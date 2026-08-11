Turkish Citizenship by Investment

Binaa-Investition: Die türkische Staatsbürgerschaft durch Investitionen erfolgt unter einer Reihe von Bedingungen und Verfahren, die auf die Änderungen des Einbürgerungsgesetzes von 2022 verwiesen werden, die Anfang dieses Jahres vom türkischen Präsidenten Recep Erdogan ratifiziert wurden.
In diesem Artikel von Binaa Investment prüfen wir, wie die türkische Staatsbürgerschaft durch Investitionen erreicht werden kann. Die Staatsbürgerschaft kann durch den Kauf einer Immobilie, die Investition in Sachanlagen, eine Bankeinzahlung oder die Beschäftigung von Türken erhalten werden. Wir veranschaulichen auch alle Verfahren und Bedingungen für die Erlangung der Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestitionen im Lichte der jüngsten Änderungen.
INHALTSVERZEICHNIS:
VORTEILE DER TÜRKISCHEN BÜRGERSCHAFT
TÜRKISCHE BÜRGERSCHAFT DURCH INVESTITIONEN
Ein ausländischer Investor kann die türkische Staatsbürgerschaft auf folgende Weise erhalten:
1- Türkische Staatsbürgerschaft durch Investition in Immobilien
Kaufen Sie eine oder mehrere Immobilien für mindestens 250.000 US-Dollar und beginnen Sie mit den Verfahren, um die Staatsbürgerschaft für Sie und Ihre Familie zu erhalten, vorausgesetzt, die Immobilie bleibt drei Jahre in Ihrem Besitz; Zu diesem Zeitpunkt können Sie davon profitieren, wenn Sie es vermieten.
2- Türkische Staatsbürgerschaft durch Bankeinzahlung
Sie können die Staatsbürgerschaft erhalten, indem Sie eine Bankeinzahlung tätigen oder Staatsanleihen kaufen.
Durch die Einzahlung von $ 500.000 bei einer türkischen Bank für 3 Jahre oder den Kauf von Staatsanleihen mit demselben Wert. Beachten Sie, dass Sie es drei Jahre lang in Ihrem Besitz halten sollten.
3- Türkische Staatsbürgerschaft durch Anlageinvestitionen
Eine Investition in ein Anlagevermögen von $ 500.000 qualifiziert Sie zur türkischen Staatsbürgerschaft. Diese Art von Investition steht unter der Aufsicht des Ministeriums für Industrie und Technologie.
4- Türkische Staatsbürgerschaft durch Beschäftigung von Türken
Ein ausländischer Investor, der auf türkischem Gebiet ein Unternehmen gegründet hat, kann nach der Beschäftigung von mindestens 50 türkischen Bürgern die Staatsbürgerschaft erhalten. Die Verfahren werden unter der Aufsicht des Ministeriums für Arbeit und soziale Sicherheit durchgeführt.