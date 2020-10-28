  1. Realting.com
Complejo residencial The Pearl

Chloraka, Chipre
$640,000
7
ID: 27977
Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Koinoteta Chloraka
  • Ciudad
    Chloraka

Sobre el complejo

Bienvenido a The Pearl, donde la artesanía excepcional cumple con un diseño innovador en el corazón de Paphos, Chipre. Nuestro compromiso con la calidad y la atención al detalle son evidentes en cada aspecto de nuestros impresionantes complejos residenciales. Cada hogar está pensadamente construido a los más altos estándares, garantizando no sólo atractivo estético sino también valor de inversión a largo plazo para nuestros clientes. Con una cartera diversa que muestra espacios de vida modernos, The Pearl ofrece una oportunidad única para poseer un pedazo de paraíso. Experimente la combinación perfecta de lujo y funcionalidad, y descubra su hogar de ensueño con nosotros hoy.

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Villa
Área, m² 355.0 – 359.0
Precio por m², USD 1,783 – 1,859
Precio del apartamento, USD 640,000 – 660,000

Localización en el mapa

Chloraka, Chipre
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
