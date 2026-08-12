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Casas del mar en Venta en Chipre

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Pafos
386
Larnaca
70
Peyia
519
Ayia Napa
109
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126 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Stasis Estates
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Estas residencias forman una colección cuidadosamente diseñada de villas modernas centradas …
$2,59M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Un santuario de seis habitaciones de elegancia refinada. Con amplias vistas panorámicas y ro…
$1,26M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Kouklia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Kouklia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Descubre la refinada vida mediterránea con esta prestigiosa villa de lujo de 3+1 dormitorios…
$2,13M
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Casa 5 habitaciones en Armou, Chipre
Casa 5 habitaciones
Armou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Venta es una impresionante casa unifamiliar situada en el tranquilo pueblo de Armou. Esta es…
$865,839
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 525 m²
Experiencia de vida incomparable, con una generosa 525 metros cuadrados de espacio habitable…
$3,43M
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Casa 3 habitaciones en Peyia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Villas Kokkinos Ubicadas en un entorno tranquilo a tan solo 5 minutos en coche de las pla…
$543,338
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Stasis Estates
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Villa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Enclavado en las pintorescas colinas del pueblo de Peyia, el proyecto de ocho villas de Stas…
$909,376
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Stasis Estates
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Casa 4 habitaciones en Ayia Marina Chrysochous, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Marina Chrysochous, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 195 m²
Situado en las tranquilas colinas de la zona de Agia Marina cerca de Polis, esta excepcional…
$2,63M
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Casa 4 habitaciones en Tsada, Chipre
Casa 4 habitaciones
Tsada, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Venta es una casa de lujo, unifamiliar con vistas al mar sin obstáculos y piscina privada si…
$897,513
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Casa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Casa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Desarrollo marítimo residencial en Paphos Este es un proyecto residencial costero de primer…
$1,21M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$2,46M
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Casa grande 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa grande 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
Maisonette de lujo frente a la playa en venta en la zona turística de Germasogeia, Limassol.…
$951,883
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Hogar inteligente de lujo con vistas panorámicas al mar Características de la propiedad: Dor…
$5,16M
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Casa 4 habitaciones en Germasogeia, Chipre
Casa 4 habitaciones
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Esta moderna propiedad de 4 dormitorios con camareras separadas trimestre y no ahorraba gast…
$2,27M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Descripción de la propiedad Descubra esta elegante y excepcionalmente espaciosa villa indep…
$3,42M
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Casa 4 habitaciones en Limasol, Chipre
Casa 4 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Descubra una oportunidad excepcional para adquirir una amplia y elegante residencia semiconj…
$671,880
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 330 m²
Lujo Villa de 4 dormitorios ultra moderna situada en la zona de Agios Tychonas de Limassol. …
$3,72M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Yeroskipou, Chipre
Adosado Adosado 3 habitaciones
Yeroskipou, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 133 m²
Un complejo residencial con diseños únicos, mezclando armoniosamente la naturaleza con la ar…
$806,625
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Limasol, Chipre
Adosado Adosado 2 habitaciones
Limasol, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Descubre un exclusivo complejo residencial ubicado en uno de los barrios más prestigiosos de…
$576,161
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Villa en Pissouri Municipality, Chipre
Villa
Pissouri Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Una oportunidad excepcional para poseer una villa independiente de lujo en el hermoso, tranq…
$1,37M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Esta propiedad destacada ha sido construida con especificaciones muy altas y ofrece privacid…
$6,88M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Villa costera de lujo de 4 dormitorios en Paphos – A solo 300 metros de la playa Esta villa…
$2,94M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Situado en el encantador pueblo de Konia la propiedad ofrece una experiencia de vida de prim…
$668,428
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Polis, Chipre
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Polis, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Venta: Este moderno y elegante bungalow en Polis Chrysochous ofrece la mezcla perfecta de co…
$403,313
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 837 m²
Situado en la prestigiosa zona residencial de Ayios Tychonas, justo al lado de la carretera …
$4,51M
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Kathikas, Chipre
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Kathikas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Esta increíble villa se encuentra en el idílico pueblo de Kathikas en Paphos, Chipre. Esta …
$1,50M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 465 m²
Esta impresionante villa de 4 dormitorios, con una habitación adicional de sirvienta, está s…
$3,44M
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Casa 4 habitaciones en Ayia Marina Chrysochous, Chipre
Casa 4 habitaciones
Ayia Marina Chrysochous, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 195 m²
Situado en las tranquilas colinas de la zona de Agia Marina cerca de Polis, esta excepcional…
$2,63M
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Casa 3 habitaciones en Konia, Chipre
Casa 3 habitaciones
Konia, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Este hogar ideal combina arquitectura elegante y interiores elegantes, proporcionando una ex…
$808,116
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Tipos de propiedades en Chipre

villas
casas de campo
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dúplex

Parámetros de las propiedades en Chipre

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con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
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