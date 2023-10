Mahmutlar, Türkei

von €128,850

Kapitulation vor: 2023

Wir freuen uns, unser erstes und einziges Projekt eines Seehauses in der Region Kargicak vorstellen zu können. Alanya, die in Alanya einen einzigartigen Blick auf die Natur hat und eine schönere Umgebung für Sie schafft. Dank einer entspannten Umgebung, die mit Liebe und Sorgfalt geschaffen wurde, lindert er den Lärm und das Trubel des Alltags. Verbessern Sie Ihre Gesundheit mit der Natur als Teil Ihres Lebens. Verbringen Sie die meiste Zeit in einem Komplex voller Komfort, Luxus und durchdachter Infrastruktur. In der digitalen Welt können Sie Ihr Geschäft in einer speziell vorbereiteten Geschäftshalle fortsetzen, sich mit der Natur verbinden und mit voller Kapazität arbeiten. Das Ziel dieses Projekts ist —, Ihrem Leben einen Mehrwert zu verleihen, indem Sie eine kleine Berührung machen. In unserem Projekt mit einer Fläche von 10.733 Quadratmetern werden 38 Apartments gefunden: 2 + 1 Maisonette 8 Stk. , 1 + 1 24 Häuser am See und 9 Villen.