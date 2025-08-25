  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya

Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Panoramablick auf die Stadt in Kargıcak Alanya

Muratpasa, Türkei
von
$600,386
;
31
ID: 27883
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Muratpasa
  • Stadt
    Antalya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen mit Meer und Bergblick in einer Anlage mit reichhaltiger Ausstattung in Kargıcak Alanya

Kargıcak ist ein sich schnell entwickelnder Lebensraum in Alanya, Antalya. Mit seiner sozialen Atmosphäre und seinen Unterhaltungsmöglichkeiten ist Kargıcak ein komfortables und hochwertiges Viertel. Die wachsende Zahl von Markengeschäften und Supermärkten in Kargıcak erhöht die Entwicklungsrate.

Die Wohnungen zum Verkauf in Alanya, Türkei, befinden sich in einem Komplex. Der Komplex befindet sich 2,8 km vom Strand, 3,4 km vom Zentrum von Kargıcak, 5,2 km vom Zentrum von Mahmutlar, 12 km vom Einkaufszentrum Alanyum, 14,2 km von der Burg von Alanya, 14 km vom Zentrum von Alanya und 25 km vom Flughafen Gazipaşa entfernt.

Der Apartmentkomplex befindet sich auf einem 15.000 m² großen Grundstück, das verschiedene Annehmlichkeiten umfasst. Dazu gehören ein Basketballplatz, ein Tennisplatz, ein Innen- und ein Außenpool, ein Fitnesscenter, ein türkisches Bad, eine Sauna, ein Spielplatz sowie Innen- und Außenparkplätze.

Die Wohnungen zeichnen sich durch hohe Decken, schickes Design und hochwertige Materialien aus. Sie sind mit Schall- und Wärmedämmung, Intelligentem Heim Systemen, optionalen Fußbodenheizungen, Decken-LED-Infrastruktur und versteckten Klimaanlagen ausgestattet. Die Rückseiten der TV-Geräte sind mit Marmor verkleidet.


AYT-03885

Standort auf der Karte

Muratpasa, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
