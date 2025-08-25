  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya

Muratpasa, Türkei
$264,876
Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Stilvolle Wohnungen in einer Anlage nur 200 m vom Strand in Kargıcak Alanya entfernt

Alanya ist ein Küstenbezirk mit hohem Lebensstandard, der in Bezug auf Immobilien, Bauwesen, Tourismus und Handel gut entwickelt ist. Kargıcak, im Osten von Alanya gelegen, ist ein wachsendes Gebiet, das für seine Natur, Ruhe und steigende Nachfrage bekannt ist. In der Region finden sich vor allem Luxusvillen und Komplexe mit umfangreichen Einrichtungen.

Die Wohnungen zum Verkauf in Alanya, Antalya, befinden sich in einer Anlage, von der aus alle Annehmlichkeiten zu Fuß erreichbar sind. Die Anlage ist 200 m vom Strand, 2,3 km vom Einkaufszentrum, 10,6 km vom Krankenhaus, 14 km vom Stadtzentrum von Alanya und 25 km vom Flughafen Gazipaşa entfernt.

Das Projekt in Kargıcak Alanya wird auf einem 6.500 m² großen Grundstück errichtet und besteht aus 3 Blöcken mit insgesamt 100 Wohnungen. Der Komplex umfasst einen Außenpool, ein Kinderbecken, einen Parkplatz, eine Sauna, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, einen Landschaftsgarten, eine Pergola, einen Generator und eine zentrale Satellitenanlage.

Die Wohnungen, die in verschiedenen Grundrissen angeboten werden, werden den Käufern mit Ausstattungsmerkmalen wie Fußböden, Beleuchtung, Wandfarbe, möblierten Badezimmern und Küchen, Treppen und Balkongeländern übergeben.


AYT-04552

Standort auf der Karte

Muratpasa, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Wohnung in einem Neubau Wohnungen in einer Anlage in Strandnähe in Alanya
Muratpasa, Türkei
von
$264,876
