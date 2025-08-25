  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Muratpasa
  4. Wohnung in einem Neubau Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya

Wohnung in einem Neubau Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya

Muratpasa, Türkei
von
$211,901
;
38
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27641
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen mit Meer und Poolblick in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş, Alanya

Demirtaş, wo sich diese Luxuswohnungen befinden, ist eine prominente Gegend in Alanya, die für ihre sozialen Einrichtungen, schönen Strände und Wanderwege bekannt ist. Demirtaş zeichnet sich durch seine hochwertigen Immobilienprojekte und die Nähe zum Flughafen aus, was es zu einer bevorzugten Gegend für lokale und internationale Käufer macht. Das Gebiet liegt im östlichen Teil von Alanya und entwickelt sich weiterhin rasant.

Die Alanya Wohnungen zum Verkauf befinden sich 3,2 km vom Strand, 6 km von der Sapadere-Schlucht, 8 km vom Zentrum von Mahmutlar, 17,5 km vom Flughafen Gazipaşa-Alanya, 18 km vom Alanya Ausbildungs- und Forschungskrankenhaus und 21 km vom Stadtzentrum von Alanya entfernt.

Das Projekt wurde auf einem 20.500 m² großen Grundstück erbaut und besteht aus 3 Blöcken. Der Komplex verfügt über Schwimmbäder im Innen- und Außenbereich, einen Aquapark-Pool, ein Kinderbecken, Grillplätze, Fitnessbereiche im Freien, Tischfußball, ein Amphitheater, einen Wintergarten, einen Whirlpool, Kinderspielplätze, einen Beachvolleyballplatz, einen Fußballplatz, einen Basketballplatz, einen Tennisplatz, Minigolf, Entspannungsbereiche, Spazierwege, einen Fahrradweg, eine Ladestation, einen botanischen Garten, eine Poolbar, Parkplätze, Riesenschach, Pavillons, eine Lobby-Rezeption, ein Kinderspielzimmer, ein Fitnesscenter, einen Kinoraum, Tischtennis, einen Massageraum, ein Türkisches Bad, eine Sauna, ein Dampfbad, eine Russische Sauna, einen Markt, Waschmöglichkeiten, einen Autovermietungsservice, einen Shuttleservice zum Strand und Reinigungsdienste.

Die Wohnungen werden mit Bodenbelägen, Beleuchtungskörpern, Badezimmer- und Küchenschränken sowie Treppen- und Balkongeländern übergeben. Darüber hinaus wird die Infrastruktur für Strom, Heizung und Wasserversorgung vorhanden sein.


AYT-04637

Standort auf der Karte

Muratpasa, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Apartments in the Residence
Alanya, Türkei
von
$177,677
Wohnanlage Elite residential complex of villas with first-class infrastructure in Beylikduzu, Istanbul, Türkiye
Beylikduzu, Türkei
von
$1,04M
Wohngebäude 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Gaziemir, Türkei
von
$183,191
Wohnanlage New residential complex with a swimming pool, a lounge area and around-the-clock security, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Türkei
von
$407,836
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and parking spaces, Döşemealtı, Turkey
Dosemealti, Türkei
von
$1,46M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Stilvolle Wohnungen in einem Hotel-Konzept-Komplex in Demirtaş Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$211,901
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Kargıcak, Türkei
von
$127,055
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 65 m2 in Toprak Palace Residence Komplex am Meer:Der Komplex liegt auf einer Gesamtfläche von 4.700 m2 und besteht aus vier 5-stöckigen Blöcken.Eine neue Premium Wohnanlage 50 Meter vom Mittelmeer entfernt, auf Ebene eines 5* Hotels, in einer ökologisch sauberen Gege…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished apartments 1+1 and 2+1 in the Sea Pearl Sky complex near the sea.
Wohnanlage Furnished apartments 1+1 and 2+1 in the Sea Pearl Sky complex near the sea.
Wohnanlage Furnished apartments 1+1 and 2+1 in the Sea Pearl Sky complex near the sea.
Wohnanlage Furnished apartments 1+1 and 2+1 in the Sea Pearl Sky complex near the sea.
Wohnanlage Furnished apartments 1+1 and 2+1 in the Sea Pearl Sky complex near the sea.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished apartments 1+1 and 2+1 in the Sea Pearl Sky complex near the sea.
Wohnanlage Furnished apartments 1+1 and 2+1 in the Sea Pearl Sky complex near the sea.
Kestel, Türkei
von
$123,580
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Wohnungen zum Verkauf in der Sea Pearl Sky KomplexEin Schlafzimmer (1+1) 52 m2 - 110.000 EURZwei Schlafzimmer (2+1) 100 m2 - 173,000 EURWir präsentieren Ihnen ein komplett neues, exklusives Projekt in der Elite-Region Kestel, 700 Meter vom Meer entfernt. Ein hochrangiges Projekt - …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Wohnanlage Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Türkei
von
$329,182
Wohnanlage mit allem für Erholung und Leben: Meer, Sonne und ausgezeichnete Infrastruktur. Der Komplex besteht aus 2 Blöcken und umfasst auch ein eigenes Einkaufszentrum. Die Panoramafenster der Apartments bieten Blick auf das Meer und Alanya. Es wird einen schönen gepflegten Garten und priv…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen