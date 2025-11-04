  1. Realting.com
  Wohnkomplex Möbliertes 1+1-Apartment 300 Meter entfernt im Konak Life Residence Komplex.

Wohnkomplex Möbliertes 1+1-Apartment 300 Meter entfernt im Konak Life Residence Komplex.

Mahmutlar, Türkei
von
$80,740
6
ID: 32904
Letzte Aktualisierung: 20.11.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Mahmutlar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Ein möbliertes 1-Zimmer-Apartment (1+1) mit 52 m² Wohnfläche im ersten Stock des Konak Life Residence-Komplexes.

Der Komplex liegt nur 300 Meter vom Meer entfernt, an der Grenze der beiden beliebten Stadtteile Mahmutlar und Kargicak in Alanya.

Die Hauptstraße des Stadtteils, Barbaros, mit ihren zahlreichen Geschäften, Cafés und Restaurants, ist nur 100 Meter entfernt. Samstags findet in der Nähe ein Bauernmarkt statt.

Ausstattung:

  • Gartenanlage
  • Außenpool, Kinderbecken
  • Innenpool
  • Sauna
  • Fitnessraum
  • Aufzug
  • Concierge-Service
  • Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Mahmutlar, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Wohngebäude Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$206,569
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Stilvolle Wohnungen in einer Anlage nur 200 m vom Strand in Kargıcak Alanya entfernt Alanya ist ein Küstenbezirk mit hohem Lebensstandard, der in Bezug auf Immobilien, Bauwesen, Tourismus und Handel gut entwickelt ist. Kargıcak, im Osten von Alanya gelegen, ist ein wachsendes Gebiet, das für…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.
Alle anzeigen Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.
Wohnanlage Möbliertes 1+1-Apartment mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.
Alanya, Türkei
von
$162,151
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fotos der Wohnung auf Anfrage! Möbliertes 1-Zimmer-Apartment (1+1), 60 m², mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex. Wir bieten Apartments in einem neuen Komplex mit luxuriöser Ausstattung von Yekta Homes, einem der führenden Bauträger der Region. Ein besonderes Merkmal des Komplex…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel
Wohngebäude New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel
Wohngebäude New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel
Wohngebäude New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel
Wohngebäude New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel
Alle anzeigen Wohngebäude New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel
Wohngebäude New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel
Kestel, Türkei
von
$182,283
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
📍 Alanya Kestel 💫 Vista ✨ Vista wurde mit horizontaler und niedriger Architektur geplant und bietet ein Leben im „Landhausstil“ im Stadtzentrum.✨ Das Projekt bietet einfache Zahlungsoptionen mit 20-monatigen Raten.🔱 Das Projekt umfasst Wohnungen, die für die türkische Staatsbürgerschaft geei…
Immobilienagentur
AxA property
Eine Anfrage stellen
