama apartments
Complejo residencial Panorama apartments
Yeroskipou, Chipre
de
$328,448
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 67–133 m²
11 objetos inmobiliarios 11
Panorama Apartments – Modernos apartamentos con vistas al mar en Geroskipou, Pafos 1–3 dormitorios | Superficie: 66–137 m² | Piscina y gimnasio comunitarios | Suelo radiante y sistema VRF incluidos Panorama Apartments es un proyecto residencial cerrado en la zona baja de Geroskipou, a …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
67.0 – 69.0
331,479 – 354,741
Apartamentos 2 habitaciones
95.0 – 133.0
395,449 – 721,113
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Elite Residences
Complejo residencial Elite Residences
Complejo residencial Elite Residences
Complejo residencial Elite Residences
Complejo residencial Elite Residences
Complejo residencial Elite Residences
Complejo residencial Elite Residences
Yeroskipou, Chipre
de
$971,078
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 255–615 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Situado en un entorno costero impresionante, Elite Residences se encuentra como una prestigiosa comunidad cerrada que redefine la esencia del lujo tranquilo. Este exclusivo enclave comprende villas opulentas, ofreciendo a los residentes un estilo de vida más allá de la comparación. Más allá …
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial ARTEMIS VILLAS
Complejo residencial ARTEMIS VILLAS
Complejo residencial ARTEMIS VILLAS
Complejo residencial ARTEMIS VILLAS
Complejo residencial ARTEMIS VILLAS
Complejo residencial ARTEMIS VILLAS
Complejo residencial ARTEMIS VILLAS
Yeroskipou, Chipre
de
$794,980
Área 300–350 m²
2 objetos inmobiliarios 2
ARTEMIS es un desarrollo exclusivo de 23 lujosas villas de tres dormitorios y tres baños ubicadas a solo 200 metros de la playa en la zona muy deseable de Kato Paphos. Cada villa cuenta con piscina privada, jardín en la azotea con jacuzzi opcional, cargador eléctrico y sistema de alarma de a…
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Eden Golf
Complejo residencial Eden Golf
Complejo residencial Eden Golf
Complejo residencial Eden Golf
Complejo residencial Eden Golf
Yeroskipou, Chipre
de
$192,000
Área 53–183 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Eden Golf es un desarrollo residencial histórico en Geroskipou, a pocos minutos de Paphos. El proyecto cuenta con seis edificios modernos con 300 apartamentos elegantes, desde estudios hasta unidades de tres dormitorios. Pensadamente diseñado con líneas limpias, espaciosos diseños y balcones…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.0
274,000
Apartamentos 2 habitaciones
125.5
397,000
Apartamentos 3 habitaciones
182.8
480,000
Estudio
53.0
192,000
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Yeroskipou, Chipre
de
$216,485
Área 53–154 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Cypress Park Retirement Village es la primera comunidad independiente de 5 estrellas de Chipre, que ofrece una comodidad excepcional, seguridad y cuidado en un entorno cerrado. Con cámaras CCTV 24/7, seguridad de patrullas y botones de pánico en cada habitación, los residentes gozan de total…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
99.5
418,711
Apartamentos 3 habitaciones
154.0
535,019
Estudio
53.0
220,986
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Santa Maria Villas
Complejo residencial Santa Maria Villas
Complejo residencial Santa Maria Villas
Complejo residencial Santa Maria Villas
Yeroskipou, Chipre
de
$1,15M
Área 480 m²
1 objeto inmobiliario 1
Santa Maria — Villa moderna de 4 dormitorios con vistas panorámicas al mar en Yeroskipou, PaphosEsta villa ultra lujosa cuenta con 4 dormitorios y 3 baños, situado en la parte más prestigiosa de Yeroskipou con impresionantes vistas al mar que se extiende desde el aeropuerto de Paphos a la ba…
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Complejo residencial Cypress Park
Yeroskipou, Chipre
de
$218,306
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 53–156 m²
16 objetos inmobiliarios 16
🏡 Cypress Park es un complejo exclusivo con 104 apartamentos de 50 a 122 m², que ofrecen de 1 a 3 dormitorios, en la pintoresca zona costera de Geroskipou, Pafos. Con un diseño moderno, construcción eficiente (Clase A) y servicios premium, es la elección perfecta para residencia permanente, …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.0 – 63.0
220,986 – 261,694
Apartamentos 2 habitaciones
94.5 – 99.5
383,818 – 418,711
Apartamentos 3 habitaciones
153.0 – 155.5
511,758 – 535,019
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Apollo Court
Complejo residencial Apollo Court
Complejo residencial Apollo Court
Complejo residencial Apollo Court
Yeroskipou, Chipre
de
$442,453
Área 150 m²
1 objeto inmobiliario 1
Apollo Court — Residencias contemporáneas de 3 dormitorios en Geroskipou, PaphosApollo Court es un desarrollo elegante de sólo cuatro modernas casas semi-conjuntas, cada una con tres dormitorios, situados en la prestigiosa zona Koloni de Geroskipou, cerca del campo de golf Elea. Estas amplia…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
150.0
447,788
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Complejo residencial MARE
Yeroskipou, Chipre
de
$595,288
Área 200–245 m²
2 objetos inmobiliarios 2
MARE es un exclusivo proyecto residencial con 37 villas de tres habitaciones separadas y semiconjuntas, ubicadas a solo 200 metros de la impresionante costa de Kato Paphos. Cada villa ofrece una mezcla refinada de diseño contemporáneo, eficiencia energética (clase A), y comodidad diaria, inc…
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Adonidos Gardens
Complejo residencial Adonidos Gardens
Complejo residencial Adonidos Gardens
Complejo residencial Adonidos Gardens
Complejo residencial Adonidos Gardens
Complejo residencial Adonidos Gardens
Yeroskipou, Chipre
de
$218,965
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 59–113 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Adonidos Gardens – Modernos apartamentos en Geroskipou, Pafos Estudios, apartamentos de 1 y 2 dormitorios | Superficie: de 36 a 88 m² | Terrazas: de 7 a 26 m² | Piscina y zona BBQ en la azotea | Parking privado y trastero | Clase energética A | Entrega en 18 meses Adonidos Gardens es u…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
59.0 – 64.0
220,986 – 279,141
Apartamentos 2 habitaciones
97.5 – 112.7
337,295 – 348,926
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Complejo residencial ATRIUM
Yeroskipou, Chipre
de
$264,090
Área 40 m²
1 objeto inmobiliario 1
Atrium es un proyecto que combina seguridad, sostenibilidad y tecnología de vanguardia para una vida moderna y cómoda. Cuenta con seguridad las 24 horas del día, sistemas de vigilancia, estacionamiento subterráneo, zonas verdes, gimnasio, accesibilidad total y medidas de reducción de ruido. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.0
277,559
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial La Reina
Complejo residencial La Reina
Complejo residencial La Reina
Complejo residencial La Reina
Complejo residencial La Reina
Complejo residencial La Reina
Complejo residencial La Reina
Yeroskipou, Chipre
de
$205,580
Área 66 m²
1 objeto inmobiliario 1
La Reina es un proyecto residencial boutique con solo 9 elegantes apartamentos en tres plantas, situado entre la vibrante zona universal y el tradicional pueblo de Geroskipou en Paphos. Diseñado con arquitectura moderna y acabados de alta calidad, cada unidad incluye aparcamiento privado, co…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
66.0
209,355
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial Olivelia Homes
Complejo residencial Olivelia Homes
Complejo residencial Olivelia Homes
Complejo residencial Olivelia Homes
Complejo residencial Olivelia Homes
Complejo residencial Olivelia Homes
Complejo residencial Olivelia Homes
Yeroskipou, Chipre
de
$558,945
Área 236–277 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Olivelia Homes ofrece 19 villas de lujo de 3 dormitorios en la conveniente zona de Geroskipou de Paphos, diseñadas para la vida moderna y la comodidad a largo plazo. Cada villa cuenta con techos de 3.10m, amplios interiores y abundante luz natural. Incluye calefacción por suelo radiante de a…
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial LA BELLA
Complejo residencial LA BELLA
Complejo residencial LA BELLA
Complejo residencial LA BELLA
Complejo residencial LA BELLA
Complejo residencial LA BELLA
Complejo residencial LA BELLA
Yeroskipou, Chipre
de
$239,843
Área 63–88 m²
2 objetos inmobiliarios 2
La Bella es un moderno complejo residencial a sólo 2 km del mar, situado en la encantadora ciudad de Geroskipou en la costa sur de Chipre. El proyecto cuenta con 16 apartamentos de estilo en tres edificios de 2 plantas, que ofrecen estudios, unidades de 1 y 2 dormitorios. Los residentes disf…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
63.0
244,248
Apartamentos 2 habitaciones
88.0
354,741
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Complejo residencial ELYSIAN HOMES II
Yeroskipou, Chipre
de
$774,971
Área 300 m²
1 objeto inmobiliario 1
Elysian Homes II - Villas modernas en el Yeroskipou Area, PaphosElysian Homes II es un nuevo proyecto residencial con villas contemporáneas con 3, 4, 5 y 6 dormitorios, situado en la prestigiosa zona de Yeroskipou-Ayia Marinouda cerca del campo de golf Elea. A solo 5 minutos de playas de are…
Asociación
BitProperty
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
En el mapa
Realting.com
Ir