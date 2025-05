Wohnkomplex Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey

Die Residenz mit einer Baufläche von 14,085 m2 besteht aus 4 Blöcken. Mit seinem Standort und der gemischten Nutzung Projekt-Funktionen; Es wurde entworfen, um die beste Nutzung von geographischen und klimatischen Bedingungen. Aufgrund seiner Lage ist Kepez in der Lage, eine neue Richtung zum Geschäftsleben der Region Masa Dağı-Gocerler zu geben.

Der Komplex besteht aus 72 2+1, 54 1+1 und 81 Geschäftsfeldern. Die Gewerbegebiete sind im Stil von Straßenläden geformt und haben ein Design, das wesentlich zur wirtschaftlichen Struktur der Region beitragen wird. Es zeichnet sich durch eine große Option zum Leben oder für Ihre Investitionen aus.

Als gemischtes Projekt ist Terra Concept ein Projekt, das sich mit seinen Geschäftsbereichen auszeichnet. Kommerzielle Bereiche, bestehend aus 81 Geschäften, sind im Konzept von Straßenläden konzipiert. Es besteht aus Wohnungen in 4 Blöcken auf diesen Gewerbegebieten gebaut.

Eigenschaften

Lobby

Grüne Landschaften

Tiefgaragen

Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene

Fitnesscenter

Sauna

Kinderspielplatz

Videoüberwachung rund um die Uhr

Zentralsatellitensystem

Zentralheizung

Stahltür

PVC-Fenster

Ausstattung und Ausstattung im HausLage und Infrastruktur in der Nähe

Das Projekt ist in einer Position, in der Sie alle Ihre Bedürfnisse durch seinen Standort erfüllen können. Das Krankenhaus, die Schule, die Moschee und das Einkaufszentrum sind in der Nähe, und es ist in einer zentralen Lage für viele Ihrer Aktivitäten. Für Aktivitäten, wo Sie eine angenehme Zeit haben können, wie Themenparks, Waldgebiete, Schießplätze, Optionen in der Nähe von Ihnen stehen heraus.

Es liegt an den Röcken von Masa Dağı-Gocerler in Antalyas Kepez Region. In dieser Region, die der steigende Wert der Stadt geworden ist, müssen Sie sich keine Sorgen um Transport- und Umweltmöglichkeiten...