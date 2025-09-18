  1. Realting.com
Binaa Investment

Türkei, Marmararegion
Company type
Einwanderungsberater
Auf der Plattform
3 jahre 6 Monate
Sprachen
English
Webseite
www.binaainvestment.com/
Über das Unternehmen

Binaa Investment ist ein spezialisiertes Unternehmen in Immobilien- und Ingenieurberatung in Istanbul und bietet Rechts- und Beratungsdienstleistungen auf dem türkischen Immobiliensektor. Wir haben 2015 mit einem kleinen Team und weniger als 10 Projekten begonnen, jetzt verwalten wir mehr als 1000 Immobilien und bieten Dienstleistungen von mehr als 60 Nationalitäten weltweit. Dank seiner ausgezeichneten Dienstleistungen hat Binaa Investment große Erfolge erzielt, vor allem die Zufriedenheit und Akzeptanz seiner Kunden zu schaffen.

Dienstleistungen

Türkische Bürgerschaft

Binaa Unternehmen bietet Ihnen unverwechselbare Investitionsmöglichkeiten im Wert von $ 250.000, um die türkische Staatsbürgerschaft zu erhalten und alle notwendigen Rechtsverfahren abzuschließen.

Immobilienmarketing in der Türkei

Erfahren Sie mehr über Immobilienmarketing-Service und nutzen Sie die wichtigsten Investitionsmöglichkeiten in der Türkei nur durch Binaa Investment.

Rechtsdienstleistungen und After-Sales-Service

Unser Büro bietet die notwendigen Dienstleistungen und Rechtsberatung und beantwortet alle Ihre rechtlichen Anfragen zum Kauf von Immobilien in der Türkei.

Standort

Binaa deckt die Verlagerungskosten durch seine Logistikleistungen mit den ersten 48 Stunden des Kaufs der neuen Immobilie von Binaa ab.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 23:32
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Einwanderungsprogramme
Turkish Citizenship by Investment
Staatsangehörigkeit
Türkei Türkei
Turkish Citizenship by Investment
Erhaltsfrist: von 3 monate
von
$400,000
Binaa-Investition: Die türkische Staatsbürgerschaft durch Investitionen erfolgt unter einer Reihe von Bedingungen und Verfahren, die auf die Änderungen des Einbürgerungsgesetzes von 2022 verwiesen werden, die Anfang dieses Jahres vom türkischen Präsidenten Recep Erdogan ratifiziert wurden. In diesem Artikel von Binaa Investment prüfen wir, wie die türkische Staatsbürgerschaft durch Investitionen erreicht werden kann. Die Staatsbürgerschaft kann durch den Kauf einer Immobilie, die Investition in
