  2. Chipre
  3. Ayia Napa
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Ayia Napa, Chipre

Ayia Napa, Chipre
de
$1,74M
Área 601 m²
1 objeto inmobiliario 1
Esta villa de 5 dormitorios en el exclusivo desarrollo de Pliades se encuentra a pocos pasos del mar en la serena zona de Ayia Thekla, cerca de Ayia Napa Marina y playas de bandera azul. Con superficies cubiertas de hasta 272 m2 y piscinas infinitas de hasta 66 m2, cada villa cuenta con arqu…
Ayia Napa, Chipre
de
$1,92M
Área 773 m²
1 objeto inmobiliario 1
Esta villa de 5 dormitorios en Ionion Seafront Villas ofrece una vida elegante a pocos pasos del Mediterráneo. Con áreas cubiertas de hasta 265 m2 y parcelas de hasta 861 m2, cada villa cuenta con un diseño clásico de inspiración griega, una piscina privada, amplio jardín con barbacoa y inte…
