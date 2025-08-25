Wohnung in einem Neubau Hochwertige Wohnungen in Altintas' kostbarem Viva Defne Projekt

Gut gestaltete, schicke Wohnungen in einem Projekt in Altintas mit reichhaltigen Annehmlichkeiten vor Ort

Die Wohnungen befinden sich in Aksu, Altıntaş. Aksu ist ein Bezirk in Antalya mit einer verwurzelten Geschichte. Der Stadtteil Altıntaş ist eines der prestigeträchtigsten Wohngebiete und Investitionszentren in Antalya und der Türkei mit gut entwickelten Projekten, die reichhaltige Annehmlichkeiten bieten.

Das LEED-zertifizierte Viva Defne ist ein gemischtes Projekt, das an einer Hauptverkehrsstraße liegt. Die Wohnungen zum Verkauf in Antalya Altintas sind 4,4 km vom Flughafen Antalya, 7 km vom Lara-Strand, 10,1 km vom TerraCity-Einkaufszentrum, 12 km von der antiken Stadt Perge, 22 km vom Themenpark "Land der Legenden", 80 km vom Köprülü-Canyon-Nationalpark und 90 km vom Bezirk Alanya entfernt.

Das Projekt bietet eine profitable Investition mit der Professionalität und Qualität von Tekce Exclusive. Der Wohnkomplex befindet sich auf einem 7716 m² großen Grundstück, das aus Block A und Block B besteht.

Das Projekt bietet einige reichhaltige Annehmlichkeiten wie Schwimmbad, überdachte Parkplätze, gemeinschaftliche Grünflächen, Sicherheit, Überwachungskamera, Pergola, 25 m² Garten auf jeder Etage, Aufzug, Hausmeister und Generator.

Die Wohnungen sind mit dreifachen Einbaugarnituren, Stahlaußentüren, Aluminiumjalousien, Laminatböden, Bodendecken, LED-Beleuchtung, Flurgarderoben, VRF-Klimaanlagen der Energieklasse A und visuellen Gegensprechanlagen ausgestattet. Die Bäder sind mit hochwertigen Keramikfliesen ausgestattet.

AYT-03237