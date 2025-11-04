Wohnkomplex Apartments for Residence Permit and Turkish Citizenship!

Ferienwohnungen Residence Permit und Türkische Staatsbürgerschaft!

2+1 und 3+1 Wohnungen in der Premium Royal Towers-Komplex - Alanya | City Center.

Preise unter dem Markt!

Ferienwohnung 2+1 - 177,000 EUR

Foto der Wohnung in der Anzeige

Blick auf das komplexe Gelände

Duplex 2+1 - 200.000 EUR

Meerblick (Foto auf Anfrage erhältlich)

Geeignet für Residence Permit und Türkische Staatsbürgerschaft

Ferienwohnung 3+1 - 385.000 EUR

Meerblick (Foto auf Anfrage erhältlich)

Geeignet für Türkische Bürgerschaft



Lage und Umgebung

Der Komplex Royal Towers befindet sich im Zentrum von Alanya, nur 5 Gehminuten vom Meer entfernt.

Standortvorteile:

900 Meter zu Cleopatra Beach, ein Blue Flag Empfänger für sein sauberes Wasser und Umweltfreundlichkeit

Geschäfte, Supermärkte, Cafés und Restaurants für jeden Geschmack und Budget sind zu Fuß erreichbar

Alle notwendigen Annehmlichkeiten (Hauptstadt, Bank, Schule, etc.) sind zu Fuß erreichbar.

Gemüse- und Fischmärkte sind nur wenige Schritte entfernt

Über Royal Towers

Royal Towers ist ein neuer Premium-Komplex, der moderne Architektur und entwickelte Infrastruktur kombiniert.

Fläche: über 4.000 m2

Struktur: zwei Blöcke, 137 Wohnungen

Standort: Alanya Stadtzentrum, 5 Minuten vom Meer

Komplexe Infrastruktur

Royal Towers bietet Bewohnern eine ganze Reihe von Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben:

Großes Freibad

Beheiztes Hallenbad

Hammam und Sauna

Römische Dampfkammer

Fitnessraum

Kinderspielplätze

BBQ Bereich

Innenparkplatz

Generator (Garantie ununterbrochene Stromversorgung)

24/7 Sicherheit und Videoüberwachung

Internetzugang im gesamten sozialen Bereich

Schlüssel Apartment Eigenschaften

Die Wohnung ist mit allem ausgestattet, was für ein komfortables Wohnen notwendig ist:

Panoramaverglasung - maximale Aussicht und natürliches Licht;

Doppelglasierte Aluminiumfenster - ausgezeichnete Schall- und Wärmedämmung;

Stahleingangstür - zuverlässige Sicherheit;

Video-Intercom - Zugriffskontrolle;

Einbauküche und Badezimmerschränke sparen Zeit und Geld beim Auspassen;

Duschkabinen und moderne Sanitäreinrichtungen;

elektrische Warmwasserbereiter zur unterbrechungsfreien Warmwasserversorgung.

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, der Besitzer von Premium-Immobilien in einem der renommiertesten Komplexe von Alanya zu werden!

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, um eine Anzeige zu vereinbaren und die Kaufbedingungen zu diskutieren.

Volle Unterstützung während des gesamten Prozesses, einschließlich Unterstützung bei der Erlangung einer türkischen Aufenthaltsgenehmigung und Staatsbürgerschaft!