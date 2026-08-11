Turkish Citizenship by Investment

Über das Einwanderungsprogramm

Binaa-Investition: Die türkische Staatsbürgerschaft durch Investitionen erfolgt unter einer Reihe von Bedingungen und Verfahren, die auf die Änderungen des Einbürgerungsgesetzes von 2022 verwiesen werden, die Anfang dieses Jahres vom türkischen Präsidenten Recep Erdogan ratifiziert wurden.

In diesem Artikel von Binaa Investment prüfen wir, wie die türkische Staatsbürgerschaft durch Investitionen erreicht werden kann. Die Staatsbürgerschaft kann durch den Kauf einer Immobilie, die Investition in Sachanlagen, eine Bankeinzahlung oder die Beschäftigung von Türken erhalten werden. Wir veranschaulichen auch alle Verfahren und Bedingungen für die Erlangung der Staatsbürgerschaft durch Immobilieninvestitionen im Lichte der jüngsten Änderungen.

INHALTSVERZEICHNIS:

Vorteile der türkischen Staatsbürgerschaft

Türkische Staatsbürgerschaft durch Investition 1- Türkische Staatsbürgerschaft durch Investition in Immobilien 2- Türkische Staatsbürgerschaft durch Bankeinzahlung 3- Türkische Staatsbürgerschaft durch Investition in Anlagevermögen 4- Türkische Staatsbürgerschaft durch Beschäftigung von Türken

Die für die Einbürgerung in der Türkei 2022 erforderlichen Dokumente

Türkische Staatsbürgerschaftsverfahren

VORTEILE DER TÜRKISCHEN BÜRGERSCHAFT

Der Inhaber der türkischen Staatsbürgerschaft hat das Recht auf Daueraufenthalt auf türkischem Gebiet, ohne dass eine Aufenthaltserlaubnis erneuert oder ein Einreisevisum erhalten werden muss.

Vorteile aus den öffentlichen Dienstleistungen für Bürger im Bereich Gesundheitswesen, Bildung und andere sowie Unterstützung durch die Regierung.

Wenn Sie den türkischen Pass erhalten, der auf Platz 50 der Liste der mächtigsten Pässe der Welt steht, haben Sie das Recht, die Herkunftsnationalität beizubehalten, Neben einer Gültigkeit von 10 Jahren mit einfacher Erneuerung.

TÜRKISCHE BÜRGERSCHAFT DURCH INVESTITIONEN

Ein ausländischer Investor kann die türkische Staatsbürgerschaft auf folgende Weise erhalten:

1- Türkische Staatsbürgerschaft durch Investition in Immobilien

Kaufen Sie eine oder mehrere Immobilien für mindestens 250.000 US-Dollar und beginnen Sie mit den Verfahren, um die Staatsbürgerschaft für Sie und Ihre Familie zu erhalten, vorausgesetzt, die Immobilie bleibt drei Jahre in Ihrem Besitz; Zu diesem Zeitpunkt können Sie davon profitieren, wenn Sie es vermieten.

2- Türkische Staatsbürgerschaft durch Bankeinzahlung

Sie können die Staatsbürgerschaft erhalten, indem Sie eine Bankeinzahlung tätigen oder Staatsanleihen kaufen.

Durch die Einzahlung von $ 500.000 bei einer türkischen Bank für 3 Jahre oder den Kauf von Staatsanleihen mit demselben Wert. Beachten Sie, dass Sie es drei Jahre lang in Ihrem Besitz halten sollten.

3- Türkische Staatsbürgerschaft durch Anlageinvestitionen

Eine Investition in ein Anlagevermögen von $ 500.000 qualifiziert Sie zur türkischen Staatsbürgerschaft. Diese Art von Investition steht unter der Aufsicht des Ministeriums für Industrie und Technologie.

4- Türkische Staatsbürgerschaft durch Beschäftigung von Türken

Ein ausländischer Investor, der auf türkischem Gebiet ein Unternehmen gegründet hat, kann nach der Beschäftigung von mindestens 50 türkischen Bürgern die Staatsbürgerschaft erhalten. Die Verfahren werden unter der Aufsicht des Ministeriums für Arbeit und soziale Sicherheit durchgeführt.