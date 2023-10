New residence with a swimming pool and terraces, Aksu, Turkey

Mahmutlar, Türkei

von €169,400

66–88 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Royal Park - ein neuer Wohnkomplex in der Umgebung - Kargicak ( Türkei ), umgeben von Gärten, an einem sehr malerischen Ort, aber gleichzeitig nicht weit von der entwickelten Infrastruktur entfernt. Der Komplex zeichnet sich durch Bauqualität, gute Abdichtung und Arteneigenschaften aus. Ein modernes Projekt ist präzise in eine gemeinsame Landschaft eingeschrieben. Es befindet sich neben dem Lumos Deluxe Resort in Kargicak. Die modernsten und hochwertigsten Materialien werden bei der Dekoration von Wohnungen verwendet. Wohnungen zu vermieten: Der Preis für die Apartments beinhaltet: saubere Dekoration und eingebaute Körpermöbel in der Küche und in den Badezimmern. Fenster und Schiebetüren mit Aluminiumrahmen, Keramikböden, LED-Beleuchtungssystemen und Punktlampen an Decken, Stahleingangstüren, Einbaumöbeln in Badezimmern, Waschbecken, hängende Toilette, Dusche, Warmwasserbereiter, Internet und Kabelfernsehen. Deckenhöhe 2,95 Meter. Infrastruktur: Der Komplex umfasst: offene Erwachsenen- und Kinderbecken, Pavillons zum Entspannen und einen Grillplatz, einen Fitnessraum, Duschen und Umkleidekabinen, Massageräume, Internet im gesamten Projektbereich, Spielplatz, offene Parkplätze, Generator, Videoüberwachung rund um die Uhr. In der Wohnanlage zum Verkauf Wohnungen von Layouts 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1 und 3 + 1 Duplex in verschiedenen Preiskategorien. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in der Türkei an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!