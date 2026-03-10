  1. Realting.com
  Chipre
  Paralimni
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Paralimni, Chipre

Complejo residencial Olivia Villas
Complejo residencial Olivia Villas
Complejo residencial Olivia Villas
Complejo residencial Olivia Villas
Complejo residencial Olivia Villas
Complejo residencial Olivia Villas
Paralimni, Chipre
de
$666,238
Área 241 m²
1 objeto inmobiliario
Olivia Villas ofrece modernas villas de 3 dormitorios con piscina privada, a solo 700 m de la playa de Marlita en la zona de Pernera. Con superficies de hasta 156 m2 y parcelas de hasta 353 m2, cada villa cuenta con interiores de planta abierta, acabados premium, estacionamiento privado para…
Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Complejo residencial NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Paralimni, Chipre
de
$195,861
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
🏡 Venta:7 apartamentos de 1 dormitorio - desde 168.000 € + IVAApartamentos de 6 dormitorios - desde 249.000 € + IVAApartamentos de 3 dormitorios – todo vendido o no listado📌 Descripción general del proyecto:Casa de 3 plantas para 16 apartamentosÁreas de 54 m2 a 107 m2Amplias terrazas y jardí…
Complejo residencial Alaya Eco Friendly Residence
Complejo residencial Alaya Eco Friendly Residence
Complejo residencial Alaya Eco Friendly Residence
Complejo residencial Alaya Eco Friendly Residence
Complejo residencial Alaya Eco Friendly Residence
Complejo residencial Alaya Eco Friendly Residence
Paralimni, Chipre
de
$847,408
Área 415–452 m²
2 objetos inmobiliarios
Alaya Eco Friendly Residence es una colección de modernas villas de 4 dormitorios situadas en el borde del Parque Nacional del Cabo Greco, a solo 600 m de la playa de Konnos. Sostenibilidad con lujo, cada villa ofrece vistas panorámicas al mar y a la naturaleza, piscinas privadas y amplias p…
Complejo residencial Fig Tree
Complejo residencial Fig Tree
Complejo residencial Fig Tree
Complejo residencial Fig Tree
Complejo residencial Fig Tree
Complejo residencial Fig Tree
Paralimni, Chipre
de
$800,655
Área 99 m²
1 objeto inmobiliario
Fig Tree Residences es un complejo de apartamentos cerrado a solo 250 m de la emblemática bahía de Fig Tree en Protaras. Ofrece amplias unidades de 2-3 dormitorios con arquitectura moderna, acabados de alta calidad, piscina comunitaria y zonas ajardinadas. Idealmente situado cerca de tiendas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
99.4
796,394
Complejo residencial Semera Villas
Complejo residencial Semera Villas
Complejo residencial Semera Villas
Complejo residencial Semera Villas
Complejo residencial Semera Villas
Complejo residencial Semera Villas
Kapparis, Chipre
de
$3,89M
Área 1 325 m²
1 objeto inmobiliario
Semera Villas es un desarrollo exclusivo en el corazón de la zona de Kapparis de Ayia Napa, a pocos pasos de la playa de Malama y de la vibrante calle principal. Cada villa ofrece arquitectura moderna, acabados premium, y una piscina privada, diseñada con tonos terrenales y materiales natura…
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Complejo residencial Amaya Residences
Kapparis, Chipre
de
$273,049
Área 68–117 m²
2 objetos inmobiliarios
Amaya Residences es una elegante comunidad cerrada en Kapparis–Paralimni, que ofrece apartamentos de 1 y 2 dormitorios con acabados de alta gama y piscina comunitaria. Situado a sólo 1,2 km de las playas de Ayia Triada y Malama, y cerca de la nueva Marina Paralimni, combina encanto costero c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
67.7
273,216
Apartamentos 2 habitaciones
117.0
354,600
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Complejo residencial Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Kapparis, Chipre
de
$234,536
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Área 80 m²
1 objeto inmobiliario
Blue View Lifestyle Apartments en Kapparis es el barrio adecuado para usted y su familia, con apartamentos personalizados destacados algunos de los cuales son condominios tipo loft. La característica principal del proyecto, sin embargo, es su piscina de forma redonda con un gran par de una a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
80.0
282,517
Complejo residencial Lunae Residence
Complejo residencial Lunae Residence
Complejo residencial Lunae Residence
Complejo residencial Lunae Residence
Complejo residencial Lunae Residence
Kapparis, Chipre
de
$280,521
Área 89–107 m²
2 objetos inmobiliarios
Lunae Residences es un desarrollo boutique de cinco apartamentos modernos en Kapparis, a solo 600 m de la playa de Ayia Triada y a 300 m de tiendas y restaurantes. Con sólo dos apartamentos por piso y un lujoso ático en el nivel superior, el proyecto ofrece privacidad, luz natural y una vida…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
89.0
279,030
Apartamentos 3 habitaciones
106.7
302,281
Complejo residencial Almaria Phase D
Complejo residencial Almaria Phase D
Complejo residencial Almaria Phase D
Complejo residencial Almaria Phase D
Complejo residencial Almaria Phase D
Complejo residencial Almaria Phase D
Paralimni, Chipre
de
$724,680
Área 369 m²
1 objeto inmobiliario
Fase de Almaria D es la fase más reciente de las prestigiosas Villas Almaria en Pernera, a solo 610 m del mar. El desarrollo ofrece amplias villas de 4 a 5 dormitorios con piscinas privadas en parcelas de unos 330 m2. Con arquitectura contemporánea, acabados premium, vistas panorámicas al ma…
Complejo residencial Niero City Apartments
Complejo residencial Niero City Apartments
Complejo residencial Niero City Apartments
Complejo residencial Niero City Apartments
Complejo residencial Niero City Apartments
Paralimni, Chipre
de
$273,925
Área 81–83 m²
2 objetos inmobiliarios
Niero City Apartments ofrece una mezcla única de serenidad urbana moderna y costera en el corazón de Paralimni, a pocos minutos de las impresionantes playas de Protaras. Este desarrollo boutique cuenta con 15 elegantes apartamentos de 1 a 3 dormitorios con diseños abiertos, amplios balcones …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
81.0 – 83.0
275,542 – 354,600
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Complejo residencial Nour Residence
Kapparis, Chipre
de
$233,768
Área 90–137 m²
2 objetos inmobiliarios
Nour Residences es un moderno desarrollo residencial en el corazón de Paralimni, a solo 600 m del centro de la ciudad y a 3,2 km de la playa. Ofrece amplios apartamentos de 2 a 3 dormitorios con acabados de alta gama y seguridad cerrada, el proyecto está perfectamente situado cerca de tienda…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
89.8
232,525
Apartamentos 3 habitaciones
136.7
290,656
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Complejo residencial NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Kapparis, Chipre
de
$195,861
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
📍 Paralimni, Chipre TENIDO Finalización de la construcción: Julio 2027El proyecto ideal para vivir, ocio e inversión es Niero City Apartments en el corazón de Paralimni.Moderno complejo residencial a solo 7 minutos de las playas de Kapparis y Novaya Marina Paralimni, así como a 10 minutos de…
Complejo residencial Ariel Residence
Complejo residencial Ariel Residence
Complejo residencial Ariel Residence
Complejo residencial Ariel Residence
Complejo residencial Ariel Residence
Complejo residencial Ariel Residence
Paralimni, Chipre
de
$759,745
Área 335–452 m²
2 objetos inmobiliarios
Ariel Residences es una moderna comunidad cerrada de villas de 3 dormitorios con piscina privada, situada a solo 520 m de la playa de Ayia Triada y a 2 km de la nueva Marina Paralimni. Con parcelas de 297 a 452 m2, acabados de primera calidad y una ubicación privilegiada cerca de tiendas, es…
