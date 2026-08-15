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Wohnimmobilien in Ankara, Türkei

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Kalecik
91
Cankaya
65
Golbasi
19
Etimesgut
14
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228 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Wohnungen zum Verkauf in einem sozial gut ausgestatteten Projekt in Çankaya, Ankara Diese Wo…
$488,143
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Wohnung 2 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer gut gestalteten Wohnanlage in Ankara Mamak Mamak, einer der s…
$62,927
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Wohnung 1 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer gut gestalteten Wohnanlage in Ankara Mamak Mamak, einer der s…
$42,188
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 1–3 Schlafzimmern und überdachten Parkplätzen in Ankara Çankaya Als Hauptstadt…
$103,528
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 1–3 Schlafzimmern und überdachten Parkplätzen in Ankara Çankaya Als Hauptstadt…
$120,301
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Wohnung 3 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Wohnungen zum Verkauf in einer gut gestalteten Wohnanlage in Ankara Mamak Mamak, einer der s…
$83,710
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LDV InvestLDV Invest
Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 1–3 Schlafzimmern und überdachten Parkplätzen in Ankara Çankaya Als Hauptstadt…
$198,959
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Wohnungen zum Verkauf in einem sozial gut ausgestatteten Projekt in Çankaya, Ankara Diese Wo…
$237,852
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Wohnung 2 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 4
Brandneue Wohnungen in der Nähe des Sees in Ankara Gölbaşı Brandneue Wohnungen befinden sich…
$86,755
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Wohnung 3 zimmer in Pursaklar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Pursaklar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 15
Wohnungen zum Verkauf an der Protokol-Straße in Pursaklar, Ankara Ankara ist die Hauptstadt …
$104,493
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Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 5/6
Luxuriöse 3-Schlafzimmer-Wohnungen in Ankara mit Waldblick Die türkische Hauptstadt Ankara i…
$240,602
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Doppelhaus 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen mit Terrassen in Dikmen Öveçler Ankara ist eine der am besten entwickelten und leb…
$184,607
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Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 22
Neubauwohnungen mit Blick auf das Tal in Ankara Çankaya Diese Wohnungen mit Blick auf das Ta…
$314,633
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Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Wohnungen in einer geschlossenen Wohnanlage mit umfangreichen sozialen Einrichtungen in Anka…
$345,865
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Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 680 m²
Etagenzahl 3
Exklusive Villen mit prestigeträchtiger Lage in einem gesicherten Komplex in Incek, Ankara G…
$1,89M
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Wohnung 5 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Stockwerk 17/40
Talblick-Wohnungen in einem Ökologischen Projekt in Çankaya Ankara Das umweltfreundliche Pro…
$573,742
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Wohnung 5 zimmer in Mamak, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Mamak, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 37
Bezugsfertige Wohnungen mit Stadtblick in Ankara Die Wohnungen befinden sich in einer sehr g…
$269,520
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Villa 7 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 7 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 430 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Seeblick und freistehenden Gärten in Ankara Gölbaş Die Villen befinden sich in ei…
$1,15M
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Doppelhaus 6 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 244 m²
Stockwerk 38/40
Talblick-Wohnungen in einem Ökologischen Projekt in Çankaya Ankara Das umweltfreundliche Pro…
$859,456
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Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Etagenzahl 15
Luxuswohnungen mit Seeblick in einem Waldkonzept-Komplex in Ankara Oran Der Bezirk Çankaya i…
$318,103
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 44
Luxuriöse Wohnungen in einem Komplex mit Strandkonzept in Ankara Ankara, die Hauptstadt der …
$366,686
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Wohnung 2 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 2
Fläche 71 m²
$68,749
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Wohnung 3 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 113 m²
Stockwerk 38/48
Bezugsfertige Wohnungen mit Stadt und Talblick in Ankara Die zum Verkauf stehenden Wohnungen…
$437,247
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Doppelhaus 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 7
Geräumige und elegante neue Wohnungen in Küçükesat, Çankaya Die türkische Hauptstadt Ankara …
$230,191
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Villa 8 zimmer in Golbasi, Türkei
Villa 8 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 515 m²
Brandneue Villen mit 7 Schlafzimmern in einem luxuriösen Projekt in Ankara Gölbaşı Ankara, d…
$1,47M
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Wohnung 2 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 38
Bezugsfertige Wohnungen zum Verkauf in einem Luxus-Wohnprojekt in Ankara Çankaya Çankaya, ei…
$251,012
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Wohnung 4 zimmer in Golbasi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Golbasi, Türkei
Zimmer 4
Fläche 160 m²
$114,194
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Wohnung 4 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/5
Wohnungen mit Terrassen in Dikmen Öveçler Ankara ist eine der am besten entwickelten und leb…
$190,376
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Wohnung 4 zimmer in Yenimahalle, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yenimahalle, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 154 m²
Stockwerk 3/13
$8,08M
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Wohnung 5 zimmer in Cankaya, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Cankaya, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Etagenzahl 25
Geräumige und helle Luxuswohnungen in Büyükesat, Çankaya, Ankara Die Wohnungen befinden sich…
$353,962
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Eigenschaftstypen in Ankara

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Ankara, Türkei

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Günstige
Luxuriös

Häufig gestellte Fragen zu Immobilien zum Verkauf in Ankara

Wie viel kostet ein Quadratmeter Wohnfläche in Ankara?

Die Wohnkosten in Ankara variieren je nach Bezirk und liegen zwischen 650 und 1400 Euro pro Quadratmeter.

In welchen Bezirken in Ankara kauft man am häufigsten Häuser oder Wohnungen?

Der aktivste Verkauf von Immobilien in Ankara erfolgt in Çankaya und Ethimesgut, den renommiertesten Bezirken der Stadt, sowie in der dicht besiedelten Gegend von Kecioren.

Können Ausländer frei Immobilien in Ankara kaufen?

Bürger anderer Länder haben das Recht, Immobilien in Ankara zu kaufen, vorausgesetzt, dass die Größe der Immobilie 10% der Fläche des Bezirks, in dem sie sich befindet, nicht übersteigt.

Was gehört zu den Dokumenten, die für den Kauf eines Hauses oder einer Wohnung erforderlich sind?

  • Ein Pass oder ein anderes Ausweisdokument.
  • Das Dokument über den deklarierten Wert des Objekts des Geschäfts.
  • Ein aktuelles (nicht älter als 6 Monate) Foto des Käufers.
  • Eine Vollmacht, wenn der Käufer das Objekt entfernt erwirbt.
Darüber hinaus muss der Verkäufer eine Tapa (d. h. Dokument zum Nachweis des Eigentums an Immobilien) und eine Erdbebenversicherung vorlegen.
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