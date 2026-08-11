Accelerated acquisition of Turkish citizenship

Über das Einwanderungsprogramm

Vorteile der türkischen Staatsbürgerschaft

1. Visa-freie Reise.

Ein türkischer Staatsbürger erhält in 110 Ländern, darunter Südkorea, Singapur und Japan, visumfreien Zugang. Wenn nur ein russischer Pass verfügbar ist, muss ein Visum ausgestellt werden. Übrigens müssen Sie einen russischen Pass nicht ablehnen. – Die Türkei erlaubt die doppelte Staatsbürgerschaft.

2. Die Möglichkeit, ein Schengen C-2 Visum für fünf Jahre zu erhalten.

3. Zugang zum globalen Finanzsystem und Eröffnung von Bankkonten.

4. Steuerliche Anreize für Unternehmen und das Recht, Geschäfte im Ausland zu tätigen.

5. Möglichkeit eines vereinfachten Umzugs in die USA mit einem Geschäftsvisum E-2.

Das E-2-Visum ist keine Einwanderung und führt nicht direkt zur Green Card, aber es ermöglicht Ihnen, in Amerika zu leben, zu arbeiten und Geschäfte zu machen. Die Familien des Antragstellers können ebenfalls in das Land ziehen, und die Kinder von – erhalten eine amerikanische Ausbildung.

6. Das Recht, jederzeit ins Land zu kommen, auch wenn die Grenzen geschlossen sind.

7. Direkte Luftkommunikation mit fast der ganzen Welt.

8. Das milde Klima des Mittelmeers und die Nähe zum Meer.

9. Zugang zu Bildung und türkischer Staatsmedizin.

10. Die Aussicht auf einen europäischen Pass.

Die Türkei steht auf der Liste der Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union. Es werden auch Gespräche geführt, um den türkischen Bürgern freien Eintritt in die Schengen-Länder zu ermöglichen.

elf. Das Recht, an anderen Investitionsprogrammen teilzunehmen.

Zu den wichtigen Vorteilen zählen auch das schnelle und verständliche Antragsverfahren, die Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft für die ganze Familie zu erhalten, und das Fehlen der Notwendigkeit, in anderen Staaten erhaltene Vermögenswerte und Einnahmen anzugeben.

Bedingungen für die Erlangung eines türkischen Passes

1. Kauf von Wohn- oder Gewerbeimmobilien ab $ 400.000.

Seit dem 13. Juni 2022 hat die türkische Regierung die Wertschwelle für Immobilien angehoben, um die türkische Staatsbürgerschaft für Investitionen zu erhalten. Jetzt müssen Sie eine oder mehrere Immobilien für insgesamt $ 400.000 kaufen.

Dies ist die rentabelste Option, um Investitionsmöglichkeiten zu nutzen, und die beliebteste Möglichkeit, am Einwanderungsprogramm teilzunehmen.

Es ist möglich, mehrere Immobilienobjekte zu kaufen, sowohl Wohn- als auch Gewerbeobjekte.

Immobilien können für Mietzahlungen gemietet und auch nach 3 Jahren gewinnbringend verkauft werden. Dies hat keinen Einfluss auf die Staatsbürgerschaft seines ehemaligen Eigentümers.

Im März 2021 verabschiedete die türkische Regierung eine Reihe von Änderungen der Regeln für den Erwerb von Immobilien durch ausländische Investoren, um die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Eine Immobilie muss durch Investitionen nicht mehr als einmal an einem Staatsbürgerschaftsprogramm teilnehmen.

Wenn beispielsweise ein Investor in der Türkei Immobilien erworben und dann nach Ablauf der obligatorischen Investitionsfrist beschlossen hat, diese zu verkaufen, kann der Käufer beim Kauf dieser Immobilie nicht auf einen zweiten Pass zählen, weil er ( das Objekt ) bereits an dem Programm teilgenommen hat.

Außerdem sollte die Immobilie nicht an den Vorbesitzer verkauft werden. Es könnte eine türkische Firma oder ein türkischer Staatsbürger sein. Wenn ein ausländischer Investor die Immobilie an den türkischen Entwickler verkaufen möchte, von dem er sie erworben hat, kann die Entscheidung über die Erlangung der Staatsbürgerschaft geändert werden.

Nach neuesten Daten gehören die Russen zu den drei führenden Unternehmen bei der Zahl der Wohnungskäufe in der Türkei. Lieblingsorte für den Erwerb von Immobilien bleiben: Istanbul, Antalya und Ankara.

2. Barinvestitionen in Höhe von $ 500000

Ein weiterer Weg, um eine Investition der türkischen Staatsbürgerschaft – in das Anlagevermögen eines türkischen Unternehmens zu erhalten, bestätigt vom Ministerium für Industrie und Technologie, oder eine Einzahlung von mindestens $ 500.000 bei einer türkischen Bank für einen Zeitraum von 3 Jahren.

Darüber hinaus ist es möglich, Staatsanleihen zu kaufen. Die Mindestinvestitionsdauer beträgt ebenfalls 3 Jahre.

3. Schaffung von Arbeitsplätzen

Gründung eines eigenen Unternehmens in der Türkei registriert und mindestens 50 Arbeitsplätze für einen Zeitraum von 3 Jahren. Für diesen Schritt ist eine Bestätigung des türkischen Ministeriums für Arbeit und soziale Sicherheit erforderlich.