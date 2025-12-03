  1. Realting.com
Complejo residencial Evergreen
Complejo residencial Evergreen
Agios Tychonas, Chipre
de
$768,684
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 143 m²
2 objetos inmobiliarios 2
🌳 Evergreen 2 — Apartamentos modernos con vistas panorámicas en Agios Tychonas, Limassol 1–3 dormitorios | Superficie: 68–130 m² | Amplias terrazas | Clase energética A | Sistema VRF | Suelo radiante 🏡 Evergreen 2 es un proyecto moderno con arquitectura energéticamente eficiente en la pr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
143.0
775,778 – 1,16M
Desarrollador
Coastal Edge Development LTD
Complejo residencial Cypress Grove
Agios Tychonas, Chipre
de
$466,903
Área 96–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Cypress Grove es un exclusivo proyecto residencial situado en una de las zonas más deseadas de Limassol: Agios Tychonas. Rodeado de tranquilidad, el desarrollo ofrece un diseño arquitectónico moderno, una piscina común y jardines ajardinados. A solo 2 minutos en coche del prestigioso Four Se…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
315,196
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
721,113
Asociación
BitProperty
Complejo residencial Eden Rock
Complejo residencial Eden Rock
Agios Tychonas, Chipre
de
$1,21M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 8
Área 223–255 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial de lujo en el centro de Limassol, en un barrio privilegiado y tranquilo de la zona turística, a aproximadamente medio kilómetro de la costa. El edificio alcanza hasta 8 plantas en altura. Los edificios están situados alrededor del jardín ajardinado, situado en el centro …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
223.2 – 232.0
2,68M – 2,98M
Apartamentos 4 habitaciones
255.0
2,97M
Asociación
BitProperty
