Wohnkomplex Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.

Kargıcak, Türkei
von
$183,853
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
5
ID: 33211
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1317
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.01.26

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Kargıcak

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Fotos der Wohnung auf Anfrage erhältlich.
Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1), 100 m², im Wohnkomplex Azeroth Enesay Residence direkt am Meer.

  • Direkter Meerblick
  • Unmöbliert
  • Baujahr: 2022

Die Azeroth Enesay Residence befindet sich im Stadtteil Kargicak, nur 150 Meter vom Meer entfernt und in unmittelbarer Nähe zu allen Annehmlichkeiten der Stadt.

Der Komplex besteht aus zwei sechsstöckigen Gebäuden auf einem 7.000 m² großen, bewachten und gepflegten Gelände mit hervorragender Infrastruktur und Tiefgarage (zu jeder Wohnung gehört ein eigener Stellplatz).

Infrastruktur:

  • Gepflegtes Außengelände mit Garten
  • Landschaftsgestaltung
  • Privatstrand
  • Außenpool mit Wasserpark
  • Kinderbecken
  • Liege- und Ruhebereich
  • Lobby, Rezeption
  • Moderne Aufzüge
  • Innenpool
  • Fitnessraum mit Trainingsgeräten
  • Massageraum
  • Dampfbad
  • Sauna
  • Türkisches Bad
  • Kino
  • Kinderzimmer
  • Konferenzraum
  • Tischtennisplatte
  • Billard
  • Interne Kommunikationsanlage
  • Zentrale Satellitenanlage
  • Internet (WLAN)
  • Generator
  • Grillplatz
  • Sportplatz
  • Stromgenerator
  • Tiefgarage
  • Außenparkplatz
  • 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Kargıcak, Türkei
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

{{ initialPaymentCurrency }} USD
