Wohnkomplex DESIRE

Das Projekt befindet sich im Stadtteil Altintas, einer der vielversprechendsten Gegenden von Antalya.

Die Entfernung zum Flughafen beträgt 3 km, zum Meer - 3,5 km.

Der Komplex umfasst 127 Premium-Apartments: 73 Residenzen und 54 Wohnungen mit garantierter Miete im Rahmen eines Vertrags mit der internationalen Hotelkette Best Western Hotels (eine Vereinbarung vom 1. Dezember 2023).

Der Bau der 6. Etage ist abgeschlossen.

Lieferung - im 1. Quartal 2026.

Das Projekt verfügt über einen 5-Sterne-Hotel-Lifestyle und ein potenzielles Mieteinkommen von 7-12% pro Jahr.

Das Niveau ist der internationale 5 ★ Standard.

Das Projekt konzentriert sich auf Komfort, Prestige und maximale Belastung:

• Außenpools, Dachloungebereiche, Grillplätze

SPA-Komplex, Wellness-Zone, Sauna

• Fitnessraum und Crossfit-Boden auf dem Dach

• Offenes Kino

• Cafe, Rezeption, Concierge, Reinigungsservice

• Privater Shuttle zum Meer und zum eigenen Strand

• Eigener Privatstrand mit Service

• Überdachter Parkplatz mit Aufladung für Elektrofahrzeuge

• Generator, Videoüberwachung, Sicherheit rund um die Uhr

• Kinderspielplatz, separate Erholungsgebiete

Parkplätze sind jeder Objekteinheit zugeordnet.

Jedes Auto verfügt über einen eigenen Parkplatz und Laderaum für Elektrofahrzeuge.

Wohnungstypen:

1+1, 1+1 mit Terrasse und Jacuzzi, 1+1 mit Garten, 2+1, 2+1 mit Terrasse und Jacuzzi, 2+1 mit Garten, 2+1 und 3+1 Penthäuser.

In jedem Block gibt es Aufzüge (7 insgesamt).

Flexible Zahlungsbedingungen: 50% sofort + Raten für 12 Monate.

Möglichkeiten: Unterkunft, Investition, Teilnahme am Hotelgeschäft.