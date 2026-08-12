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Hoteles en venta en Chipre

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28 propiedades total found
Hotel 2 578 m² en Pedoulas, Chipre
Hotel 2 578 m²
Pedoulas, Chipre
Dormitorios 50
Área 2 578 m²
El hotel está situado en un bosque de pinos tranquilo, exuberante y a 3 km de Prodromos y Pe…
$5,90M
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Hotel 2 000 m² en Kissonerga, Chipre
Hotel 2 000 m²
Kissonerga, Chipre
Área 2 000 m²
Número de plantas 3
Situado en una de las zonas más pintorescas e históricas de Paphos, Chipre, nuestros apartam…
$4,43M
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Hotel 800 m² en Limasol, Chipre
Hotel 800 m²
Limasol, Chipre
Dormitorios 12
Área 800 m²
Apartamento totalmente renovado en el Área Papas, Limassol. A un corto paseo de la costa chi…
$2,95M
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TekceTekce
Hotel 1 633 m² en Larnaca, Chipre
Hotel 1 633 m²
Larnaca, Chipre
Dormitorios 40
Área 1 633 m²
Este moderno hotel de 4 plantas está convenientemente situado en el centro histórico de Larn…
$15,35M
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Hotel 841 m² en Pedoulas, Chipre
Hotel 841 m²
Pedoulas, Chipre
Dormitorios 16
Área 841 m²
3-Storey Property - 16 Habitaciones en-Suite Este amplio edificio de tres plantas, anteriorm…
$522,539
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Hotel 938 m² en Agios Tychonas, Chipre
Hotel 938 m²
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 17
Área 938 m²
Hotel Apartamentos en venta – Agios Tychonas, Limassol Una excelente oportunidad de inversió…
$7,16M
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Hotel en Minden, Chipre
Hotel
Minden, Chipre
Dormitorios 202
Bienvenido al Beach Resort en Larnaca. Situado en el borde del Mar Mediterráneo y rodeado de…
$88,53M
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Hotel 830 m² en Tochni, Chipre
Hotel 830 m²
Tochni, Chipre
Dormitorios 16
Nº de cuartos de baño 14
Área 830 m²
Situado en los suaves paisajes de ladera de Tochni, este aparthotel agroturismo presenta una…
$1,74M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Hotel 1 000 m² en Larnaca, Chipre
Hotel 1 000 m²
Larnaca, Chipre
Dormitorios 20
Área 1 000 m²
Situado en el corazón de Larnaca, está idealmente situado cerca de las principales atraccion…
$3,84M
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Hotel en Pafos, Chipre
Hotel
Pafos, Chipre
Dormitorios 35
La casa de jubilación-Nursing con sede en Paphos, Chipre. La casa de Enfermería ofrece sus s…
$1,72M
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Agencia
VIDI GROUP
Idiomas hablados
English, Русский
Hotel 1 425 m² en Polis, Chipre
Hotel 1 425 m²
Polis, Chipre
Dormitorios 57
Área 1 425 m²
Hotel en venta en Polis Chrysochous, Paphos. Una oportunidad de inversión excepcional en el …
$3,49M
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Hotel 4 168 m² en Limasol, Chipre
Hotel 4 168 m²
Limasol, Chipre
Dormitorios 114
Área 4 168 m²
El hotel está recientemente renovado y cuenta con 114 habitaciones. Esta propiedad está a 14…
$23,86M
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Hotel 2 000 m² en Kato Platres, Chipre
Hotel 2 000 m²
Kato Platres, Chipre
Dormitorios 7
Área 2 000 m²
Mansión exquisita para la venta: un retiro de lujo con vistas impresionantes Esta extraordin…
$6,44M
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Hotel 4 000 m² en Kakopetria, Chipre
Hotel 4 000 m²
Kakopetria, Chipre
Dormitorios 58
Área 4 000 m²
El hotel está anidado entre pinos y árboles planos, con vistas al pintoresco pueblo montaños…
$7,18M
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Hotel 1 570 m² en Limassol District, Chipre
Hotel 1 570 m²
Limassol District, Chipre
Área 1 570 m²
Todo el edificio para 20 apartamentos - Limassol viv Chipre.Echemos un vistazo al proyecto N…
$6,72M
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Hotel 2 790 m² en Pafos, Chipre
Hotel 2 790 m²
Pafos, Chipre
Dormitorios 45
Área 2 790 m²
Hotel Apartamento Complejo en Venta – Tumbas de los Reyes, Paphos. Excelente oportuni…
$10,36M
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Hotel 3 500 m² en Larnaca, Chipre
Hotel 3 500 m²
Larnaca, Chipre
Área 3 500 m²
Hotel acogedor y bien establecido complejo de apartamentos con tiendas comerciales, situado …
$11,80M
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Hotel 895 m² en Dromolaxia, Chipre
Hotel 895 m²
Dromolaxia, Chipre
Dormitorios 20
Área 895 m²
Este apartamento urbano se encuentra a 400 metros del paseo marítimo Larnaca Beach y ofrece …
$2,95M
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Hotel 10 133 m² en Oroklini, Chipre
Hotel 10 133 m²
Oroklini, Chipre
Dormitorios 70
Área 10 133 m²
Tamaño total de la parcela: 13.257m2 Superficie total edificable: 10.133m2 (sótano inc.) …
$15,35M
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Hotel 1 000 m² en Limasol, Chipre
Hotel 1 000 m²
Limasol, Chipre
Dormitorios 20
Área 1 000 m²
Hotel Apartments en venta – Germasogeia Tourist Area, Limassol. A sólo 150 metros de la play…
$5,49M
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Hotel en Pafos, Chipre
Hotel
Pafos, Chipre
Habitaciones 105
$21,53M
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Hotel 11 500 m² en Pafos, Chipre
Hotel 11 500 m²
Pafos, Chipre
Habitaciones 250
Área 11 500 m²
$75,32M
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Hotel en Pafos, Chipre
Hotel
Pafos, Chipre
Habitaciones 127
$14,22M
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Hotel 15 000 m² en Pafos, Chipre
Hotel 15 000 m²
Pafos, Chipre
Habitaciones 320
Área 15 000 m²
$340,37M
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Hotel en Nicosia, Chipre
Hotel
Nicosia, Chipre
El complejo hotelero 5 * está situado en el pueblo de Chatalkay, a 2 kilómetros del Mar Medi…
$87,09M
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Hotel 927 m² en Limasol, Chipre
Hotel 927 m²
Limasol, Chipre
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 927 m²
Número de plantas 7
LAYLA | Mixed Use Building with Permits. Layla Aparthotel hosts 11 magnificent suites. Sh…
$2,67M
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Hotel en Pafos, Chipre
Hotel
Pafos, Chipre
$97,25M
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Hotel en Limasol, Chipre
Hotel
Limasol, Chipre
Habitaciones 700
$605,75M
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