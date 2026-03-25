  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Germasogeia
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Germasogeia, Chipre

casas independientes
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Mostrar todo Complejo residencial Azalea
Complejo residencial Azalea
Germasogeia, Chipre
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Área 62–114 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nuevo complejo con 10 apartamentos
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.0
447,456
Apartamentos 2 habitaciones
77.0
685,707
Apartamentos 3 habitaciones
114.0
1,02M
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Mostrar todo Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Germasogeia, Chipre
de
$797,653
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Vision Apartments es un moderno complejo residencial en Chipre, perfecto para vivir cómodamente o vacaciones relajantes. El complejo cuenta con una piscina, gimnasio, sauna y un cómodo aparcamiento, proporcionando todo lo que los residentes necesitan para la comodidad y la relajación. Su exc…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Mostrar todo Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Germasogeia, Chipre
de
$402,197
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Vision Apartments es un moderno complejo residencial en Chipre, perfecto para vivir cómodamente o vacaciones relajantes. El complejo cuenta con una piscina, gimnasio, sauna y un cómodo aparcamiento, proporcionando todo lo que los residentes necesitan para la comodidad y la relajación. Su exc…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Eden Roc
Complejo residencial Eden Roc
Complejo residencial Eden Roc
Complejo residencial Eden Roc
Complejo residencial Eden Roc
Mostrar todo Complejo residencial Eden Roc
Complejo residencial Eden Roc
Germasogeia, Chipre
de
$1,23M
Área 96–174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Eden Roc es un proyecto residencial histórico en una de las zonas más buscadas de Limassol. Ofrece apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios con diseño impresionante y interiores de alta gama de diseñadores de prestigio mundial. El edificio cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, spa, gimn…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.8
314,963
Apartamentos 3 habitaciones
174.1
720,579
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Mostrar todo Complejo residencial Vision
Complejo residencial Vision
Germasogeia, Chipre
de
$797,653
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Serdivo Apartments es un moderno complejo residencial en Chipre, perfecto para una vida cómoda o unas vacaciones relajantes. El complejo cuenta con una piscina, gimnasio, sauna y un cómodo aparcamiento, proporcionando todo lo que los residentes necesitan para la comodidad y la relajación. Su…
Asociación
BitProperty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Asociación
BitProperty
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Mostrar todo Complejo residencial Queens
Complejo residencial Queens
Germasogeia, Chipre
de
$763,830
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 100–475 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Un prestigioso complejo residencial diseñado para la excelenciaExperimente una mezcla perfecta de lujo, comodidad y potencial de inversión con este exclusivo complejo residencial en uno de los lugares más buscados de Chipre. Diseñado para compradores exigentes, este desarrollo ofrece un esti…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
100.0 – 101.0
860,046 – 906,535
Apartamentos 2 habitaciones
143.0 – 175.0
1,51M – 1,74M
Apartamentos 3 habitaciones
238.0 – 348.0
2,32M – 3,95M
Apartamentos 4 habitaciones
423.0
4,42M
Apartamentos 5 habitaciones
475.0
5,23M
Desarrollador
Livein
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Livein
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
En el mapa
Realting.com
Ir