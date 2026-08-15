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Wohnimmobilien in Alanya, Türkei

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3 221 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
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Wohnung 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Seltene eingeschossige Villa mit Meerblick in Kargıcak auf 700 m² Grundstück Wer eine Villa …
$449,979
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
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Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Im Gegensatz zu den vielen risikoreichen Entwicklungen in der Region Alanya, ist The Maris P…
$205,228
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Villa 3+1 zum Verkauf in Alanya, KargydzhakWir bieten zum Verkauf eine geräumige zweistöckig…
$369,480
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 8/11
Wir bieten zum Verkauf eine geräumige möblierte Wohnung 2 + 1 in Mahmutlar, Alanya, nur 500 …
$165,323
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Villa 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Villa 4+1 mit privatem Pool zum Verkauf in Kargicak, AlanyaWir bieten zum Verkauf eine geräu…
$496,488
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 7/12
2+1 Wohnung zum Verkauf in Mahmutlar, Alanya, 250 Meter vom Meer entferntWir bieten zum Verk…
$153,762
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Möblierte 3-Zimmer-Wohnung in Mahmutlar mit großzügiger Wohnfläche Diese möblierte 3-Zimmer-…
$103,841
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Wohnung 4 zimmer in İshaklı, Türkei
Wohnung 4 zimmer
İshaklı, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Möblierte Villa in Alanya-Demirtas mit Meerblick und 4 Zimmern Diese Villa in Alanya Demirta…
$194,991
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Wohnung 5 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villa 4+1 zum Verkauf in Alanya, Kargicak - 250 m2, möbliert, mit PanoramablickWir bieten zu…
$502,790
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Wohnung 3 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Art City Residence – Güllerpınarı / Alanya Diese 3-Zimmer-Wohnung Alanya Zentrum befindet si…
$317,293
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 9
PreislisteFerienwohnung, 1+1Floor: 2,, 48m2, 63.000 €Entdecken Sie den Inbegriff des moderne…
$72,493
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Penthouse 3 zimmer in Alanya, Türkei
Penthouse 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Stockwerk 4/4
Dieses wunderschön gestaltete 3-Zimmer-Duplex befindet sich im begehrten Cleopatra-Bereich v…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 9
PreislisteFerienwohnung, 2+1Floor: 6, , 120m2, 140.000 €Willkommen in Ihrem Traumhaus im leb…
$161,096
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Wohnung 4 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 4
Fläche 153 m²
Stockwerk 8/9
$346,753
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Wohnung 3 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Fläche 103 m²
Stockwerk 8/9
$392,986
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Wohnung 2 zimmer in Kargıcak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 5
PreislisteFerienwohnung, 1+1Floor: 4, 60m2, 64.000 €Willkommen in Ihrem Traumretreat in der …
$73,644
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Villa 9 zimmer in Alanya, Türkei
Villa 9 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 3
PreislisteVilla, 7+2Floor: 1, 430m2, 2.600.000 €Diese herrliche Dreigeschoss-Villa liegt an …
$2,99M
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Wohnung 3 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Fläche 115 m²
Stockwerk 8/9
$300,519
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Wohnung 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 4/5
Direkt am Strand in Mahmutlar, einer der begehrtesten Gegenden von Alanya, bietet dieses ein…
$230,133
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Villa 4 zimmer in Kargıcak, Türkei
Villa 4 zimmer
Kargıcak, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 3+1Floor: 1, 175m2, 236.000 €Steigen Sie in Ihren Traumretreat in der bezau…
$271,562
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/11
Was Sie bekommen: Ein gemütlicher Strandkomplex zwischen Kiefernwäldern in Avsallar. Auf de…
$126,402
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Villa 4 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Villa 4 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
PreislisteVilla, 3+1, 179m2, 330.000 €Willkommen in Ihrem Traum Küstenheiligtum, eingebettet…
$379,726
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Wohnung 3 zimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mahmutlar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 3
Was Sie bekommen: eine helle Wohnung 2 + 1 von 110 m2, im 3. Stock, die Südwestseite gibt na…
$148,436
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Mahmutlar, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mahmutlar, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Auf der Suche nachaffordable Alanya Immobilien? Diese 1+1 Wohnung in Mahmutlars beliebtemGar…
$88,065
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 3 Schlafzimmer
Alanya, Türkei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Rosengarten Alanya
$306,121
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 7
Wohnung mit Berg- und Meerblick in einer aus drei Blöcken bestehenden Wohnanlage in Alanya A…
$147,601
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Alanya, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Bella Land
$159,090
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Wohnung 3 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 5
PreislisteFerienwohnung, 2+1Floor: 2,, 72m2, 170.000 €Steigen Sie in den Inbegriff des moder…
$195,616
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Wohnung 2 zimmer in Oba, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Oba, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Wohnungen zum Verkauf im Komplex Victory Garden Oba:Fotos der Apartments sind auf Anfrage er…
$142,882
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Wohnung 2 zimmer in Alanya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Alanya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 4
PreislisteFerienwohnung, 1+1Floor: 1, , 55m2, 56,749 €Willkommen in Ihrem Traumhaus im Herze…
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