Apartments with sea and mountain views in a residential complex with developed infrastructure, Mahmutlar, Turkey

Karakocali, Türkei

von €175,000

-Zentral gelegenes Penthouse zum Verkauf in Alanya in der Gegend von Cikcilli. Diese Immobilie in einem kleinen ruhigen Block, insgesamt 12 Wohnungen in einem Block. Zentral gelegenes Penthouse in StrandnäheWenn Sie eine große Wohnung in der Nähe aller sozialen Annehmlichkeiten, des Strandes und der Restaurants mit einem erschwinglichen Preis suchen, ist diese Immobilie für Sie. Dieser Block wurde 2006 von einer beliebten Baugesellschaft erbaut und das allgemeine Äußere und der Innenzustand der Wohnung sind sehr gut. Der Pool funktioniert ordnungsgemäß, die Treppen sind sauber, die Instandhaltung des Aufzugs erfolgt monatlich. Dieses große Penthouse in Alanya liegt nur 200 m vom Einkaufszentrum Alanyum entfernt, nur wenige Schritte von Restaurants, Supermarkt, Strand, Schule und Apotheke entfernt. Zentral gelegene Wohnungen zum Verkauf in Alanya in der Gegend von Cikcilli. Diese Immobilie verfügt über hochwertige Einrichtungen und ein modernes Äußeres. Wenn Sie nach einer neuen Wohnung in Alanya in der Nähe von Cleopatra und dem Stadtzentrum suchen, ist diese Option genau das Richtige für Sie. Yu kann auch zu Fuß zum Oba-Zentrum gehen, das bei Touristen sehr beliebt ist. Wir finden ein großes Wohnzimmer mit offener Küche, 2 Schlafzimmer im ersten Stock und im zweiten Stock gibt es ein Schlafzimmer und Wohnzimmer. Innenausstattung der Penthousethe-Wände der Wohnung sind mit Satinfarbe bemalt und die Böden sind mit Keramik erster Qualität überzogen. Dies sind voll möblierte Apartments mit Einbauküchenschränken, allen Küchengeräten, TV, Klimaanlagen, Warmwasserbereiter, Kleiderschränken und Betten.