Wohnkomplex Duplex 4+1 in the Voyage Garden Oba complex for TURKISH CITIZENSHIP and RESIDENCE PERMIT.

Auf Anfrage senden wir Ihnen ein Foto der Wohnung.

Geeignet für eine Aufenthaltsgenehmigung - in Tapu können wir 200.000 USD angeben.

Geeignet für TURKISH CITIZENSHIP - in Tapu können wir 400.000 USD angeben.

Duplex mit vier Schlafzimmern (4 + 1) ohne Möbel 165 m2, im Voyage Garden Oba Komplex.

Oba Voyage Garden ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex, der sich in der entwickelten Gegend von Oba befindet - einer der beliebtesten Gegenden von Alanya, umgeben von der Natur, entfernt von Lärm und Trubel der Stadt.

Alle notwendigen Infrastrukturen, Supermärkte, Geschäfte, ein öffentliches Krankenhaus, eine öffentliche Verkehrshaltestelle usw. sind zu Fuß erreichbar. Die Entfernung zum Strand beträgt 1,3 km.

Oba Voyage Garden besteht aus drei 4-stöckigen Wohnblöcken auf einer Fläche von 2,995 m2.

Alle Apartments verfügen über ein feines Finish, Keramikfliesen auf den Stockwerken, Innen- und Eingangstüren, schallisolierte Doppelglasfenster, eine Küche im Wohnzimmer, ein voll ausgestattetes Badezimmer.

Fertigstellungsdatum: 2023 ausgeliefert.

Infrastruktur:

Landschaftsbaugebiet mit Garten

Landschaftsbau

Freibad mit Kinderbereich und Wasserrutschen

Jacuzzi am Pool

Sonnen- und Ruhebereich

Aufzüge

Fitnessraum

Sauna/hammam

Massage Zimmer

Erholungsraum

Tischtennis, Billard

Kino

Kinderzimmer

Kinderspielplatz

BBQ Bereich

Notfallgenerator

Parkplatz

Sicherheit und Videoüberwachung 24/7

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.