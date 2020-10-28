  1. Realting.com
Complejo residencial Celestia

Pafos, Chipre
de
$255,000
;
7
ID: 27577
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Pafos

Características del objeto

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Bienvenido a Celestia, un tranquilo retiro en el borde de Kato Paphos, donde la brisa mediterránea encuentra el encanto de la vida costera. Este desarrollo boutique ofrece 16 apartamentos cuidadosamente diseñados, combinando arquitectura contemporánea con interiores elegantes para crear un sentido atemporal de comodidad y estilo. Con una selección de residencias de uno o dos dormitorios, cada hogar está diseñado para elevar la vida cotidiana a través de diseños inteligentes y acabados refinados. A pocos minutos de las playas de arena y del animado paseo marítimo de Kato Paphos, Celestia ofrece fácil acceso a las mejores atracciones de la zona, preservando un ambiente de tranquilidad y privacidad. Los residentes pueden disfrutar de un jardín en la azotea con vistas panorámicas y una piscina comunitaria, el lugar perfecto para relajarse bajo el sol o relajarse con un refrescante baño. Celestia es más que una residencia; es un santuario que mezcla encanto costero, conveniencia moderna y tranquilidad en un entorno armonioso.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 65.5
Precio por m², USD 3,892
Precio del apartamento, USD 254,997
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 104.2
Precio por m², USD 3,598
Precio del apartamento, USD 375,000

Localización en el mapa

Pafos, Chipre
Educación
Cuidado de la salud

