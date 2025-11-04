  1. Realting.com
Wohnkomplex Möbliertes 2+1-Apartment im Yekta Blue 5 Komplex.

Mahmutlar, Türkei
von
$162,709
BTC
1.9353912
ETH
101.4421255
USDT
160 867.8672592
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
11
ID: 33338
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Mahmutlar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Möbliertes 2+1-Apartment im Yekta Blue 5 SPA-Komplex

Bestpreis auf dem Markt – 135.000 €!

Sie suchen eine exklusive Immobilie im sonnigen türkischen Paradies? Dann ist dieses möblierte 2+1-Apartment im luxuriösen Yekta Blue 5 SPA-Komplex (Mahmutlar, Alanya) genau das Richtige für Sie! Bauträger ist einer der führenden Experten der Region – die perfekte Kombination aus Luxus, Komfort und attraktiver Kapitalanlage.

Hauptmerkmale

  • Wohnfläche: 70 m²
  • Schlafzimmer: 2
  • Badezimmer: 1
  • Möbel und Geräte: Vorhanden
  • Kategorie: Business+
  • Lage: Mahmutlar, Alanya (Türkei)
  • Entfernung zum Meer: 600 Meter

Warum diese Immobilie?

✅ Attraktiver Preis: 135.000 € – eine seltene Gelegenheit, hochwertige Immobilien zu einem unschlagbaren Preis zu erwerben.
✅ Bezugsfertig: Ein komplett möbliertes Apartment – ​​sofort nach dem Kauf einziehen!
✅ Traumhafte Lage: Stadtteil Mahmutlar mit hervorragender Infrastruktur und nur 600 m vom Meer entfernt (8 Gehminuten).

Ausstattung auf Fünf-Sterne-Niveau

  • Gepflegter Garten
  • Großer Außenpool mit separatem Kinderbereich
  • Grillplatz
  • Beheizter Innenpool
  • Fitnesscenter
  • Wellnessbereich
  • Türkisches Bad (Hammam) und Finnische Sauna
  • Massageraum
  • Ruheraum
  • Spielbereich

Sichern Sie sich jetzt Ihr luxuriöses Apartment in einem der beliebtesten Ferienorte der Welt!

✅ Kontaktieren Sie uns noch heute für eine Online-Besichtigung oder einen persönlichen Termin.

Standort auf der Karte

Mahmutlar, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
