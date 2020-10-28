  1. Realting.com
Complejo residencial Eden Golf

Yeroskipou, Chipre
de
$192,000
BTC
2.2838018
ETH
119.7038154
USDT
189 827.4251195
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
4
ID: 28001
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/9/25

Localización

  • País
    Chipre
  • Barrio
    Paphos District
  • Ciudad
    Yeroskipou

Características del objeto

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Eden Golf es un desarrollo residencial histórico en Geroskipou, a pocos minutos de Paphos. El proyecto cuenta con seis edificios modernos con 300 apartamentos elegantes, desde estudios hasta unidades de tres dormitorios. Pensadamente diseñado con líneas limpias, espaciosos diseños y balcones privados, las residencias ofrecen vistas al mar o al jardín. Las comodidades incluyen piscinas, gimnasios, spas y zonas ajardinadas, creando una comunidad centrada en la comodidad y el bienestar. Perfecto para vivir o invertir en la costa occidental de Chipre.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 78.0
Precio por m², USD 3,515
Precio del apartamento, USD 274,000
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 125.5
Precio por m², USD 3,163
Precio del apartamento, USD 397,000
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 182.8
Precio por m², USD 2,625
Precio del apartamento, USD 480,000
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 53.0
Precio por m², USD 3,625
Precio del apartamento, USD 192,000

Localización en el mapa

Yeroskipou, Chipre
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
