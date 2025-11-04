Wohnkomplex Apartment 2+1 im Azeroth Enesay Residence-Komplex.

Fotos der Wohnung auf Anfrage erhältlich.
Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1), 100 m², im Wohnkomplex Azeroth Enesay Residence direkt am Meer.
Die Azeroth Enesay Residence befindet sich im Stadtteil Kargicak, nur 150 Meter vom Meer entfernt und in unmittelbarer Nähe zu allen Annehmlichkeiten der Stadt.
Der Komplex besteht aus zwei sechsstöckigen Gebäuden auf einem 7.000 m² großen, bewachten und gepflegten Gelände mit hervorragender Infrastruktur und Tiefgarage (zu jeder Wohnung gehört ein eigener Stellplatz).
Infrastruktur:
