Dienstleistungen

Türkische Bürgerschaft

Binaa Unternehmen bietet Ihnen unverwechselbare Investitionsmöglichkeiten im Wert von $ 250.000, um die türkische Staatsbürgerschaft zu erhalten und alle notwendigen Rechtsverfahren abzuschließen.

Immobilienmarketing in der Türkei

Erfahren Sie mehr über Immobilienmarketing-Service und nutzen Sie die wichtigsten Investitionsmöglichkeiten in der Türkei nur durch Binaa Investment.

Rechtsdienstleistungen und After-Sales-Service

Unser Büro bietet die notwendigen Dienstleistungen und Rechtsberatung und beantwortet alle Ihre rechtlichen Anfragen zum Kauf von Immobilien in der Türkei.

Standort

Binaa deckt die Verlagerungskosten durch seine Logistikleistungen mit den ersten 48 Stunden des Kaufs der neuen Immobilie von Binaa ab.