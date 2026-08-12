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Villas del mar en venta en Chipre

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Pafos
150
Larnaca
21
Peyia
303
Ayia Napa
63
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80 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Pafos, Chipre
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
Pafos, Chipre
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 14 m²
Villas Kings Beach Ubicadas en el prestigioso barrio de las Tumbas de los Reyes, las Vill…
$569,647
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Desarrollador
Stasis Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Estas residencias forman una colección cuidadosamente diseñada de villas modernas centradas …
$2,59M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Un santuario de seis habitaciones de elegancia refinada. Con amplias vistas panorámicas y ro…
$1,26M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 525 m²
Experiencia de vida incomparable, con una generosa 525 metros cuadrados de espacio habitable…
$3,43M
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Villa 6 habitaciones en Peyia, Chipre
Villa 6 habitaciones
Peyia, Chipre
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Enclavado en las pintorescas colinas del pueblo de Peyia, el proyecto de ocho villas de Stas…
$909,376
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Stasis Estates
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English, Русский, Ελληνικά
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$2,46M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Hogar inteligente de lujo con vistas panorámicas al mar Características de la propiedad: Dor…
$5,16M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Descripción de la propiedad Descubra esta elegante y excepcionalmente espaciosa villa indep…
$3,42M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 330 m²
Lujo Villa de 4 dormitorios ultra moderna situada en la zona de Agios Tychonas de Limassol. …
$3,72M
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Villa en Pissouri Municipality, Chipre
Villa
Pissouri Municipality, Chipre
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Una oportunidad excepcional para poseer una villa independiente de lujo en el hermoso, tranq…
$1,37M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Esta propiedad destacada ha sido construida con especificaciones muy altas y ofrece privacid…
$6,88M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Villa costera de lujo de 4 dormitorios en Paphos – A solo 300 metros de la playa Esta villa…
$2,94M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Situado en el encantador pueblo de Konia la propiedad ofrece una experiencia de vida de prim…
$668,428
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 837 m²
Situado en la prestigiosa zona residencial de Ayios Tychonas, justo al lado de la carretera …
$4,51M
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Villa en Limasol, Chipre
Villa
Limasol, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 465 m²
Esta impresionante villa de 4 dormitorios, con una habitación adicional de sirvienta, está s…
$3,44M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Situado en el encantador pueblo de Konia la propiedad ofrece una experiencia de vida de prim…
$505,650
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 670 m²
Esta propiedad destacada ha sido construida con especificaciones muy altas y ofrece vistas p…
$4,93M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 510 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$3,11M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Villa costera de lujo de 4 dormitorios en Paphos – A solo 300 metros de la playa Esta villa…
$2,94M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa de lujo en venta en cuevas de mar, Peyia, Paphos Presentando esta impresionante villa…
$1,74M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
PLOT SIZE :1234 SQM VILLA SIZE : 370 SQM PLOT ELEVATION : 240 M sobre el nivel del mar Dos p…
$6,31M
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Situado en el encantador pueblo de Konia la propiedad ofrece una experiencia de vida de prim…
$528,739
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 510 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$3,11M
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Villa en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Villa
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
esquina independiente Villa de 5 dormitorios en la ubicación buscada de Agios Athanasios, en…
$1,26M
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Villa en Agios Tychonas, Chipre
Villa
Agios Tychonas, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Situado en la prestigiosa zona de Agios Tychonas, esta excepcional residencia contemporánea …
$2,24M
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Villa en Germasogeia, Chipre
Villa
Germasogeia, Chipre
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 150 m²
Descubra una extraordinaria residencia en el prestigioso enclave residencial de Paniotis, un…
$7,87M
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Villa en Peyia, Chipre
Villa
Peyia, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Villa en Chloraka, Chipre
Villa
Chloraka, Chipre
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Una hermosa villa de 5 dormitorios con hermosas vistas al mar sin obstáculos desde todos los…
$892,338
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Villa en Konia, Chipre
Villa
Konia, Chipre
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Esta impresionante villa de cuatro dormitorios se encuentra en la hermosa zona de Konia y cu…
$2,48M
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Parámetros de las propiedades en Chipre

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
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De lujo
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