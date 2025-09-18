Binaa Investment ist ein spezialisiertes Unternehmen in Immobilien- und Ingenieurberatung in Istanbul und bietet Rechts- und Beratungsdienstleistungen auf dem türkischen Immobiliensektor. Wir haben 2015 mit einem kleinen Team und weniger als 10 Projekten begonnen, jetzt verwalten wir mehr als 1000 Immobilien und bieten Dienstleistungen von mehr als 60 Nationalitäten weltweit. Dank seiner ausgezeichneten Dienstleistungen hat Binaa Investment große Erfolge erzielt, vor allem die Zufriedenheit und Akzeptanz seiner Kunden zu schaffen.
Türkische Bürgerschaft
Binaa Unternehmen bietet Ihnen unverwechselbare Investitionsmöglichkeiten im Wert von $ 250.000, um die türkische Staatsbürgerschaft zu erhalten und alle notwendigen Rechtsverfahren abzuschließen.
Immobilienmarketing in der Türkei
Erfahren Sie mehr über Immobilienmarketing-Service und nutzen Sie die wichtigsten Investitionsmöglichkeiten in der Türkei nur durch Binaa Investment.
Rechtsdienstleistungen und After-Sales-Service
Unser Büro bietet die notwendigen Dienstleistungen und Rechtsberatung und beantwortet alle Ihre rechtlichen Anfragen zum Kauf von Immobilien in der Türkei.
Standort
Binaa deckt die Verlagerungskosten durch seine Logistikleistungen mit den ersten 48 Stunden des Kaufs der neuen Immobilie von Binaa ab.