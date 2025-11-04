Wohnkomplex Möbliertes 2+1-Apartment im Yekta Blue 5 Komplex.

Möbliertes 2+1-Apartment im Yekta Blue 5 SPA-Komplex
Bestpreis auf dem Markt – 135.000 €!
Sie suchen eine exklusive Immobilie im sonnigen türkischen Paradies? Dann ist dieses möblierte 2+1-Apartment im luxuriösen Yekta Blue 5 SPA-Komplex (Mahmutlar, Alanya) genau das Richtige für Sie! Bauträger ist einer der führenden Experten der Region – die perfekte Kombination aus Luxus, Komfort und attraktiver Kapitalanlage.
Hauptmerkmale
Warum diese Immobilie?
✅ Attraktiver Preis: 135.000 € – eine seltene Gelegenheit, hochwertige Immobilien zu einem unschlagbaren Preis zu erwerben.
✅ Bezugsfertig: Ein komplett möbliertes Apartment – sofort nach dem Kauf einziehen!
✅ Traumhafte Lage: Stadtteil Mahmutlar mit hervorragender Infrastruktur und nur 600 m vom Meer entfernt (8 Gehminuten).
Ausstattung auf Fünf-Sterne-Niveau
Sichern Sie sich jetzt Ihr luxuriöses Apartment in einem der beliebtesten Ferienorte der Welt!
✅ Kontaktieren Sie uns noch heute für eine Online-Besichtigung oder einen persönlichen Termin.