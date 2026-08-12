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Oficinas en Venta en Chipre

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Pafos
31
Larnaca
19
Paralimni
4
Limasol
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483 propiedades total found
Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Piso 2/6
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$1,21M
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Piso 2/6
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$1,24M
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Oficina en Larnaca, Chipre
Oficina
Larnaca, Chipre
Piso 2/6
Espacio de oficina prestigioso en una localización Landmark Larnaca Este moderno espacio de …
$1,32M
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TekceTekce
Oficina 79 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 79 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 79 m²
Piso 1/2
Venta es una excelente oficina en la etapa de planificación en el área de desarrollo de Gero…
$408,002
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Oficina 698 m² en Pafos, Chipre
Oficina 698 m²
Pafos, Chipre
Área 698 m²
Propiedad comercial Premium en Paphos – Una inversión rara " Oportunidad empresarial. Coloqu…
$3,98M
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Piso 3/5
Espacio de Oficina Premium – Edificio Comercial Moderno en Griva Digeni, Limassol Esta ofici…
$1,39M
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Oficina 99 m² en Limasol, Chipre
Oficina 99 m²
Limasol, Chipre
Área 99 m²
Venta: Moderna oficina exterior situada en el tercer piso de un edificio de ocho pisos con u…
$1,49M
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Oficina 275 m² en Limasol, Chipre
Oficina 275 m²
Limasol, Chipre
Área 275 m²
Presentando una maravilla arquitectónica en el vibrante centro de Limassol. Cerca del bullic…
$2,52M
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Oficina 142 m² en Limasol, Chipre
Oficina 142 m²
Limasol, Chipre
Área 142 m²
Elegante oficina de primera planta en Agia Zoni, Limassol Situado en una de las zonas más pr…
$820,423
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Oficina 161 m² en Limasol, Chipre
Oficina 161 m²
Limasol, Chipre
Área 161 m²
Un edificio comercial situado en el corazón del nuevo distrito de Limassol, Zakaki. La popul…
$3,00M
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Oficina en Agios Ioannis, Chipre
Oficina
Agios Ioannis, Chipre
Piso 4
Un histórico edificio comercial de cinco plantas con un sótano, situado en el corazón de Lim…
$1,10M
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Oficina 201 m² en Limasol, Chipre
Oficina 201 m²
Limasol, Chipre
Área 201 m²
Piso 201
Esta exclusiva de 8 plantas Clase Un centro de negocios está situado en uno de los distritos…
$1,52M
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Oficina en Limassol District, Chipre
Oficina
Limassol District, Chipre
Piso 2/4
Espacio de oficina – Mesa Geitonia, Limassol Este moderno desarrollo de oficinas establece …
$3,05M
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Oficina 391 m² en Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Oficina 391 m²
Demos Agiou Athanasiou, Chipre
Área 391 m²
El edificio está situado en Linopetra con fácil acceso a la autopista y al mismo tiempo se e…
$1,95M
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Oficina 200 m² en Limasol, Chipre
Oficina 200 m²
Limasol, Chipre
Área 200 m²
Espacio de oficina disponible en una de las intersecciones más activas de Limassol y cerca d…
$749,009
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Piso 3/5
Espacio de Oficina Premium – Edificio Comercial Moderno en Griva Digeni, Limassol Esta ofici…
$1,39M
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Oficina 87 m² en Strovolos, Chipre
Oficina 87 m²
Strovolos, Chipre
Área 87 m²
Oficinas en venta en un edificio comercial, en una ubicación muy deseable en el calor comerc…
$359,452
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Piso 1
Espacio comercial exclusivo frente al mar en el corazón de Limassol Tipo: Centro de Negocio…
$2,39M
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Primera oficina frente al mar en venta – Complejo Kanika Enaerios, Limassol 🏢Zona interna: 1…
$5,46M
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Oficina en Pafos, Chipre
Oficina
Pafos, Chipre
Piso 2
La oficina 102 se encuentra en la primera planta y cuenta con un diseño de plan abierto que …
$131,299
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Oficina 163 m² en Limasol, Chipre
Oficina 163 m²
Limasol, Chipre
Área 163 m²
Un edificio comercial situado en el corazón del nuevo distrito de Limassol, Zakaki. La popul…
$2,82M
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Oficina 187 m² en Limasol, Chipre
Oficina 187 m²
Limasol, Chipre
Área 187 m²
Piso 187
Esta exclusiva de 8 plantas Clase Un centro de negocios está situado en uno de los distritos…
$1,42M
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Oficina 98 m² en Limasol, Chipre
Oficina 98 m²
Limasol, Chipre
Área 98 m²
Descubra una fantástica oportunidad para tener una oficina totalmente reformada en planta ba…
$345,549
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Oficina 254 m² en Nicosia, Chipre
Oficina 254 m²
Nicosia, Chipre
Área 254 m²
La propiedad se refiere a todo un piso situado en el noveno piso de un edificio de uso mixto…
$666,963
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Oficina 169 m² en Larnaca, Chipre
Oficina 169 m²
Larnaca, Chipre
Área 169 m²
Un nuevo complejo cerrado en el centro de Larnaca. El complejo está convenientemente situado…
$564,364
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Oficina en Limasol, Chipre
Oficina
Limasol, Chipre
Oficina reformada en la avenida Makarios, Limassol Moderna oficina de primera planta, total…
$388,903
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Oficina 210 m² en Limasol, Chipre
Oficina 210 m²
Limasol, Chipre
Área 210 m²
Piso 4
Una oficina de primera calidad en venta en un moderno desarrollo comercial en la zona de Kap…
$1,48M
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Oficina 290 m² en Limasol, Chipre
Oficina 290 m²
Limasol, Chipre
Área 290 m²
Presentando una maravilla arquitectónica en el vibrante centro de Limassol. Cerca del bullic…
$2,81M
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Oficina 64 m² en Yeroskipou, Chipre
Oficina 64 m²
Yeroskipou, Chipre
Área 64 m²
Un desarrollo contemporáneo de uso mixto en la zona de Geroskipou, Paphos. Consta de 2 tiend…
$322,337
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Oficina 194 m² en Limasol, Chipre
Oficina 194 m²
Limasol, Chipre
Área 194 m²
Este es un impresionante desarrollo comercial en Zakaki, la parte occidental de Limassol y s…
$1,78M
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Tipos de propiedades en Chipre

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