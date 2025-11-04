Wohnkomplex Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.

Fotos der Wohnung auf Anfrage erhältlich.

Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1), 100 m², im Wohnkomplex Azeroth Enesay Residence direkt am Meer.

Direkter Meerblick

Unmöbliert

Baujahr: 2022

Die Azeroth Enesay Residence befindet sich im Stadtteil Kargicak, nur 150 Meter vom Meer entfernt und in unmittelbarer Nähe zu allen Annehmlichkeiten der Stadt.

Der Komplex besteht aus zwei sechsstöckigen Gebäuden auf einem 7.000 m² großen, bewachten und gepflegten Gelände mit hervorragender Infrastruktur und Tiefgarage (zu jeder Wohnung gehört ein eigener Stellplatz).

Infrastruktur:

Gepflegtes Außengelände mit Garten

Landschaftsgestaltung

Privatstrand

Außenpool mit Wasserpark

Kinderbecken

Liege- und Ruhebereich

Lobby, Rezeption

Moderne Aufzüge

Innenpool

Fitnessraum mit Trainingsgeräten

Massageraum

Dampfbad

Sauna

Türkisches Bad

Kino

Kinderzimmer

Konferenzraum

Tischtennisplatte

Billard

Interne Kommunikationsanlage

Zentrale Satellitenanlage

Internet (WLAN)

Generator

Grillplatz

Sportplatz

Stromgenerator

Tiefgarage

Außenparkplatz

24-Stunden-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.