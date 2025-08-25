  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muratpasa
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya

Wohnung in einem Neubau Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya

Muratpasa, Türkei
von
$317,852
;
38
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27702
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Stilvolle Wohnungen in einer Anlage nur 200 m vom Strand in Kargıcak Alanya entfernt

Alanya ist ein Küstenbezirk mit hohem Lebensstandard, der in Bezug auf Immobilien, Bauwesen, Tourismus und Handel gut entwickelt ist. Kargıcak, im Osten von Alanya gelegen, ist ein wachsendes Gebiet, das für seine Natur, Ruhe und steigende Nachfrage bekannt ist. In der Region finden sich vor allem Luxusvillen und Komplexe mit umfangreichen Einrichtungen.

Die Wohnungen zum Verkauf in Alanya, Antalya, befinden sich in einer Anlage, von der aus alle Annehmlichkeiten zu Fuß erreichbar sind. Die Anlage ist 200 m vom Strand, 2,3 km vom Einkaufszentrum, 10,6 km vom Krankenhaus, 14 km vom Stadtzentrum von Alanya und 25 km vom Flughafen Gazipaşa entfernt.

Das Projekt in Kargıcak Alanya wird auf einem 6.500 m² großen Grundstück errichtet und besteht aus 3 Blöcken mit insgesamt 100 Wohnungen. Der Komplex umfasst einen Außenpool, ein Kinderbecken, einen Parkplatz, eine Sauna, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, einen Landschaftsgarten, eine Pergola, einen Generator und eine zentrale Satellitenanlage.

Die Wohnungen, die in verschiedenen Grundrissen angeboten werden, werden den Käufern mit Ausstattungsmerkmalen wie Fußböden, Beleuchtung, Wandfarbe, möblierten Badezimmern und Küchen, Treppen und Balkongeländern übergeben.


AYT-04552

Standort auf der Karte

Muratpasa, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a spa center, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Türkei
von
$288,503
Wohnanlage Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Oba, Türkei
von
$243,536
Wohnanlage Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$89,724
Wohnviertel Attractive apartments in Avsallar Alanya
Alanya, Türkei
von
$154,821
Wohnanlage Residential complex with a swimming pool and a green area, 3 minutes away from the marina, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$686,439
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$317,852
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Clower Complex
Wohnanlage Clower Complex
Wohnanlage Clower Complex
Wohnanlage Clower Complex
Wohnanlage Clower Complex
Alle anzeigen Wohnanlage Clower Complex
Wohnanlage Clower Complex
Didim, Türkei
von
$123,221
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
Schnäppchen Maisonette-Wohnung mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Didim, der wunderschönen ägäischen Küste in der Westtürkei, nicht weit vom beliebten Resort Altinkum entfernt, ist nur 3 km entfernt. Ideales Familienstrandferienhaus oder Kaufinvestition in Altinkum, Didim. Altinkum hat eine…
Bauherr
Polat Group
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Alle anzeigen Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Wohngebäude Buyukcekmece Istanbul Apartments Project
Besiktas, Türkei
von
$287,409
Fläche 70 m²
1 Immobilienobjekt 1
Warum dieses Eigentum 谷؟ Es hat einen direkten Blick auf das goldene Ufer des Goldenen Marmarameers in einem der angesehensten europäischen Gebiete Istanbuls. Der Projektbereich ist einer der wichtigsten Bereiche der Immobilienentwicklung. Es ist das Ziel für diejenigen, die eine Investiti…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0
155,000
Immobilienagentur
Binaa Investment
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Wohnanlage Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Türkei
von
$337,921
Ein Projekt bestehend aus 2 Blöcken. Das Projekt verfügt über Wohnungen mit 5 Schlafzimmern.Wohnanlage in 10 Minuten zu Fuß vom Meer, mit Erholungsgebieten.Mögliche 50% Vorauszahlung und Raten für 12 Monate
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen