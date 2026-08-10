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Wohnimmobilien in Mersin, Türkei

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Mezitli
710
Erdemli
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Akdeniz
224
Yenişehir
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1 707 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
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Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/14
Lavinya Concept ist ein moderner Wohnkomplex und besteht aus 3 Blöcken von 14 Etagen. Das Ho…
$171,023
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 7/14
Neubau Mersina, Erdemli, KojahasanliILKEM LEMON PremiumkomplexModerne ArchitekturDer Komplex…
$79,566
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 14
Neuer Komplex in Mersin, TomyukEntfernung zum Meer - 500 m Der Komplex besteht aus 2 Blöcken…
$58,961
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Stockwerk 8/14
Wohnung 2 + 1 in einem neuen Haus mit Gasheizung Mersin, TeichFläche 9190 m2Haus kapituliert…
$66,949
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 14
Neuer Komplex in Mersin, TomyukEntfernung zum Meer - 500 m Der Komplex besteht aus 2 Blöcken…
$61,274
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 2/15
Wohnung 1 + 1 in einem Komplex mit Schwimmbad in Tomyuk, MersinBoden 15Boden 2See 400m.Blick…
$68,035
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 11/14
Neubau Mersina, Erdemli, KojahasanliILKEM LEMON PremiumkomplexModerne ArchitekturDer Komplex…
$81,873
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 12
Neuer Komplex in Tomyuk, MersinDer Komplex besteht aus 3 Blöcken500m zum MeerKomplex übergeb…
$108,096
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 15
Apartments 1+1 in einem neuen Komplex in Mersin, CesmeliEntfernung zum Meer 500 mLaufzeit de…
$58,948
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 14
Neubau von Mersina, ArpachbakhshishFläche des Komplexes - 8.100 m2Der Komplex besteht aus 3 …
$101,369
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 14
Neuer Komplex in Mersin, TomyukEntfernung zum Meer - 500 m Der Komplex besteht aus 2 Blöcken…
$101,737
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 12
Neuer Komplex in Tomyuk, MersinDer Komplex besteht aus 3 Blöcken500m zum MeerKomplex übergeb…
$61,274
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Etagenzahl 15
Apartments 1+1 in einem neuen Komplex in Mersin, CesmeliEntfernung zum Meer 500 mLaufzeit de…
$61,260
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 14
Neubau von Mersina, ArpachbakhshishFläche des Komplexes - 8.100 m2Der Komplex besteht aus 3 …
$107,705
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 10/14
Neue Wohnung 1 + 1 in einem Komplex in Meeresnähe in Teja, MersinDer Komplex besteht aus 3 B…
$64,576
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Etagenzahl 15
Apartments 2+1 in einem neuen Komplex in Mersin, CesmeliEntfernung zum Meer 500 mLaufzeit de…
$108,071
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 13
Neubau von Mersina, ArpachbakhshishDer Komplex besteht aus 1 BlockEntfernung zum Meer - 200 …
$58,948
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Etagenzahl 13
Neubau von Mersina, ArpachbakhshishDer Komplex besteht aus 1 BlockEntfernung zum Meer - 200 …
$108,071
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 12
Neuer Komplex in Tomyuk, MersinDer Komplex besteht aus 3 Blöcken500m zum MeerKomplex übergeb…
$58,961
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Etagenzahl 15
Apartments 2+1 in einem neuen Komplex in Mersin, CesmeliEntfernung zum Meer 500 mLaufzeit de…
$101,714
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Etagenzahl 13
Neubau von Mersina, ArpachbakhshishDer Komplex besteht aus 1 BlockEntfernung zum Meer - 200 …
$101,714
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 12/15
Geräumige Wohnung 1 + 1 mit Blick auf den Pool in Mersin, ArpachbakhshishFeld BBöden - 15Bod…
$63,571
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 108 m²
Etagenzahl 14
Neuer Komplex in Mersin, TomyukEntfernung zum Meer - 500 m Der Komplex besteht aus 2 Blöcken…
$108,096
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Wohnung 3 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 12
Neuer Komplex in Tomyuk, MersinDer Komplex besteht aus 3 Blöcken500m zum MeerKomplex übergeb…
$101,737
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Doppelhaus 6 zimmer in Mezitli, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 192 m²
Etagenzahl 5
Brandneue Wohnungen zum Verkauf in Gehweite zu allen sozialen Einrichtungen in Mezitli Mersi…
$522,138
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Wohnung 1 zimmer in Mittelmeerregion, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Mittelmeerregion, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Blue Triumph befindet sich an der Küste des Meeres von Marmara, die mit seiner herrlichen Ge…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 7/10
$44,500
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Wohnung 2 zimmer in Erdemli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Erdemli, Türkei
Zimmer 2
Fläche 70 m²
$62,923
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Wohnung 2 zimmer in Mezitli, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mezitli, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Etagenzahl 10
Brandneue Wohnungen in Mezitli, Mersin, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Der Stadtt…
$83,990
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Wohnung 1 zimmer in Elvanli, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Elvanli, Türkei
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk -1/10
$43,344
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