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Wohnkomplex Apartments for Residence Permit and Turkish Citizenship!

Alanya, Türkei
von
$210,810
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ID: 35334
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Ferienwohnungen Residence Permit und Türkische Staatsbürgerschaft!
2+1 und 3+1 Wohnungen in der Premium Royal Towers-Komplex - Alanya | City Center.

Preise unter dem Markt!

Ferienwohnung 2+1 - 177,000 EUR

  • Foto der Wohnung in der Anzeige
  • Blick auf das komplexe Gelände

Duplex 2+1 - 200.000 EUR

  • Meerblick (Foto auf Anfrage erhältlich)
  • Geeignet für Residence Permit und Türkische Staatsbürgerschaft

Ferienwohnung 3+1 - 385.000 EUR

  • Meerblick (Foto auf Anfrage erhältlich)
  • Geeignet für Türkische Bürgerschaft


Lage und Umgebung

Der Komplex Royal Towers befindet sich im Zentrum von Alanya, nur 5 Gehminuten vom Meer entfernt.

Standortvorteile:

  • 900 Meter zu Cleopatra Beach, ein Blue Flag Empfänger für sein sauberes Wasser und Umweltfreundlichkeit
  • Geschäfte, Supermärkte, Cafés und Restaurants für jeden Geschmack und Budget sind zu Fuß erreichbar
  • Alle notwendigen Annehmlichkeiten (Hauptstadt, Bank, Schule, etc.) sind zu Fuß erreichbar.
  • Gemüse- und Fischmärkte sind nur wenige Schritte entfernt

Über Royal Towers

Royal Towers ist ein neuer Premium-Komplex, der moderne Architektur und entwickelte Infrastruktur kombiniert.

  • Fläche: über 4.000 m2
  • Struktur: zwei Blöcke, 137 Wohnungen
  • Standort: Alanya Stadtzentrum, 5 Minuten vom Meer

Komplexe Infrastruktur
Royal Towers bietet Bewohnern eine ganze Reihe von Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben:

  • Großes Freibad
  • Beheiztes Hallenbad
  • Hammam und Sauna
  • Römische Dampfkammer
  • Fitnessraum
  • Kinderspielplätze
  • BBQ Bereich
  • Innenparkplatz
  • Generator (Garantie ununterbrochene Stromversorgung)
  • 24/7 Sicherheit und Videoüberwachung
  • Internetzugang im gesamten sozialen Bereich

Schlüssel Apartment Eigenschaften
Die Wohnung ist mit allem ausgestattet, was für ein komfortables Wohnen notwendig ist:

  • Panoramaverglasung - maximale Aussicht und natürliches Licht;
  • Doppelglasierte Aluminiumfenster - ausgezeichnete Schall- und Wärmedämmung;
  • Stahleingangstür - zuverlässige Sicherheit;
  • Video-Intercom - Zugriffskontrolle;
  • Einbauküche und Badezimmerschränke sparen Zeit und Geld beim Auspassen;
  • Duschkabinen und moderne Sanitäreinrichtungen;
  • elektrische Warmwasserbereiter zur unterbrechungsfreien Warmwasserversorgung.

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, der Besitzer von Premium-Immobilien in einem der renommiertesten Komplexe von Alanya zu werden!

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, um eine Anzeige zu vereinbaren und die Kaufbedingungen zu diskutieren.

Volle Unterstützung während des gesamten Prozesses, einschließlich Unterstützung bei der Erlangung einer türkischen Aufenthaltsgenehmigung und Staatsbürgerschaft!

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Alanya, Türkei
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