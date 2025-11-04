Wohnkomplex Möbliertes 2+1-Apartment im Yekta Blue 5 Komplex.

Möbliertes 2+1-Apartment im Yekta Blue 5 SPA-Komplex

Bestpreis auf dem Markt – 135.000 €!

Sie suchen eine exklusive Immobilie im sonnigen türkischen Paradies? Dann ist dieses möblierte 2+1-Apartment im luxuriösen Yekta Blue 5 SPA-Komplex (Mahmutlar, Alanya) genau das Richtige für Sie! Bauträger ist einer der führenden Experten der Region – die perfekte Kombination aus Luxus, Komfort und attraktiver Kapitalanlage.

Hauptmerkmale

Wohnfläche: 70 m²

Schlafzimmer: 2

Badezimmer: 1

Möbel und Geräte: Vorhanden

Kategorie: Business+

Lage: Mahmutlar, Alanya (Türkei)

Entfernung zum Meer: 600 Meter

Warum diese Immobilie?

✅ Attraktiver Preis: 135.000 € – eine seltene Gelegenheit, hochwertige Immobilien zu einem unschlagbaren Preis zu erwerben.

✅ Bezugsfertig: Ein komplett möbliertes Apartment – ​​sofort nach dem Kauf einziehen!

✅ Traumhafte Lage: Stadtteil Mahmutlar mit hervorragender Infrastruktur und nur 600 m vom Meer entfernt (8 Gehminuten).

Ausstattung auf Fünf-Sterne-Niveau

Gepflegter Garten

Großer Außenpool mit separatem Kinderbereich

Grillplatz

Beheizter Innenpool

Fitnesscenter

Wellnessbereich

Türkisches Bad (Hammam) und Finnische Sauna

Massageraum

Ruheraum

Spielbereich

Sichern Sie sich jetzt Ihr luxuriöses Apartment in einem der beliebtesten Ferienorte der Welt!

