Wohnkomplex Apartments for Residence Permit and Turkish Citizenship!

Ferienwohnungen Residence Permit und Türkische Staatsbürgerschaft!
2+1 und 3+1 Wohnungen in der Premium Royal Towers-Komplex - Alanya | City Center.
Preise unter dem Markt!
Ferienwohnung 2+1 - 177,000 EUR
- Foto der Wohnung in der Anzeige
- Blick auf das komplexe Gelände
Duplex 2+1 - 200.000 EUR
- Meerblick (Foto auf Anfrage erhältlich)
- Geeignet für Residence Permit und Türkische Staatsbürgerschaft
Ferienwohnung 3+1 - 385.000 EUR
- Meerblick (Foto auf Anfrage erhältlich)
- Geeignet für Türkische Bürgerschaft
Lage und Umgebung
Der Komplex Royal Towers befindet sich im Zentrum von Alanya, nur 5 Gehminuten vom Meer entfernt.
Standortvorteile:
- 900 Meter zu Cleopatra Beach, ein Blue Flag Empfänger für sein sauberes Wasser und Umweltfreundlichkeit
- Geschäfte, Supermärkte, Cafés und Restaurants für jeden Geschmack und Budget sind zu Fuß erreichbar
- Alle notwendigen Annehmlichkeiten (Hauptstadt, Bank, Schule, etc.) sind zu Fuß erreichbar.
- Gemüse- und Fischmärkte sind nur wenige Schritte entfernt
Über Royal Towers
Royal Towers ist ein neuer Premium-Komplex, der moderne Architektur und entwickelte Infrastruktur kombiniert.
- Fläche: über 4.000 m2
- Struktur: zwei Blöcke, 137 Wohnungen
- Standort: Alanya Stadtzentrum, 5 Minuten vom Meer
Komplexe Infrastruktur
Royal Towers bietet Bewohnern eine ganze Reihe von Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben:
- Großes Freibad
- Beheiztes Hallenbad
- Hammam und Sauna
- Römische Dampfkammer
- Fitnessraum
- Kinderspielplätze
- BBQ Bereich
- Innenparkplatz
- Generator (Garantie ununterbrochene Stromversorgung)
- 24/7 Sicherheit und Videoüberwachung
- Internetzugang im gesamten sozialen Bereich
Schlüssel Apartment Eigenschaften
Die Wohnung ist mit allem ausgestattet, was für ein komfortables Wohnen notwendig ist:
- Panoramaverglasung - maximale Aussicht und natürliches Licht;
- Doppelglasierte Aluminiumfenster - ausgezeichnete Schall- und Wärmedämmung;
- Stahleingangstür - zuverlässige Sicherheit;
- Video-Intercom - Zugriffskontrolle;
- Einbauküche und Badezimmerschränke sparen Zeit und Geld beim Auspassen;
- Duschkabinen und moderne Sanitäreinrichtungen;
- elektrische Warmwasserbereiter zur unterbrechungsfreien Warmwasserversorgung.
Verpassen Sie nicht Ihre Chance, der Besitzer von Premium-Immobilien in einem der renommiertesten Komplexe von Alanya zu werden!
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, um eine Anzeige zu vereinbaren und die Kaufbedingungen zu diskutieren.
Volle Unterstützung während des gesamten Prozesses, einschließlich Unterstützung bei der Erlangung einer türkischen Aufenthaltsgenehmigung und Staatsbürgerschaft!