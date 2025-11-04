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Wohnkomplex DESIRE

Aksu, Türkei
von
$192,000
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2.2838018
ETH
119.7038154
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ID: 38167
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Aksu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Das Projekt befindet sich im Stadtteil Altintas, einer der vielversprechendsten Gegenden von Antalya.
Die Entfernung zum Flughafen beträgt 3 km, zum Meer - 3,5 km.
Der Komplex umfasst 127 Premium-Apartments: 73 Residenzen und 54 Wohnungen mit garantierter Miete im Rahmen eines Vertrags mit der internationalen Hotelkette Best Western Hotels (eine Vereinbarung vom 1. Dezember 2023).
Der Bau der 6. Etage ist abgeschlossen.
Lieferung - im 1. Quartal 2026.
Das Projekt verfügt über einen 5-Sterne-Hotel-Lifestyle und ein potenzielles Mieteinkommen von 7-12% pro Jahr.

Das Niveau ist der internationale 5 ★ Standard.
Das Projekt konzentriert sich auf Komfort, Prestige und maximale Belastung:
• Außenpools, Dachloungebereiche, Grillplätze
SPA-Komplex, Wellness-Zone, Sauna
• Fitnessraum und Crossfit-Boden auf dem Dach
• Offenes Kino
• Cafe, Rezeption, Concierge, Reinigungsservice
• Privater Shuttle zum Meer und zum eigenen Strand
• Eigener Privatstrand mit Service
• Überdachter Parkplatz mit Aufladung für Elektrofahrzeuge
• Generator, Videoüberwachung, Sicherheit rund um die Uhr
• Kinderspielplatz, separate Erholungsgebiete

Parkplätze sind jeder Objekteinheit zugeordnet.
Jedes Auto verfügt über einen eigenen Parkplatz und Laderaum für Elektrofahrzeuge.
Wohnungstypen:
1+1, 1+1 mit Terrasse und Jacuzzi, 1+1 mit Garten, 2+1, 2+1 mit Terrasse und Jacuzzi, 2+1 mit Garten, 2+1 und 3+1 Penthäuser.
In jedem Block gibt es Aufzüge (7 insgesamt).
Flexible Zahlungsbedingungen: 50% sofort + Raten für 12 Monate.
Möglichkeiten: Unterkunft, Investition, Teilnahme am Hotelgeschäft.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 50.0
Preis pro m², USD 3,840
Wohnungspreis, USD 192,000

Standort auf der Karte

Aksu, Türkei
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
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Monatliche Zahlung
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Monatliche Zahlung
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