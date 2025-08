Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.

Zimmer: 3+2

Anzahl der Stockwerke: 3

Badezimmer: 2.

Balkon: 3

Villa Fläche: 170 m2

Möblierte Villa mit drei Schlafzimmern und einem privaten Pool mit Blick auf das Meer und die Festung.

Die Villa besteht aus 3 Etagen. Kombiniertes Wohnzimmer und Küche im 1. Stock, 3 Schlafzimmer im 2. Stock und ein Penthouse im obersten Stock.

Der Komplex befindet sich in der Cikcilli-Region oberhalb des Zentrums von Alanya, auf der Taurus-Gebirge, in einer Gegend mit gut ausgebauter Infrastruktur, hier gibt es alles, was Sie für ein komfortables Leben benötigen - Geschäfte, Restaurants, Cafés, ein Einkaufszentrum und einen Hypermarkt, einen Markt, ein Krankenhaus und öffentliche Verkehrsmittel Haltestellen.

Zum Zentrum von Alanya und dem Meer - ca. 2 km. auf der besten Straße.

Das Gebiet verfügt über einen schönen angelegten Garten, Concierge-Service, einen Pool mit Kinderabschnitten, eine Poolbar, ein Fitnesscenter, einen Billardraum, Parkplätze, einen Gärtner und vieles mehr.

