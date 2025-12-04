  1. Realting.com
  2. Chipre
  3. Peyia
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Peyia, Chipre

Complejo residencial Cap St Georges
Peyia, Chipre
de
$1,74M
Área 620–800 m²
2 objetos inmobiliarios
Cap St Georges es un prestigioso complejo frente al mar en la costa suroeste de Chipre, cerca de Paphos. Ofrece villas de lujo y residencias con vistas panorámicas al mar, combina arquitectura elegante, acabados de alta gama y servicios de 5 estrellas, incluyendo una playa privada, spa, rest…
Complejo residencial ZEUS
Complejo residencial ZEUS
Peyia, Chipre
de
$1,79M
Área 1 166 m²
1 objeto inmobiliario
ZEUS Mar Caves es un exclusivo proyecto residencial situado en la prestigiosa zona costera de Paphos. Estas villas contemporáneas combinan elegancia arquitectónica con vistas panorámicas al mar y confort de alta gama. Amplias instalaciones, piscinas privadas, techos altos, ventanas de suelo …
Complejo residencial Jewel Of The Seacaves
Peyia, Chipre
de
$2,59M
Área 3 000 m²
1 objeto inmobiliario
Jewel of the Seacaves — Villas de lujo en una de las zonas costeras más prestigiosas de PaphosJewel of the Seacaves se encuentra en la impresionante zona de Cuevas de Mar, a solo 4 minutos a pie del mar y a 5 minutos en coche de la bahía de Coral, tiendas locales y el centro de Peyia. Cada v…
Complejo residencial INFINITY
Peyia, Chipre
de
$639,769
Área 293–800 m²
3 objetos inmobiliarios
INFINITY es un desarrollo exclusivo de 20 villas independientes de lujo en la serena ciudad de Peyia, que ofrece casas de 3 a 5 dormitorios con piscina privada, calefacción por suelo radiante y sistemas avanzados de VRF. Diseñado para la elegancia y la sostenibilidad, cada villa cuenta con v…
Complejo residencial Sentire Park
Peyia, Chipre
de
$935,497
Área 607–624 m²
2 objetos inmobiliarios
Esta villa de 4 dormitorios en Sentire Park ofrece una mezcla perfecta de lujo, comodidad y conexión a la naturaleza en la prestigiosa zona de Cuevas de Mar de Peyia. Diseñado con techos altos, salón de planta abierta y amplias zonas al aire libre, cuenta con una suite principal y tres dormi…
Complejo residencial Golden View
Peyia, Chipre
de
$598,384
Área 152–201 m²
2 objetos inmobiliarios
Oro Vista es un desarrollo exclusivo de 57 villas de lujo de 3 dormitorios con piscinas privadas, ubicadas en el corazón de Pegeia, Paphos. Construido a altos estándares, estas villas ofrecen impresionantes vistas al mar y a la ciudad. El proyecto está rodeado de todas las comodidades esenci…
Complejo residencial Sea Caves Villas
Peyia, Chipre
de
$673,908
Área 136–565 m²
3 objetos inmobiliarios
Sea Caves Villas es una exclusiva colección de casas de lujo situadas en una de las zonas más prestigiosas de Paphos, cerca de las famosas Cuevas de Mar y la península de Akamas. Estas amplias villas ofrecen 3 a 5 dormitorios, piscinas privadas, jardines ajardinados, y impresionantes vistas …
Complejo residencial Blue Horizon Villa
Peyia, Chipre
de
$1,27M
Área 582 m²
1 objeto inmobiliario
Blue Horizon es una villa de lujo de 4 dormitorios, 5 baños en la prestigiosa zona de Cuevas de Mar de Chipre, a solo 200 metros del mar. Rodeado de belleza natural y vecinos famosos, esta casa de 237 m2 de diseño en una parcela de 582 m2 ofrece un salón de planta abierta, vistas panorámicas…
Complejo residencial Coral Bay
Peyia, Chipre
de
$781,476
Área 278 m²
1 objeto inmobiliario
Coral Bay Villas — Seaside Living in One of Paphos' Finest LocationsA solo 500 metros de la famosa playa de Coral Bay, estas villas ofrecen la mezcla perfecta de privacidad, belleza natural y comodidad superior. A poca distancia de restaurantes, tiendas, un club de yates y resorts de lujo, l…
