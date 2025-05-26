  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Alanya
  4. Wohnkomplex Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.

Wohnkomplex Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.

Oba, Türkei
von
$256,357
BTC
3.0493199
ETH
159.8278921
USDT
253 456.5596745
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27349
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Auf Anfrage senden wir Ihnen ein Foto der Wohnung.

Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.
Geeignet für TURKISH CITIZENSHIP - in Tapu können wir 400.000 USD angeben.

Duplex mit vier Schlafzimmern (4 + 1) ohne Möbel 165 m2, im Voyage Garden Oba Komplex.

Oba Voyage Garden ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex, der sich in der entwickelten Gegend von Oba befindet - einer der beliebtesten Gegenden von Alanya, umgeben von der Natur, entfernt von Lärm und Trubel der Stadt.

Alle notwendigen Infrastrukturen, Supermärkte, Geschäfte, ein öffentliches Krankenhaus, eine öffentliche Verkehrshaltestelle usw. sind zu Fuß erreichbar. Die Entfernung zum Strand beträgt 1,3 km.

Oba Voyage Garden besteht aus drei 4-stöckigen Wohnblöcken auf einer Fläche von 2,995 m2.

Alle Apartments verfügen über ein feines Finish, Keramikfliesen auf den Stockwerken, Innen- und Eingangstüren, schallisolierte Doppelglasfenster, eine Küche im Wohnzimmer, ein voll ausgestattetes Badezimmer.

Fertigstellungsdatum: 2023 ausgeliefert.

Infrastruktur:

  • Landschaftsbaugebiet mit Garten
  • Landschaftsbau
  • Freibad mit Kinderbereich und Wasserrutschen
  • Jacuzzi am Pool
  • Sonnen- und Ruhebereich
  • Aufzüge
  • Fitnessraum
  • Sauna/hammam
  • Massage Zimmer
  • Erholungsraum
  • Tischtennis, Billard
  • Kino
  • Kinderzimmer
  • Kinderspielplatz
  • BBQ Bereich
  • Notfallgenerator
  • Parkplatz
  • Sicherheit und Videoüberwachung 24/7

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Oba, Türkei

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, garden, and small lakes, in a quiet area, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$2,71M
Wohnanlage Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Türkei
von
$130,509
Wohnanlage New residence with a swimming pool and a kindergarten close to the sea, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$196,442
Wohnviertel A luxury Alanya Apartment with full of Luxury Amenities
Yaylalı, Türkei
von
$109,976
Wohnanlage Premium
Oba, Türkei
von
$241,069
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.
Oba, Türkei
von
$256,357
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence near a metro station, in the heart of Ataşehir, Istanbul, Turkey
Atasehir, Türkei
von
$485,060
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über Sicherheit, einen grünen Bereich, ein Restaurant und ein Café.Fertigstellung - 4. Quartal 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus ZentralheizungKüchengeräteKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet s…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Wohnanlage Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarsus, Türkei
von
$79,238
Das Projekt besteht aus 7 Blöcken. Das Projekt umfasst Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern.Wohnanlage mit verschiedenen Erholungsgebieten: Cafés, Restaurants, Geschäfte, Pavillons, Basketballplatz, etc.Ratenzahlung bei der ersten Rate von 50%.Lage und Infrastruktur in der Nähe Zum Flughafen - 7k…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Luxurious residential complex just 100 meters from the beach
Wohnviertel Luxurious residential complex just 100 meters from the beach
Okurcalar, Türkei
von
$106,773
Wir freuen uns, Sie über den Baubeginn eines Luxuswohnkomplexes zu informieren, dessen Bau im September 2022 beginnt. Der Komplex befindet sich in Okucialar, Alanya, nur 100 m vom Sandstrand entfernt, auf einem Grundstück von 2460 m ². Von den Fenstern der Apartments aus haben Sie einen schö…
Immobilienagentur
Basic Apartment Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen