Wohnkomplex Möbliertes 1+1-Apartment 300 Meter entfernt im Konak Life Residence Komplex.

Ein möbliertes 1-Zimmer-Apartment (1+1) mit 52 m² Wohnfläche im ersten Stock des Konak Life Residence-Komplexes.

Der Komplex liegt nur 300 Meter vom Meer entfernt, an der Grenze der beiden beliebten Stadtteile Mahmutlar und Kargicak in Alanya.

Die Hauptstraße des Stadtteils, Barbaros, mit ihren zahlreichen Geschäften, Cafés und Restaurants, ist nur 100 Meter entfernt. Samstags findet in der Nähe ein Bauernmarkt statt.

Ausstattung:

Gartenanlage

Außenpool, Kinderbecken

Innenpool

Sauna

Fitnessraum

Aufzug

Concierge-Service

Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.